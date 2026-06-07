Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /ईरान में पाकिस्तान की सीक्रेट डिप्लोमेसी! आसिम मुनीर का खास संदेश लेकर पहुंचे नक़वी

ईरान में पाकिस्तान की सीक्रेट डिप्लोमेसी! आसिम मुनीर का खास संदेश लेकर पहुंचे नक़वी

Pakistan Iran Relations: पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नक़वी तेहरान पहुंचे हैं. वह आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का खास संदेश ईरान के सुप्रीम लीडर को देंगे. ईरान-अमेरिका तनाव के बीच पाकिस्तान की कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 07, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 02:41 PM IST
ईरान में पाकिस्तान की सीक्रेट डिप्लोमेसी! आसिम मुनीर का खास संदेश लेकर पहुंचे नक़वी

About the Author

Tauseef Alam

Tauseef Alam

मौजूदा वक्त में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ईरान में पाकिस्तान की सीक्रेट डिप्लोमेसी! आसिम मुनीर का खास संदेश लेकर पहुंचे नक़वी
pakistan iran relations1 min ago
2
Cow National Mother Demand2 hrs ago
3
Gaza News2 hrs ago
4
banswara news5:07 AM IST
5
UP News4:28 AM IST