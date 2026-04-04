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Pakistan News: बलूचिस्तान में अपनों का इंतजार, लापता लोगों की तलाश में रोते परिवार

Balochistan News: बलूचिस्तान में जबरन गायब होने की घटनाएं लगातार जारी हैं, जिससे परिवार अपने लापता प्रियजनों की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं. इन मामलों ने पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों को फिर से तेज कर दिया है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Apr 04, 2026, 12:40 PM IST

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Pakistan News: बलूचिस्तान में अपनों का इंतजार, लापता लोगों की तलाश में रोते परिवार

Pakistan News: बलूचिस्तान में जबरन गायब होने के नए आरोप सामने आए हैं. 'द बलूचिस्तान पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय लोगों और मानवाधिकार समूहों ने बताया है कि हाल के दिनों में दो नए मामले सामने आए हैं, जबकि पहले से गायब एक छात्र सुरक्षित घर लौट आया है. 'द बलूचिस्तान पोस्ट' के मुताबिक, केच जिले के बुलेदा मेहनाज़ का रहने वाला 17 साल के छात्र शाहिक बलूच (रहीम बख्श का बेटा) कथित तौर पर 31 मार्च को तुरबत में हिरासत में लिया गया था.

सूत्रों का दावा है कि उसके हिरासत में लिए जाने में राज्य-समर्थित मिलिशिया से जुड़े लोग शामिल थे. तब से उसके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, जिससे उसके परिवार और पूरे समुदाय में चिंता बढ़ गई है. पसनी तहसील के सरदश्त कलंच का रहने वाला 21 साल के छात्र नूर खान कथित तौर पर 28 मार्च को हिरासत में लिया गया था. चश्मदीदों ने बताया कि मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़े माने जाने वाले कर्मियों ने उसे पसनी में एक वैन स्टॉप पर रोका. कथित तौर पर उसे ज़बरदस्ती एक गाड़ी में बिठाया गया और किसी अज्ञात जगह पर ले जाया गया.

उसका क्या हुआ, यह अभी भी पता नहीं है. 'बलूच यकजेहती कमेटी' ने इन दोनों घटनाओं को स्वीकार किया है और चेतावनी दी है कि ऐसे मामले इस क्षेत्र में चल रहे एक परेशान करने वाले चलन को दिखाते हैं. जैसा कि 'द बलूचिस्तान पोस्ट' ने बताया है, इस समूह ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से आग्रह किया है कि वे इस गंभीर स्थिति का संज्ञान लें और जवाबदेही तय करने के लिए दबाव डालें.

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इस बीच, एक दुर्लभ घटनाक्रम के रूप में एक छात्र सुरक्षित घर लौट आया है. बलूचिस्तान विश्वविद्यालय के बलूची विभाग का पांचवें सेमेस्टर का छात्र मुमताज़ बलूच, जो कथित तौर पर पहले गायब हो गया था, घर लौट आया है. कथित तौर पर उसे ईद की तीसरी रात को तुरबत के अबसार इलाके में कोलवाई बाज़ार से उठाया गया था और वह कई दिनों तक लापता रहा. 'द बलूचिस्तान पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां उसके परिवार ने राहत की सांस ली है, वहीं उन अन्य परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों के लिए दुख और चिंता बनी हुई है जो अभी भी लापता हैं. 

इनपुट- ANI

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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