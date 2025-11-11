दिल्ली की तरह इस्लामाबाद में भी हुआ धमाका, 6 लोगों की हालात गंभीर

Islamabad car blast: भारत की राजधानी दिल्ली में बीते सोमवार को कार में भीषण ब्लास्ट हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए. इस ब्लास्ट के एक दिन बाद यानी मंगलवार को दोपहर के करीब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक कार में धमाका हुआ, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मौजूद जिला कोर्ट के परिसर के पास एक जोरदार धमाका हुआ. धमाका इतना जोरदार था कि आस-पास के कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं. इस घटना पर पाकिस्तान के पुलिस अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि धमाके में लगभग 6 लोग घायल हो गए हैं.

विस्फोट के तुरंत बाद घटनास्थल पर आपातकालीन दल और सुरक्षा बल पहुंचे और बचाव कार्य में जुट गए. वहीं, घटनास्थल के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है और साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं. पाकिस्तानी पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस्लामाबाद में जिला कोर्ट की पार्किंग में खड़े एक कार में भीषण विस्फोट हुआ. उन्होंने बताया कि इस विस्फोट में घायल लोगों को इलाज के लिए पीआईएमएस अस्पताल भर्ती कराया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, पाकिस्तान की कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ और बम निरोधक विशेषज्ञ टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है और घटनास्थल की बारीकी से जांच कर रही है. विस्फोट के मलबे से इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह बम विस्फोट है या कार में लगे गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ है.

गौरतलब है कि दिल्ली के ऐतिहासिक इमारत लाल किला के पास सोमवार की शाम हुए ब्लास्ट को आतंकी हमले से जोड़कर देखा जा रहा है. वहीं, कई लोग इसे पाकिस्तान के इशारे पर किया गया हमला बता रहे हैं. भारत में गम और गुस्से का माहौल है. इस हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जांच एजेंसियां इस घटना की जांच कर रही हैं. उन्होंने कहा कि इसमें शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.