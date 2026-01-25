Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3085477
Zee SalaamMuslim Worldबांग्लादेश में पाकिस्तानी का बढ़ा दखल, खुफिया एजेंसी ISI को लेकर अवामी लीग के इस नेता का बड़ा खुलासा

बांग्लादेश में पाकिस्तानी का बढ़ा दखल, खुफिया एजेंसी ISI को लेकर अवामी लीग के इस नेता का बड़ा खुलासा

Pakistan ISI Involved In Bangladesh: बांग्लादेश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का प्रभाव बढ़ रहा है. अवामी लीग के पूर्व सांसद बहाउद्दीन नसीम ने बढ़ा खुलासा करते हुए बताया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI सहित कई अन्य पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां, बांग्लादेश में घूमते हुए देखी गई हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 25, 2026, 09:06 AM IST

Trending Photos

बांग्लादेश में पाकिस्तानी का बढ़ा दखल, खुफिया एजेंसी ISI को लेकर अवामी लीग के इस नेता का बड़ा खुलासा

Pakistan ISI Involved In Bangladesh: बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्तापलट होने के बाद पाकिस्तान का दखल बढ़ गया है. पिछले एक से डेढ़ वर्षों में पाकिस्तान के वरिष्ठ नेता, सैन्य अधिकारियों ने बांग्लादेश का दौरा किया है. इस बीच शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के पूर्व सांसद बहाउद्दीन नसीम ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान का दखल बढ़ रहा है. बीते शनिवार (24 जनवरी) को पूर्व सांसद बहाउद्दीन नसीम ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मौजूदगी है और उनका प्रभाव बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर बढ़ रहा है. 

अवामी लीग के पूर्व सांसद बहाउद्दीन नसीम ने बताया कि पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस ISI से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने हाल ही में बांग्लादेश का दौरा किया था. उन्होंने कहा कि ISI के दूसरे सबसे वरिष्ठ अधिकारी ने ढाका का दौरा किया था. उन्होंने यह भी बताया कि पाकिस्तानी सेना के जनरल अक्सर ढाका आते रहते हैं. 

बहाउद्दीन नसीम ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी समूहों को पनाह, ट्रेनिंग और आर्थिक सहायता देने की पुरानी पहचान है, खासकर दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में. नसीम ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान ऐसी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से रोका गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

बहाउद्दीन नसीम ने  बताया कि पाकिस्तानी मिलिट्री, सरकारी अधिकारियों और ISI सहित कई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां, बांग्लादेश में घूमते हुए देखी गई हैं. उन्हें महत्वपूर्ण रणनीतिक जगहों और संवेदनशील इलाकों में आज़ादी से घूमते हुए देखा गया है.

पाकिस्तानी मिलिट्री अधिकारियों और खुफिया एजेंटों की बढ़ती आवाजाही का भी आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि ISI के सीनियर अधिकारियों ने देश के अंदर ऑपरेशनल बेस बना लिए होंगे और चेतावनी दी कि उनकी मौजूदगी फंडिंग, हथियारों की सप्लाई और ट्रेनिंग के ज़रिए आतंकवादी गतिविधियों को फैलाने में मदद कर सकती है.

उन्होंने कहा, "यह भी सुना गया है कि ISI के बड़े अधिकारियों ने बांग्लादेश में एक बेस बनाया है. उन्होंने कहा कि ये ISI एजेंट जहां भी जाते हैं, वहां आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें कई तरह से प्रोत्साहित करते हैं. नसीम ने आरोप लगाते हुए कहा कि ISI आतंकवादियों को पैसा, ट्रेनिंग, हथियार और गोला-बारूद देते हैं. उन्होंने कहा कि ISI पूरे देश और दुनिया में आतंकवाद फैलाने में लगे हुए हैं.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsPakistan ISI Involved In BangladeshISI In BangladeshPakistan Bangladesh relationsmuslim world newsToday News

Trending news

muslim news
बांग्लादेश में पाकिस्तान का बढ़ा दखल, ISI को लेकर इस नेता ने किया बड़ा खुलासा
US News
नास्तिक, वैज्ञानिक…फिर कैसे डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन ने कुबूल किया इस्लाम? जानें वजह
UP News
'तुम मुस्लिम हो?' पूछते ही अनस पर टूट पड़ा संतोष, आगरा की गली में नफरत का नंगा नाच!
Bollywood news
'डर नहीं, दहशत हूं', Shah Rukh Khan का 'King' में एक्शन अवतार देख फैंस हुए बेकाबू
mangaluru news
अशरफ लिंचिंग केस; मिर्च पाउडर डालने समेत गंभीर आरोपों वाले नटेश को HC से मिली जमानत
ICC Men's T20 World Cup 2026
भारत आने से इनकार पड़ा भारी; ICC ने बांग्लादेश को किया बाहर, जानें कौन देश लेगा जगह?
India News
डरें नहीं, लड़ें; लापरवाह डॉक्टरों को सिखाएं कानूनी तरीके से सबक, जानें कैसे?
muslim news
इस्लाम ने क्यों दी चार शादियों की इजाजत? जाने इसके सामाजिक कारण
Republic Day 2026
न राजा, न जनरल; एक मौलवी बने अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा, जुबान से कांपी हुकूमत!
muslim news
KGMU में मौजूद मजारों को हटाने का फरमान, भड़के मौलाना, बताया पूरा इतिहास