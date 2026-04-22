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Zee SalaamMuslim Worldईरान युद्ध से पाकिस्तान में आर्थिक तंगी; बीमार नहीं ले पा रहे स्वास्थ्य सुविधाएँ

ईरान युद्ध से पाकिस्तान में आर्थिक तंगी; बीमार नहीं ले पा रहे स्वास्थ्य सुविधाएँ

Pakistan inflation Crisis: ईंधन कीमतों में उछाल और दवाओं की महंगाई ने पाकिस्तान में आर्थिक दबाव बढ़ा दिया है. इंसुलिन समेत जीवनरक्षक दवाएं महंगी होने से आम लोग परेशान हैं. "द एक्सप्रेस ट्रिब्यून"  मुताबिक कमजोर और मध्यम वर्ग पर संकट गहरा रहा है, जबकि राहत की मांग तेज हो गई है.

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 22, 2026, 06:11 PM IST

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Pakistan inflation Crisis: ईरान युद्ध की शुरुआत से ही दुनिया भर में ऊर्जा और पेट्रोलियम के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है. फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर लागू है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की वजह से पेट्रोल और डीजल से लदे जहाज वहां से नहीं निकल पा रहे हैं. इस सब के बीच पेट्रोलियम की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की वजह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में हलचल मच गई है. जरूरी की चीजों और खासकर दवाओं की कीमतें काफी बढ़ गई हैं और कमज़ोर परिवारों पर आर्थिक दबाव और बढ़ गया है.

"द एक्सप्रेस ट्रिब्यून" की रिपोर्ट के मुताबिक ईंधन की महंगाई के बढ़ते असर के वजह से कई नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ अब बहुत महंगी हो गई हैं. यह बोझ खासकर पुरानी बीमारियों से जूझ रहे मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा है. ज़रूरी दवाओं, खासकर इंसुलिन की कीमतें अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिससे वे आबादी के एक बड़े हिस्से की पहुँच से बाहर हो गई हैं.

कई निजी दवा कंपनियों ने बिना किसी पहले से सूचना दिए दवाओं की कीमतें बढ़ा दी हैं, जिससे मिडिल क्लास और कम इंकम वाले परिवारों पर दबाव पहले से ज्यादा बढ़ गया है. ये मिडिल क्लास परिवार पहेल ही महंगाई से जूझ रहे थे, लेकिन ईरान युद्ध की वजह से उन्हें और महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है. 

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इंसुलिन की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई हैं, जो PKR 2,200 से बढ़कर PKR 4,720 हो गई हैं. दूसरी दवाओं की कीमतों में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है: एसिडिटी के इलाज की दवाएँ PKR 530 से बढ़कर PKR 620, विटामिन PKR 480 से बढ़कर PKR 510, और टाइफाइड की दवाएँ PKR 805 से बढ़कर PKR 930 हो गई हैं. वहीं, पाकिस्तान में कैंसर की दवाओं और गर्भावस्था से जुड़ी दवाओं की कीमतें लगभग PKR 400 तक बढ़ गई हैं, जिससे यह संकट और भी गहरा गया है.

पाकिस्तान के पेशावर के रहने वाले जफर अली, जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, ने इस स्थिति को असहनीय बताया. महीने में PKR 40,000 कमाने वाले जफर ने कहा कि अब वह इंसुलिन नहीं खरीद सकते, जिसकी कीमत अब लगभग PKR 4,000 हो गई है. उन्होंने कुछ दवा दुकानों पर जान-बूझकर दवाओं की कमी पैदा करने का भी आरोप लगाया, ताकि वे बढ़ती कीमतों का फ़ायदा उठा सकें.

वहीं, खैबर-पख्तूनख्वा मेडिकल ड्रग एसोसिएशन के अरशद मोहम्मंद ने बताया कि जीवन रक्षक दवाओं की कीमतें PKR 1,000 से लेकर PKR 4,000 तक बढ़ गई हैं. उन्होंने बताया कि कई दवा दुकानें दवाओं की आधिकारिक मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं करती हैं, जबकि कुछ बिना वैध लाइसेंस के ही चल रही हैं, जिससे पता चलता है कि नियमों का पालन ठीक से नहीं हो रहा है। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे पाकिस्तान की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को और अधिक अधिकार दें, निरीक्षण बढ़ाएँ, और नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करें.

इस बीच, पाकिस्तान के मुख्य ड्रग कंट्रोलर अब्बास खान ने स्पष्ट किया कि मौजूदा कानूनों के तहत दवाओं की कीमतें संघीय स्तर पर तय की जाती हैं, जबकि इन कानूनों को लागू करने की ज़िम्मेदारी प्रांतों की होती है; यह जानकारी द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट में दी गई है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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