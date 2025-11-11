Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2997679
Zee SalaamMuslim World

दिल्ली की तरह इस्लामाबाद में भी हुआ धमाका, 6 लोगों की हालात गंभीर

Islamabad car blast: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में दिल्ली की तरह कार में भीषण विस्फोट हुआ है. इस विस्फोट में लगभग 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Nov 11, 2025, 02:33 PM IST

Trending Photos

दिल्ली की तरह इस्लामाबाद में भी हुआ धमाका, 6 लोगों की हालात गंभीर

Islamabad car blast: भारत की राजधानी दिल्ली में बीते सोमवार को कार में भीषण ब्लास्ट हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए. इस ब्लास्ट के एक दिन बाद यानी मंगलवार को दोपहर के करीब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक कार में धमाका हुआ, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मौजूद जिला कोर्ट के परिसर के पास एक जोरदार धमाका हुआ. धमाका इतना जोरदार था कि आस-पास के कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं. इस घटना पर पाकिस्तान के पुलिस अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि धमाके में लगभग 6 लोग घायल हो गए हैं. 

विस्फोट के तुरंत बाद घटनास्थल पर आपातकालीन दल और सुरक्षा बल पहुंचे और बचाव कार्य में जुट गए. वहीं, घटनास्थल के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है और साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं. पाकिस्तानी पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस्लामाबाद में जिला कोर्ट की पार्किंग में खड़े एक कार में भीषण विस्फोट हुआ. उन्होंने बताया कि इस विस्फोट में घायल लोगों को इलाज के लिए पीआईएमएस अस्पताल भर्ती कराया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, पाकिस्तान की कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ और बम निरोधक विशेषज्ञ टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है और घटनास्थल की बारीकी से जांच कर रही है. विस्फोट के मलबे से इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह बम विस्फोट है या कार में लगे गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ है. 

गौरतलब है कि दिल्ली के ऐतिहासिक इमारत लाल किला के पास सोमवार की शाम हुए ब्लास्ट को आतंकी हमले से जोड़कर देखा जा रहा है. वहीं, कई लोग इसे पाकिस्तान के इशारे पर किया गया हमला बता रहे हैं. भारत में गम और गुस्से का माहौल है. इस हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जांच एजेंसियां इस घटना की जांच कर रही हैं. उन्होंने कहा कि इसमें शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Pakistan Newspakistan car blastIslamabad car blastToday News

Trending news

Delhi News
Car Blast के बाद अलर्ट पर दिल्ली; लालकिला जाना है तो पढ़ लें ये गाइडलाइन, वरना होगी..
Uttar Pradesh news
गौहर खान और साकिब जमाल को HC से नहीं मिली राहत, बरेली हिंसा में दर्ज हुई थी FIR
UP News
UP News: मुस्लिम आबादी की जमीन पर श्मशान, 40 से ज्यादा घरों पर दौड़ा दिया बुल्डोज़र
Delhi Car Blast
लाल किला car blast में मोहसिन की मौत, शव दफनाने को लेकर आपस में भिड़ा परिवार
Assam news
Assam: 6 साल से 3 करोड़ लोगों की नहीं है पहचान; SC हैरान, BJP सरकार को किया तलब
Delhi News
दिल्ली दंगा: कपिल मिश्रा को राहत, पुलिस ने कोर्ट में बेगुनाही साबित करने पर दिया जोर
national education day
IIT और UGC की नीव रखने वाले देश के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद
Delhi News
Delhi Car Blast केस में पुलिस की ताबतोड़ कार्रवाई, UAPA-Explosive Act के तहत FIR
Mumbai News
Dharmendra News: अभिनेता धर्मेंद्र की हालत स्थिर, हेमा मालिनी ने दिया अपडेट
US News
ग़ज़ा नरसंहार पर सवाल उठाने की सजा! विरोध के बाद झुकी ट्रंप सरकार, US से हमदी रिहा