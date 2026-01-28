Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3089618
Zee SalaamMuslim WorldPakistan News: ईशनिंदा के नाम पर लोगों को फंसाने की कोशिश, मानवाधिकार संगठनों का बड़ा दावा

Pakistan News: ईशनिंदा के नाम पर लोगों को फंसाने की कोशिश, मानवाधिकार संगठनों का बड़ा दावा

Pakistan News: पाकिस्तान में ईशनिंदा के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. वहीं, पाकिस्तान के मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि लोगों को इन मामलों में पैसों की उगाही के लिए फंसाया जा रहा है. पाकिस्तान के मानवाधिकार संगठनों ने लाहौर हाईकोर्ट द्वारा पिछले साल रिहा किए गए चार युवकों का उदाहरण दिया. इन 6 युवकों पर भी ईशनिंदा के आरोप थे, लेकिन कोर्ट ने माना कि इनके खिलाफ बनावटी सबूत पेश किए गए हैं और कोर्ट ने उन 6 युवकों को रिहा कर दिया था. हालांकि इन मामलों पर पाकिस्तान के एक फेमस यूट्यूबर और इंटेलेक्चुअल कैशर अहमद रज़ा ईशनिंदा के मामलों पर विस्तृत जानकारी अपने चैनल पर दी है. उनका दावा है कि पाकिस्तान में कुछ लोगों का ग्रुप है, जो ईशनिंदा का जुर्म जानबुझकर करवा रहे हैं. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 28, 2026, 08:37 PM IST

Trending Photos

AI निर्मित फोटो
AI निर्मित फोटो

Pakistan News: पाकिस्तान में सोशल मीडिया के जरिए ईशनिंदा करने वाले आरोपियों की संख्या बढ़ती जा रही है. मानवाधिकार समूह इन मामलों को "ईशनिंदा का धंधा" बता रहे हैं. मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ऐसे लोगों की संख्या पढ़ गई है, जिनपर ईशनिंदा के आरोप लगाए गए हैं. मानवाधिकार संगठनो का दावा है कि झूठे गवाहों के बयानों का इस्तेमाल कथित ईशनिंदा के मुकदमे दर्ज कराने के लिए किए जा रहे हैं. 

पिछले साल के दिसंबर महीने में पाकिस्तान के लाहौर हाईकोर्ट की रावलपिंडी बेंच ने छह लोगों ईशनिंदा के आरोपों से बरी कर दिया. बरी हुए इन चारों लोगों पर सोशल मीडिया के जरिए ईशनिंदा करने के मामले में उम्रकैद या मौत की सजा सुनाई गई थी. अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपियों और कथित ऑनलाइन सामग्री के बीच कोई विश्वसनीय संबंध साबित नहीं कर सका.

अदालत ने अपने फैसले में बढ़ते ईशनिंदा के झूठे मामलों पर भी चिंता जताई. कोर्ट ने कहा कि अब फेक वीडियो या अन्य सबूतों के जरिए लोगों को ईशनिंदा जैसे मामलों में फंसाया जा रहा है, जिनमें मौत की सजा तक का प्रावधान है.

Add Zee News as a Preferred Source

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ईशनिंदा के मामलों में ज्यादातर धार्मिक अल्पसंख्यकों और गरीब तबके के लोग निशाना बनते हैं. इसके बाद ईशनिंदा के आरोप के बहाने इन लोगों पर पैसे देने के लिए दबाव बनाया जाता है, ताकि मामले को रफा-दफा किया जा सके. 

गौरतलब है कि पाकिस्तान की ईशनिंदा कानून व्यवस्था, खासकर पाकिस्तान पीनल कोड की धारा 295-C जो पैगंबर मोहम्मद के अपमान पर मौत की सजा अनिवार्य करती है. धारा 295-C के आरोप लगते ही गिरफ्तारी होती है. इस आरोप के बाद भीड़ द्वारा हत्या भी कर दी जाती है. आंकड़ों के मुताबिक 1994 से 2024 के बीच कम से कम 104 लोगों की ईशनिंदा के आरोप लगने के बाद हत्या हुई है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Pakistan Newsmuslim world newsPakistan Blasphemy Casesminority newsToday News

Trending news

Pakistan News
Pakistan News: ईशनिंदा के नाम पर लोगों को फंसाने की कोशिश,मानवाधिकार संगठनों का दावा
ASP Anuj Chaudhary
गहरा होता जा रहा है ASP अनुज चौधरी पर लगा संभल का दाग और कसती जा रही कानून की पकड़
muslim news
मोदी-योगी के खिलाफ बड़े बोल पड़ गया भारी, गिरफ्तारी के बाद अहमद ने मांगी माफी
Pakistan Minority News
अपहरण, धर्म परिवर्तन फिर शादी; पाकिस्तान में नाबालिग ईसाई युवती पर जुल्म
muslim news
मदरसे में कुरान के साथ गीता भी पढ़ाएं; IPS अधिकारी ने की खास अपील
Pakistan News
पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला, धमाके से चार डिब्बे पटरी से उतरे
Yasin Malik Terror Funding case
यासीन मलिक टेरर फंडिंग केस में बड़ा अपडेट, दिल्ली हाईकोर्ट ने NIA को 4 हफ्ते दिए
Saudi Arabia Iran Stance
अमेरिका ईरान पर नहीं कर पाएगा हमला! सऊदी क्राउन प्रिंस MBS ने खींच दी लक्ष्मण रेखा
Punjab news
Golden Temple: मुस्लिम युवक की पिटाई मामले में कूदा पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी
Ajit Pawar
कौन थे अजित पवार? नफरत के दौर में मुसलमानों के लिए ढाल बनकर खड़े रहने वाले नेता