Pakistan: BLA के सामने घुटनों पर आया न्यूक्लियर संपन्न मुल्क, पूरे शहर पर हुआ कब्जा

Pakistan News: पाकिस्तानी सेना बलूचिस्ता लिब्रेशन आर्मी के समने लाचार नजर आ रही है. आए दिन बीएलए सेना पर हमले करती रहती है और अब एक पूरी शहर पर कब्जा कर लिया है. रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान प्रांत में स्थित रणनीतिक महत्व के सुराब शहर पर इन अलगाववादियों ने कब्जा किया है.

‘बलूचिस्तान पोस्ट’के जरिए साझा किए गए वीडियो और रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया है, जिनमें शहर के कई हिस्सों में धुएं के गुबार और आग की लपटें दिखाई दे रही हैं. इसके साथ ही बीएलए ने भी खुद इस बात का दावा किया है. संगठन ने कहा है कि उनके लड़ाकों ने सुराब शहर के सभी अहम ठिकानों, जैसे लेवीज़ और पुलिस स्टेशन, बैंक और सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर लिया है. संगठन के मुताबिक, पाकिस्तानी सेना और पुलिस के साथ तीखी झड़पों के बाद उन्होंने सुराब पर पूरी तरह कंट्रोल पाया है.

Baloch Liberation Army Spokesperson in a statement says they have taken control of the Surab city of Pakistan Occupied Balochistan. This happens on a day when Pakistan Army Chief Asim Munir visited Quetta of Pakistan Occupied Balochistan. pic.twitter.com/YkWv2EH1XW

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 30, 2025