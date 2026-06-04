ईद की खुशियां फीकी, कर्फ्यू ने बढ़ाईं बलूच परिवारों की मुश्किलें

Balochistan News: बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और विद्रोहियों के बीच संघर्ष जारी है. बलूचिस्तान के अवारान ज़िले के मश्के क्षेत्र में लंबे समय से कर्फ्यू लागू है, जिससे मानवीय संकट पैदा हो गया है. मश्के क्षेत्र के निवासी कर्फ्यू की वजह से लगभग हफ्तों से सख्त पाबंदियों के साये में जी रहे हैं और उनकी आवाजाही पर रोक है. उनका रोज़मर्रा का जीवन पूरी तरह से ठप हो गया है. यह आरोप बलूच नेशनल मूवमेंट (BNM) ने पाकिस्तान की सरकार और सेना पर लगायाहै.

बलूच नेशनल मूवमेंट (BNM) ने दावा किया है कि मश्के क्षेत्र में लागू कर्फ्यू के इस पूरी अवधि के दौरान व्यापारिक केंद्र, स्वास्थ्य सेवाएँ, स्कूल और अन्य सार्वजनिक संस्थान बंद रहे हैं. रिपोर्टों के मुताबिक, निवासियों को अपनी खेती की ज़मीनों, बाग-बगीचों और आजीविका के अन्य साधनों तक पहुँचने से रोका गया है.

स्थानीय बाज़ारों तक सीमित पहुँच केवल सेना की निगरानी में ही दी गई है, जिसमें कुछ बाज़ार दिन के समय बहुत थोड़े समय के लिए ही खुलते हैं. BNM के अनुसार, दूरदराज के गाँवों में रहने वाले लोगों को इन पाबंदियों के कारण भोजन और ज़रूरी सामान की बढ़ती कमी का सामना करना पड़ रहा है.

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बाहरी इलाकों में रहने वाले परिवारों का कथित तौर पर बाज़ारों और बुनियादी सेवाओं से संपर्क टूट गया है, जिससे उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। ईद-उल-अज़हा के दौरान भी ये पाबंदियाँ जारी रहीं, जिससे कई निवासी त्योहार के लिए ज़रूरी सामान नहीं खरीद पाए.

BNM ने पाकिस्तानी सेना पर यह भी आरोप लगाया कि वे गाँवों और छोटे कस्बों से निवासियों को बुलाकर सैन्य शिविरों में ले जाते हैं, जहाँ उन्हें कथित तौर पर घंटों तक हिरासत में रखा जाता है और उनके साथ डराने-धमकाने व दुर्व्यवहार की घटनाएँ होती हैं. इस समूह ने दावा किया कि पिछले एक साल के दौरान हिरासत से जुड़ी घटनाओं में कई लोगों की जान चली गई है.