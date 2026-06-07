मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ईरानी समाचार एजेंसी तसनीम ने मोहसिन नकवी की मीडिया से बातचीत का हिस्सा जारी किया है. नकवी ने कहा कि वह पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ओर से आयतुल्ला मोजतबा खामेनेई को एक विशेष पत्र सौंपने आए हैं. इसके साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का संदेश भी ईरानी नेतृत्व तक पहुंचाया जाएगा. मोहसिन नकवी ने कहा कि यह पत्र और संदेश मौजूदा क्षेत्रीय हालात और दोनों देशों के संबंधों से जुड़ा हुआ है. लेकिन उन्होंने पत्र की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें ईरान-अमेरिका तनाव, क्षेत्रीय सुरक्षा और मध्य पूर्व की बदलती परिस्थितियों पर चर्चा हो सकती है.