पाकिस्तान में ईसाई युवक की हत्या से बवाल, मानवाधिकार संगठन ने सरकार को घेरा
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2879678
Zee SalaamMuslim World

पाकिस्तान में ईसाई युवक की हत्या से बवाल, मानवाधिकार संगठन ने सरकार को घेरा

Pakistan News: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सियालकोट शहर में ईसाई समुदाय के एक पाकिस्तानी युवक की निर्मम हत्या की गई थी. इस हत्या के बाद पाक में भारी बवाल मचा हुआ है.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Aug 13, 2025, 09:56 PM IST

Trending Photos

पाकिस्तान में ईसाई युवक की हत्या से बवाल, मानवाधिकार संगठन ने सरकार को घेरा

Pakistan News: पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ती जा रही है. हाल में पंजाब प्रांत के सियालकोट शहर में ईसाई समुदाय के एक पाकिस्तानी युवक की निर्मम हत्या की गई थी. यह मामला अब तुल पकड़ रहा है. इस हिंसा के खिलाफ मानवाधिकार संगठन ने मोर्चा खोल दिया है और पाकिस्तान सरकार पर संगीन इल्जाम लगाए हैं.

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के हक़ के लिए काम करने वाले संगठन वॉयस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी (VOPM) ने कहा कि एक मशहूर राजनीतिक परिवार से जुड़े 25 साल के हबरून सी. कैसर की हत्या कर दी गई. हबरून लोगों की सेवा, अपनी आस्था और इज्जत के लिए जाने जाते थे.

संगठन के मुताबिक, यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि डर फैलाने वाला संदेश है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को बिना किसी सज़ा के निशाना बनाया जा सकता है. ईसाई समुदाय के लिए यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि उनकी ज़िंदगी लगातार खतरे में है. चर्चों पर हमले, जबरन धर्मांतरण और नफरत से भरे अपराध उनके लिए नई बात नहीं हैं. हबरून की मौत भी उसी लंबे दौर का हिस्सा है जिसमें अल्पसंख्यक लगातार हिंसा झेलते आए हैं.

पाकिस्तान में अल्पसंख्यक अधिकारों के सबसे प्रमुख आवाज़ों में से एक पादरी इमरान अमानत ने कहा कि वह इस मामले को "अनसुलझे अपराधों" की लगातार बढ़ती सूची में गुम नहीं होने देंगे. हम परदे के पीछे चुपचाप मातम नहीं मना रहे हैं. हम न्याय की मांग कर रहे हैं और हम तब तक मांग करते रहेंगे जब तक हत्यारे सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते. यह सिर्फ़ हबरून पर हमला नहीं था, बल्कि हमारे समुदाय की सुरक्षा, सम्मान और अस्तित्व पर हमला था."

मानवाधिकार संगठन ने लगाया संगीन इल्जाम
मानवाधिकार संगठन ने कहा कि अब वह चुप नहीं रह सकता और किसी और जनाज़े का इंतज़ार नहीं करेगा. उसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वे सिर्फ़ बयान न दें, बल्कि पाकिस्तान सरकार पर असली दबाव बनाएं. संगठन ने दुनियाभर के राजनयिकों, मानवाधिकार संगठनों और वैश्विक चर्च नेटवर्क से भी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और जवाबदेही की मांग करने को कहा. 

पाकिस्तान के अधिकारियों पर संगीन इल्जाम
पाकिस्तानी अधिकारियों पर निशाना साधते हुए वीओपीएम ने कहा कि सालों से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के वादे सिर्फ़ राजनीतिक दिखावा रहे हैं. उसने चेतावनी दी कि अगर हबरून सी. कैसर के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार कर सज़ा नहीं दी गई, तो यह कट्टरपंथियों को साफ़ संदेश देगा कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना आसान है.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Pakistan NewsPakistan Christian youth murder

Trending news

Nawab Malik
BMC चुनाव से पहले नवाब मलिक की धमाकेदार वापसी, NCP ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
Jokihat Assembly Election 2025
Bihar Election: सीमांचल की वो सीट, जहां 1 मुस्लिम परिवार 11 बार दर्ज कर चुका है जीत
Jammu and Kashmir news
Jammu and Kashmir News: सांबा जिले के इस इलाके में क्यों लगा नाइट कर्फ्यू
MP Waqf Board Advisory
MP वक्फ बोर्ड का फैसला, मस्जिदों पर फहराया जाएगा तिरंगा; जमीयत ने दिया करारा जवाब
Govindganj Assembly Elections 2025
Bihar: गोविंदगंज सीट पर 14 फीसदी मुस्लिम वोटर्स, 14 बार जीते ब्राह्मण उमीदवार
BJP MLA Sureshwar Singh
भाजपाई मुसलमान भी अपनी गाड़ियों पर नहीं लगा पाएगा पार्टी का झंडा; विधायक का फरमान
Uttar Pradesh news
AMU में फीस बढ़ोतरी ने लिया मज़हबी रंग, विरोध में नमाज़ और हवन!
Bangladesh news
बांग्लादेश की सियासत में नया तूफान, हसीना के बेटे का यूनुस पर बड़ा हमला
Uttar Pradesh news
फतेहपुर के बाद फिरोजाबाद में मजार तोड़कर स्थापित की हनुमान जी की मूर्ती:देखें Video
Pakistan
Pakistan में 42 जगहों पर मिला पोलियो वायरल, जुलाई में आए 3 केस
;