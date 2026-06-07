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Pakistan Iran Relations: पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी एक बार फिर ईरान दौरे पर पहुंचे हैं. तेहरान पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि वह पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व की ओर से ईरान के सुप्रीम लीडर को एक विशेष संदेश और पत्र देने आए हैं. यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ रहा है और ईरान-अमेरिका संबंधों को लेकर भी नई कूटनीतिक हलचल दिखाई दे रही है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ईरानी समाचार एजेंसी तसनीम ने मोहसिन नकवी की मीडिया से बातचीत का हिस्सा जारी किया है. नकवी ने कहा कि वह पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ओर से आयतुल्ला मोजतबा खामेनेई को एक विशेष पत्र सौंपने आए हैं. इसके साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का संदेश भी ईरानी नेतृत्व तक पहुंचाया जाएगा. मोहसिन नकवी ने कहा कि यह पत्र और संदेश मौजूदा क्षेत्रीय हालात और दोनों देशों के संबंधों से जुड़ा हुआ है. लेकिन उन्होंने पत्र की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें ईरान-अमेरिका तनाव, क्षेत्रीय सुरक्षा और मध्य पूर्व की बदलती परिस्थितियों पर चर्चा हो सकती है.
ईरान का क्यों कर रहे हैं दौरा
गौरतलब है कि पिछले कुछ हफ्तों में यह मोहसिन नक़वी का तीसरा ईरान दौरा है. इससे पहले भी उन्होंने मई महीने में एक सप्ताह के भीतर दो बार ईरान का दौरा किया था. उन यात्राओं के दौरान उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति, संसद के स्पीकर, विदेश मंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात की थी. इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान और ईरान के बीच लगातार उच्चस्तरीय बातचीत जारी है.
लेबनानी सेना के कमांडर पाकिस्तान दौरे पर
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान इस समय ईरान और अमेरिका के बीच संभावित बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है. पाकिस्तान क्षेत्र में अपने कूटनीतिक प्रभाव को मजबूत करने के साथ-साथ तनाव कम कराने की दिशा में भी सक्रिय दिखाई दे रहा है. इसी बीच एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है. लेबनानी सेना के कमांडर रुडोल्फ़ हेकल पाकिस्तान दौरे पर पहुंचे हैं. लेबनानी सेना के अनुसार यह यात्रा पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर के निमंत्रण पर हो रही है. हालांकि अभी तक यह साफ नहीं किया गया है कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है.