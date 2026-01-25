बांग्लादेश में पाकिस्तानी का बढ़ा दखल, खुफिया एजेंसी ISI को लेकर अवामी लीग के इस नेता का बड़ा खुलासा

Pakistan ISI Involved In Bangladesh: बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्तापलट होने के बाद पाकिस्तान का दखल बढ़ गया है. पिछले एक से डेढ़ वर्षों में पाकिस्तान के वरिष्ठ नेता, सैन्य अधिकारियों ने बांग्लादेश का दौरा किया है. इस बीच शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के पूर्व सांसद बहाउद्दीन नसीम ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान का दखल बढ़ रहा है. बीते शनिवार (24 जनवरी) को पूर्व सांसद बहाउद्दीन नसीम ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मौजूदगी है और उनका प्रभाव बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर बढ़ रहा है.

अवामी लीग के पूर्व सांसद बहाउद्दीन नसीम ने बताया कि पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस ISI से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने हाल ही में बांग्लादेश का दौरा किया था. उन्होंने कहा कि ISI के दूसरे सबसे वरिष्ठ अधिकारी ने ढाका का दौरा किया था. उन्होंने यह भी बताया कि पाकिस्तानी सेना के जनरल अक्सर ढाका आते रहते हैं.

बहाउद्दीन नसीम ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी समूहों को पनाह, ट्रेनिंग और आर्थिक सहायता देने की पुरानी पहचान है, खासकर दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में. नसीम ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान ऐसी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से रोका गया था.

बहाउद्दीन नसीम ने बताया कि पाकिस्तानी मिलिट्री, सरकारी अधिकारियों और ISI सहित कई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां, बांग्लादेश में घूमते हुए देखी गई हैं. उन्हें महत्वपूर्ण रणनीतिक जगहों और संवेदनशील इलाकों में आज़ादी से घूमते हुए देखा गया है.

पाकिस्तानी मिलिट्री अधिकारियों और खुफिया एजेंटों की बढ़ती आवाजाही का भी आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि ISI के सीनियर अधिकारियों ने देश के अंदर ऑपरेशनल बेस बना लिए होंगे और चेतावनी दी कि उनकी मौजूदगी फंडिंग, हथियारों की सप्लाई और ट्रेनिंग के ज़रिए आतंकवादी गतिविधियों को फैलाने में मदद कर सकती है.

उन्होंने कहा, "यह भी सुना गया है कि ISI के बड़े अधिकारियों ने बांग्लादेश में एक बेस बनाया है. उन्होंने कहा कि ये ISI एजेंट जहां भी जाते हैं, वहां आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें कई तरह से प्रोत्साहित करते हैं. नसीम ने आरोप लगाते हुए कहा कि ISI आतंकवादियों को पैसा, ट्रेनिंग, हथियार और गोला-बारूद देते हैं. उन्होंने कहा कि ISI पूरे देश और दुनिया में आतंकवाद फैलाने में लगे हुए हैं.