Pakistan News: ईशनिंदा के नाम पर लोगों को फंसाने की कोशिश, मानवाधिकार संगठनों का बड़ा दावा

Pakistan News: पाकिस्तान में ईशनिंदा के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. वहीं, पाकिस्तान के मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि लोगों को इन मामलों में पैसों की उगाही के लिए फंसाया जा रहा है. पाकिस्तान के मानवाधिकार संगठनों ने लाहौर हाईकोर्ट द्वारा पिछले साल रिहा किए गए चार युवकों का उदाहरण दिया. इन 6 युवकों पर भी ईशनिंदा के आरोप थे, लेकिन कोर्ट ने माना कि इनके खिलाफ बनावटी सबूत पेश किए गए हैं और कोर्ट ने उन 6 युवकों को रिहा कर दिया था. हालांकि इन मामलों पर पाकिस्तान के एक फेमस यूट्यूबर और इंटेलेक्चुअल कैशर अहमद रज़ा ईशनिंदा के मामलों पर विस्तृत जानकारी अपने चैनल पर दी है. उनका दावा है कि पाकिस्तान में कुछ लोगों का ग्रुप है, जो ईशनिंदा का जुर्म जानबुझकर करवा रहे हैं.
Pakistan News: पाकिस्तान में सोशल मीडिया के जरिए ईशनिंदा करने वाले आरोपियों की संख्या बढ़ती जा रही है. मानवाधिकार समूह इन मामलों को "ईशनिंदा का धंधा" बता रहे हैं. मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ऐसे लोगों की संख्या पढ़ गई है, जिनपर ईशनिंदा के आरोप लगाए गए हैं. मानवाधिकार संगठनो का दावा है कि झूठे गवाहों के बयानों का इस्तेमाल कथित ईशनिंदा के मुकदमे दर्ज कराने के लिए किए जा रहे हैं.
पिछले साल के दिसंबर महीने में पाकिस्तान के लाहौर हाईकोर्ट की रावलपिंडी बेंच ने छह लोगों ईशनिंदा के आरोपों से बरी कर दिया. बरी हुए इन चारों लोगों पर सोशल मीडिया के जरिए ईशनिंदा करने के मामले में उम्रकैद या मौत की सजा सुनाई गई थी. अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपियों और कथित ऑनलाइन सामग्री के बीच कोई विश्वसनीय संबंध साबित नहीं कर सका.
अदालत ने अपने फैसले में बढ़ते ईशनिंदा के झूठे मामलों पर भी चिंता जताई. कोर्ट ने कहा कि अब फेक वीडियो या अन्य सबूतों के जरिए लोगों को ईशनिंदा जैसे मामलों में फंसाया जा रहा है, जिनमें मौत की सजा तक का प्रावधान है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ईशनिंदा के मामलों में ज्यादातर धार्मिक अल्पसंख्यकों और गरीब तबके के लोग निशाना बनते हैं. इसके बाद ईशनिंदा के आरोप के बहाने इन लोगों पर पैसे देने के लिए दबाव बनाया जाता है, ताकि मामले को रफा-दफा किया जा सके.
गौरतलब है कि पाकिस्तान की ईशनिंदा कानून व्यवस्था, खासकर पाकिस्तान पीनल कोड की धारा 295-C जो पैगंबर मोहम्मद के अपमान पर मौत की सजा अनिवार्य करती है. धारा 295-C के आरोप लगते ही गिरफ्तारी होती है. इस आरोप के बाद भीड़ द्वारा हत्या भी कर दी जाती है. आंकड़ों के मुताबिक 1994 से 2024 के बीच कम से कम 104 लोगों की ईशनिंदा के आरोप लगने के बाद हत्या हुई है.