Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2967458
Zee SalaamMuslim World

पाकिस्तान में महंगाई का तूफान; गेहूं और रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम छूने लगे आसमान!

Rising Inflation in Pakistan: पाकिस्तान बढ़ती महंगाई और आपूर्ति संकट से जूझ रहा है. गेहूं और जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में सिर्फ एक महीने में 30-50 फीसदी इजाफा हुआ है. सेना की दखलंदाजी, सरकार की नाकामी और बाढ़ के असर से अवाम की मुश्किलें बढ़ गई हैं. वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान के हालात पर चिंता जताई है. 

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 18, 2025, 10:17 PM IST

Trending Photos

पाकिस्तान में महंगाई से मचा हाहाकार (फाइल फोटो)
पाकिस्तान में महंगाई से मचा हाहाकार (फाइल फोटो)

Pakistan Economic Crisis: पाकिस्तान इस समय आतंकवाद, सियासी संकट, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों से बेहाल है. आलम यह है कि जो पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक मंदी के दौर में फंसा हुआ है, अब बढ़ती कीमतों की वजह से गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहा है. यह संकट मुख्य रूप से जरुरी वस्तुओं की मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतर की वजह से पैदा हुआ है. 

इस बारे में डायरेक्टस जीआर की हालिया रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, ज्यादातर आबादी के लिए भोजन और पोषण का मुख्य स्रोत गेहूं है, जिसकी कीमतों में मात्र एक महीने में 30 से 50 फीसदी का इजाफा दर्ज किया गया है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इससे आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, जो पहले से ही बढ़ती जीवन-यापन लागत और देश की आर्थिक अस्थिरता से प्रभावित थेय सितंबर 2025 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में साल-दर-साल आधार पर 5.6 फीसदी का इजाफा देखा गया. 

बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति का असर आम उपभोक्ता की रोजमर्रा की जीवनशैली पर भी पड़ा है. रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि लोग महंगे मांस और टमाटर जैसी वस्तुओं की खपत में कटौती करने को मजबूर हुए हैं. वहीं, लोगों ने सरकार की इस मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में नाकाम रहने पर नाराजगी जताई है, जिससे उनकी आजीविका पर गंभीर असर पड़ा है. विशेषज्ञों का अनुमान है कि समग्र मुद्रास्फीति के आंकड़े इस्लामाबाद सरकार और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के उम्मीद से कहीं ज्यादा होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने पहले कहा था कि सरकार मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. हालांकि, रिपोर्ट में यह बताया गया कि आम लोगों का दावा है कि सरकारी उपाय सिर्फ दिखावे के हैं और उनके इन उपायों से बेतहाशा बढ़ रही महंगाई को रोका नहीं जा सकता है. 

इसके अलावा इस्लामाबाद सरकार ने बाढ़ को कम कृषि उत्पादन और खाद्य वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों के लिए जिम्मेदार ठहराया है. विशेषज्ञों के मुताबिक, बाढ़ और सप्लाई चैन में रुकावट की वजह से खाद्य मुद्रास्फीति के उच्च स्तर पर लंबे समय तक बने रहने की संभावना है. वर्ल्ड बैंक ने 2025-26 के लिए पाकिस्तान की आर्थिक वृद्धि सिर्फ 2.6 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है, जो दर्शाता है कि देश की आर्थिक स्थिति और खाद्य संकट के बीच संबंध और गहरा हो गया है.

यह भी पढ़ें: यूरोप के बाद कनाडा में भी बढ़ा इस्लामोफोबिया? इस्लामिक सेंटर के संस्थापक की ओशावा में बेरहमी से हत्या

 

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Pakistan Newspakistan inflation ratePakistan Economic Crisismuslim news

Trending news

Pakistan News
पाकिस्तान में महंगाई का तूफान; गेहूं और रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम छूने लगे आसमान!
Canada News
यूरोप के बाद कनाडा में भी इस्लामोफोबिया का साया; इस्लामिक सेंटर संस्थापक की हत्या
Afghanistan news
अफगानिस्तान पर हमले से तालिबान नाराज; पाकिस्तान में ट्राई सीरीज खेलने से इंकार
Europe News
यूरोप में मुस्लिमों की आजादी पर हमला, पुर्तगाल में बुर्का-नकाब बैन लगाने की तैयारी!
afghanistan pakistan war
पाकिस्तानी हवाई हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा तालिबान? अफगान सरकार का बड़ा ऐलान
Bangladesh news
बांग्लादेश के 'जुलाई योद्धाओं' ने मांगों को लेकर देशभर में सड़क जाम की दी धमकी!
Pakistan News
तालिबान से पिटने के बाद बौखलाया आसिम मुनीर, भारत को दे डाली गीदड़ भभकी धमकी
Britain News
मुस्लिमों से इतनी नफरत...! ब्रिटेन में दोषी ठहराये गए 3 आतंकी, कोर्ट ने जताई हैरानी
pakistani spy in india
पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे हारून और इमरान, पकड़ने जाने पर कोर्ट ने दिया ये सजा
bangladesh
Tripura: बांग्लादेशी नागरिकों की मॉब लिंचिंग, विदेश मंत्रालय ने भारत से की बड़ी मांग