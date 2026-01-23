Pakistan News: सरकारी कर्मचारियों पर दमन का आरोप, मानवाधिकार संगठनों ने की कड़ी निंदा

Advertisement
Pakistan News: मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तान के क्वेटा में विरोध कर रहे सरकारी कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई की कड़ी निंदा की है. संगठनों ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को दबाना लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है और सरकार को असहमति को दबाने के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 23, 2026, 01:31 PM IST

Pakistan News: पाकिस्तान के बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में सरकारी कर्मचारियों ने एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था. इसके बाद सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया. सरकार के इस कदम से लोगों में गुस्सा है और मानवाधिकार संगठन इसकी निंदा कर रहे हैं. मानवाधिकार संस्था बलूच यकजेहती कमेटी (BYC) ने बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि इस घटना ने पाकिस्तानी अधिकारियों का दमनकारी चेहरा उजागर किया है.

मानवाधिकार संस्था ने आरोप लगाया कि क्वेटा में प्रदर्शनकारी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई ने सार्वजनिक शिकायतों को दूर करने के लिए बातचीत और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बजाय बल, जबरदस्ती और हिंसा के प्रति राज्य की प्राथमिकता को दिखाया है. उसने कहा कि यह दृष्टिकोण न केवल सत्तावादी है, बल्कि लोगों के मौलिक अधिकारों पर सीधा हमला भी है. यह टिप्पणी मंगलवार को क्वेटा में दर्जनों सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी के बाद आई, जब पुलिस ने शहर के रेड ज़ोन में एक नियोजित धरने को रोक दिया, जहां कर्मचारी असमानता निवारण भत्ते को लागू करने के लिए इकट्ठा हुए थे.

BYC द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, "हम राज्य के इस दमनकारी और तानाशाही आचरण की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं, जिसके तहत शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों, संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक आवाजों को संगठित बल के माध्यम से व्यवस्थित रूप से कुचला जा रहा है. शासन की यह शैली सार्वजनिक प्रतिनिधित्व का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, बल्कि अत्याचार और भय थोपने की नीति को दर्शाती है."

मानवाधिकार संस्था ने जोर देकर कहा कि आर्थिक शोषण के बीच, सरकारी कर्मचारियों द्वारा वेतन और हक की मांग कोई अपराध नहीं है, बल्कि एक अविभाज्य मौलिक अधिकार है. इसने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, अनुचित गिरफ्तारियों और संगठित उत्पीड़न की कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें "संविधान की भावना, लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवीय गरिमा का घोर अपमान" बताया. इसने कहा कि ऐसे कार्य पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा बलूचिस्तान में पहले से मौजूद दमन और अत्याचारों की तीव्रता को दर्शाते हैं.

BYC ने कहा, "प्रेस क्लब जैसे लोकतांत्रिक और सार्वजनिक स्थानों को असहमति के लिए असुरक्षित बनाना यह साबित करता है कि राज्य भय और हिंसा के माध्यम से नियंत्रण बनाए रखना चाहता है. यह आचरण न तो स्थिरता ला सकता है और न ही सार्वजनिक संतुष्टि, बल्कि, यह संकट को और बढ़ाता है." BYC ने मांग की कि गिरफ्तार किए गए सभी प्रदर्शनकारी कर्मचारियों को तुरंत और बिना शर्त रिहा किया जाए, सरकारी कर्मचारियों की वैध और कानूनी मांगों को स्वीकार किया जाए और गंभीर, सार्थक और सशक्त बातचीत के पक्ष में बल प्रयोग की नीति को छोड़ दिया जाए. बलूचिस्तान सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शनों से जूझ रहा है, जिसमें कई मानवाधिकार संगठनों ने प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा क्रूर कार्रवाई पर चिंता जताई है.

इनपुट-IANS

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

