खोखली अर्थव्यवस्था, मजबूत माफिया; टैक्स चोरी से पाकिस्तान को 1 ट्रिलियन का घाटा

Pakistan Tax Evasion Case: पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी से सरकार को हर साल करीब 1 ट्रिलियन रुपये का नुकसान हो रहा है. रियल एस्टेट, अवैध तंबाकू कारोबार और कई उद्योग टैक्स दायरे से बाहर हैं. रिपोर्ट में राजनीतिक संरक्षण, कमजोर प्रवर्तन और सिस्टमेटिक भ्रष्टाचार को इसकी बड़ी वजह बताया गया है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 27, 2026, 09:42 PM IST

प्रतीकात्म एआई तस्वीर

Pakistan Crisis News: पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में है और ऊपर से टैक्स चोरी ने सरकार की कमर तोड़ रखी है. हालात ऐसे हैं कि जहां एक ओर आम जनता और ईमानदार टैक्सपेयर बढ़ते टैक्स बोझ से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देश की बड़ी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा खुलेआम टैक्स दायरे से बाहर फल-फूल रहा है. पाकिस्तानी मीडिया में सामने आई रिपोर्ट इस पूरे सिस्टम पर तीखा सवाल खड़ा करती है.

पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर हो रही टैक्स चोरी की वजह से सरकार को हर साल करीब 1 ट्रिलियन रुपये के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है. कराची स्थित बिजनेस रिकॉर्डर में प्रकाशित एक लेख के मुताबिक, सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी से राष्ट्रीय खजाने को सालाना लगभग 500 अरब रुपये की चपत लग रही है. वहीं, अवैध तंबाकू कारोबार से करीब 310 अरब रुपये का नुकसान हो रहा है. इसके अलावा कई उपभोक्ता वस्तु उद्योग ऐसे हैं, जो पूरी तरह दस्तावेजी अर्थव्यवस्था से बाहर काम कर रहे हैं.

लेख में कहा गया है कि इतनी व्यापक टैक्स चोरी और तस्करी नियामक एजेंसियों की मिलीभगत और संरक्षण के बिना संभव नहीं हो सकती. रिपोर्ट के मुताबिक, अगर यह संरक्षण खत्म हो जाए, तो मामूली प्रवर्तन दबाव में ही छाया अर्थव्यवस्था तेजी से सिमट सकती है.

रिपोर्ट में बताया गया कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) को 545 अरब रुपये के राजस्व घाटे का सामना करना पड़ा है. यह स्थिति सिर्फ कमजोर आर्थिक सरगर्मियों या सीमित टैक्स आधार का नतीजा नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्था का नतीजा है, जहां मूल्य सृजन का बड़ा हिस्सा जानबूझकर टैक्स दायरे से बाहर रखा जाता है. इसके बावजूद सरकार टैक्स चोरी को बढ़ावा देने वाली संरचनाओं को तोड़ने के बजाय ईमानदार टैक्सदाताओं पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है.

लेख में कहा गया है कि यह तरीका अब आम हो चुका है और बेहद नुकसानदेह साबित हो रहा है. वेतनभोगी वर्ग, पंजीकृत व्यवसाय और औपचारिक कंपनियां लंबे समय से असमान रूप से भारी टैक्स बोझ उठा रही हैं. इस वर्ग पर ज्यादा प्रभावी टैक्स दरें निवेश को हतोत्साहित करती हैं, प्रोत्साहनों को बिगाड़ती हैं और सीमांत कारोबारियों को फिर से अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की ओर धकेल देती हैं. इससे एक ऐसा दुष्चक्र बनता है, जिसमें ईमानदारी को सजा और टैक्स बचाने को इनाम मिलता है.

लेख में रिसर्च एजेंसी इप्सोस के एक अध्ययन का हवाला देते हुए बताया गया है कि कई सेक्टरों में यह अव्यवस्था गहराई तक जड़ जमा चुकी है. रियल एस्टेट में लगातार कम मूल्यांकन, कमजोर प्रवर्तन और चयनात्मक जांच जारी है. अवैध तंबाकू कारोबार मजबूत वितरण नेटवर्क और स्पष्ट प्रवर्तन बिंदुओं के बावजूद फल-फूल रहा है. इसी तरह की स्थिति टायर, लुब्रिकेंट, फार्मास्यूटिकल्स और चाय उद्योग में भी देखने को मिलती है.

रिपोर्ट में टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए लक्षित प्रवर्तन, उचित दस्तावेजीकरण, विश्वसनीय मूल्यांकन तंत्र और ट्रैक-एंड-ट्रेस सिस्टम के पूर्ण क्रियान्वयन की जरूरत पर जोर दिया गया है. हालांकि, इसमें सबसे बड़ी कमी राजनीतिक इच्छाशक्ति को बताया गया है. लेख के मुताबिक, अघोषित अर्थव्यवस्था से निपटना प्रभावशाली, संसाधन-संपन्न और पहुंच रखने वाले तत्वों से टकराने जैसा है. इसके लिए प्रवर्तन एजेंसियों को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करना जरूरी है, लेकिन लगातार सरकारें इस मोर्चे पर नाकाम साबित हुई हैं.

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

