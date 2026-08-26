/Pakistan: AC फटने से इस्लामाबाद के सरकारी अस्पताल में लगी भीषण आग, नर्सरी में 15 नवजातों की दर्दनाक मौत

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Pakistan Fire Accident News: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जिस जगह पर जिंदगी की पहली सांस लेने वाले मासूमों को महफूज रखने की जिम्मेदारी थी, वही जगह बुधवार (26 अगस्त) सुबह धुएं और आग लपटों से भर गई. पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के एक सरकारी अस्पताल में लगी भीषण आग ने कई परिवारों की खुशियां मातम में बदल दीं. हादसा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी पम्स के स्त्री रोग वार्ड की नर्सरी में हुआ, जहां नवजात बच्चों को रखा गया था. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 15 नवजात बच्चों की मौत हो गई.
जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, हादसे के वक्त नर्सरी में कुल 16 नवजात बच्चे भर्ती थे. इनमें से सिर्फ एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका, जबकि बाकी 15 बच्चे आग की चपेट में आ गए. हालांकि, अधिकारियों की ओर से मृतकों की संख्या की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है. यही वजह है कि फिलहाल सामने आया आंकड़ा मीडिया रिपोर्टों और राहत-बचाव से जुड़े अधिकारियों की जानकारी पर आधारित है.
रेस्क्यू अधिकारियों के मुताबिक, नर्सरी के भीतर लगे एयर कंडीशनर कंप्रेसर में धमाका होने के बाद आग लग गई. इसके बाद आग ने तेजी से पूरे हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और वार्ड में धुआं भर गया. धुएं और आग की वजह से वहां मौजूद नवजात बच्चों को बाहर निकालने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा.
यह हादसा अस्पताल के एमसीएच वार्ड की तीसरी मंजिल पर हुआ. जिला प्रशासन के मुताबिक, हादसे में 14 बच्चों के शव पूरी तरह झुलस गए. घटना की खबर मिलते ही राहत और बचाव दल फौरन अस्पताल पहुंचा और आग पर काबू पाने की कार्रवाई शुरू की गई.
पम्स की प्रवक्ता डॉ. अनीजा जलील ने डॉन न्यूज से बातचीत में बताया कि जिस वार्ड में आग लगी, वहां करीब 15 बच्चे मौजूद थे. उन्होंने यह भी कहा कि मुमकिन है कि रात के वक्त कुछ बच्चों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई हो. ऐसे में अभी यह साफ तौर पर कहना मुश्किल है कि हादसे के वक्त वार्ड में कितने बच्चे थे और मरने वालों की सही तादाद कितनी है. उन्होंने बताया कि आग सुबह करीब सात बजे लगी थी.
आग पर काबू पाने के लिए दमकल की छह गाड़ियों और चार एंबुलेंस को राहत अभियान में लगाया गया. दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग बुझा दी. इसके बाद घटनास्थल पर ठंडा करने की कार्रवाई भी की गई, ताकि आग दोबारा भड़कने की कोई गुंजाइश न रहे.
हादसे के बाद अस्पताल और उसके आसपास अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया था. अपने नवजात बच्चों की सलामती की उम्मीद में अस्पताल पहुंचे परिजनों के लिए यह खबर किसी सदमे से कम नहीं थी. मासूम बच्चों की मौत के बाद अस्पताल में उनके रिश्तेदारों का रो-रोकर बुरा हाल है. जिन परिवारों ने अपने बच्चों को बेहतर इलाज और महफूज माहौल की उम्मीद में अस्पताल में भर्ती कराया था, वे अब गहरे सदमे में हैं.
घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने हादसे की जांच के लिए अतिरिक्त जिलाधिकारी की सरपरस्ती में एक जांच कमेटी गठित की है. कमेटी आग लगने की असल वजह का पता लगाएगी और यह भी जांच करेगी कि हादसा किन हालात में हुआ. इसके साथ ही अस्पताल में मौजूद सुरक्षा इंतजामों की भी पड़ताल की जाएगी, ताकि यह पता चल सके कि कहीं किसी तरह की लापरवाही तो नहीं हुई.