'आलोचना को अपराध मत बनाइए', मानवाधिकार वकील की सजा पर भड़का बलूच संगठन

Pakistan News: मानवाधिकार कार्यकर्ता सम्मी दीन बलूच ने पाकिस्तान में एक मानवाधिकार वकील को सजा सुनाए जाने की कड़ी निंदा की है और असहमति को अपराध बनाने के खिलाफ चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि असहमति को सजा देना अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा है.

Jan 26, 2026, 03:03 PM IST

Pakistan News: बलूच कार्यकर्ता सम्मी दीन ने वकील ईमान जैनब मज़ारी-हाज़िर और उनके पति, हादी अली चट्ट्ठा को सज़ा सुनाए जाने की निंदा की और उनकी सजा को दमन का एक खुला काम बताया. एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, "ईमान और हादी को बलूच और अन्य जानबूझकर चुप कराए गए और दमित समुदायों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए कड़ी सजा सुनाई गई है. यही उनका एकमात्र 'अपराध' है."

बलूच ने इस फैसले को एक दिखावा बताते हुए इसकी निंदा की और तर्क दिया कि यह पाकिस्तान की न्यायपालिका में जनता के विश्वास में गहरी गिरावट को दर्शाता है. जिन लोगों के लिए ईमान ने आवाज़ उठाई, उनमें से कई लोगों की तरह, उन्हें भी निष्पक्ष सुनवाई से वंचित किया गया है. इस तरह दमन खुद को दोहराता है. इस बात पर ज़ोर देते हुए कि डर शासन का विकल्प नहीं हो सकता, बलूच ने राज्य को चेतावनी दी कि मौलिक अधिकारों को छोड़ा नहीं जा सकता. निष्पक्ष सुनवाई, न्याय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार हैं. हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, और हम खुद को डर से शासित नहीं होने देंगे.

डॉन के मुताबिक, ईमान मजारी-हाज़िर और हादी चट्ट्ठा को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था, जब वे कथित तौर पर इस्लामाबाद जिला अदालतों की ओर जा रहे थे. उनके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम अधिनियम (PECA), आतंकवाद विरोधी कानूनों और सार्वजनिक सभा को विनियमित करने वाले कानूनों के तहत कई मामले दर्ज किए गए हैं. डॉन ने कहा कि ये गिरफ्तारियां दिखाती हैं कि असहमति को चुप कराने के लिए कानूनी साधनों का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, जिससे एक ऐसा राज्य सामने आता है जो विपक्षी आवाज़ों के साथ युद्ध में है. रिपोर्ट के मुताबिक, ईमान के खिलाफ आरोप तथाकथित "आपत्तिजनक ट्वीट्स" पर केंद्रित हैं जो "महत्वपूर्ण राज्य संस्थानों" को संबोधित थे.

गौरतलब है कि जहां ईमान पर आलोचनात्मक सामग्री पोस्ट करने के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है, वहीं हादी पर केवल उनके बयानों को रीपोस्ट और रीशेयर करने के लिए आरोप लगाए गए हैं. डॉन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह एक परेशान करने वाली मिसाल कायम करता है जहां राज्य द्वारा आपत्तिजनक मानी जाने वाली सामग्री पर "रीपोस्ट" पर क्लिक करने से भी आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है. डॉन ने तर्क दिया कि जो राज्य आलोचना को अपराध मानता है, वह लोकतंत्र और कानून के शासन दोनों को कमजोर करता है. जब वकीलों को राज्य की ज्यादतियों को चुनौती देने के लिए दंडित किया जाता है, तो हमला व्यक्तियों से आगे बढ़ जाता है. यह कानूनी प्रणाली की नींव पर ही हमला करता है. 

इनपुट- ANI

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

Pakistan NewsSammi Deen Baloch

Pakistan News
