खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में हालात बेकाबू; कई शहरों में लगा कर्फ्यू

Curfew Imposed in Pakistan Several Cities: ईरान के सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामेनेई की मौत की खबर के बाद पाकिस्तान के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए. कराची, इस्लामाबाद समेत कई जगह झड़पों में कई लोगों की मौत और दर्जनों घायल हुए हैं. हालात को काबू में करने के लिए गिलगित और स्कर्दू में सेना तैनात कर तीन दिन का कर्फ्यू लगाया गया है. 

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 02, 2026, 11:39 PM IST

Pakistan News: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं. देश के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद प्रशासन को सेना तैनात करनी पड़ी और कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है. अधिकारियों के मुताबिक, हालात को काबू में रखने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं.

अधिकारियों ने बताया कि सोमवार (2 मार्च) को तड़के पाकिस्तान के उत्तरी शहर गिलगित और स्कर्दू में सेना तैनात कर दी गई और तीन दिन का कर्फ्यू लागू कर दिया गया. यह फैसला उस समय लिया गया जब अमेरिका और इजरायल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामेनेई के मारे जाने की खबर आते ही हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया. इस प्रदर्शन में कई लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए.

इतवार (1 मार्च) को हजारों शिया प्रदर्शनकारियों ने स्कर्दू शहर में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह (UNMOGIP) के दफ्तर पर हमला कर दिया. यह संस्था कश्मीर के विवादित हिमालयी क्षेत्र में सीजफायर की निगरानी करती है. इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के कार्यालय को भी निशाना बनाया.

गिलगित बाल्टिस्तान में हिंसक झड़प में 12 की मौत
अधिकारियों के मुताबिक गिलगित शहर में प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया. इसके अलावा एक स्कूल और एक स्थानीय चैरिटी संगठन के दफ्तर को भी नुकसान पहुंचाया गया. गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र की पुलिस के मुताबिक, इन हिंसक झड़पों में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और करीब 80 लोग घायल हो गए.

संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टेफान दुजारिक ने सोमवार को बताया कि प्रदर्शनकारी UNMOGIP के फील्ड स्टेशन के पास हिंसक हो गए थे और वहां तोड़फोड़ की गई. उन्होंने कहा, "पूरे क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों और परिसरों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है और हम हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं."

इस बीच गिलगित-बाल्टिस्तान सरकार के प्रवक्ता शबीर मीर ने सोमवार को कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और कर्फ्यू बुधवार तक जारी रहेगा. वहीं पुलिस प्रमुख अकबर नासिर खान ने स्थानीय लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की है. उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के कारण लोगों का घरों में रहना जरूरी है.

कराची में भी 10 की मौत और 50 लोग घायल
कराची के दक्षिणी बंदरगाह शहर में भी इतवार को हिंसक प्रदर्शन हुए. यहां प्रदर्शनकारियों ने यूएस कांसुलेट पर धावा बोल दिया. उन्होंने इमारत की खिड़कियां तोड़ दीं और भवन में आग लगाने की कोशिश की. हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और गोलियां भी चलाईं. इस झड़प में 10 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए.

राजधानी इस्लामाबाद में भी झड़प की एक घटना सामने आई. यहां पाकिस्तान के अल्पसंख्यक शिया समुदाय के लोग अमेरिकी दूतावास की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे थे. इस दौरान हुई झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई. प्रदर्शनकारी ईरान के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि ईरान की आबादी बहुसंख्यक रूप से शिया है.

पेशावर में अमेरिकी दूतावास अस्थायी रूप से बंद
सोमवार को पाकिस्तान में अमेरिकी राजनयिक मिशन ने घोषणा की कि उत्तर-पश्चिमी शहर पेशावर स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को अस्थायी रूप से बंद किया जाएगा. हालांकि, इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास अमेरिकी नागरिकों के लिए सामान्य और आपातकालीन कांसुलर सेवाएं जारी रखेगा.

अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में बताया कि कराची और लाहौर स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों के आसपास लगातार व्यवधान और ट्रैफिक डायवर्जन की वजह से मंगलवार को अमेरिकी वीजा और अमेरिकी नागरिक सेवाओं से जुड़ी सभी अपॉइंटमेंट्स रद्द कर दी गई हैं. दूतावास ने यह भी कहा कि इस्लामाबाद में मंगलवार से सामान्य कांसुलर सेवाएं फिर से शुरू कर दी जाएंगी.

इस बीच पाकिस्तान सरकार ने देशभर में अमेरिकी राजनयिक मिशनों की सुरक्षा बढ़ा दी है. अधिकारियों ने बताया कि पेशावर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास समेत अन्य संवेदनशील इलाकों के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं ताकि आगे किसी तरह की हिंसा को रोका जा सके.

खामेनेई के मौत की खबर सुन भड़के लोग
अमेरिका और इजरायल के हमलों में आयत उल्लाह अली खामेनेई और कई वरिष्ठ अधिकारियों की मौत के बाद पाकिस्तान में लोग भड़क गए, खासकर शिया समुदाय के लोग. हालांकि पूरे पाकिस्तान में शिया समुदाय अल्पसंख्यक है, लेकिन उत्तरी जिलों और अफगानिस्तान से सटे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुछ हिस्सों में उनकी आबादी बहुसंख्यक है.

इतवार को हुए ये हिंसक प्रदर्शन ऐसे समय में सामने आए हैं जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर भी लगातार संघर्ष जारी है. यह संघर्ष गुरुवार को तब शुरू हुआ था जब अफगानिस्तान ने पिछले इतवार को पाकिस्तान की ओर से किए गए हवाई हमलों के जवाब में हमले शुरू किए. इसके बाद से पाकिस्तान ने भी सीमा पर कई सैन्य अभियान चलाए हैं.

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू

