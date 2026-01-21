Gaza में शांति के लिए ट्रंप का नया प्लान, 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल हुआ पाकिस्ता

Pakistan Joined Gaza Board Of Peace: गज़ा में दो वर्षों तक नरसंहार करने के बाद अमेरिका के सीजफायर प्रस्ताव को इजरायल ने पिछले साल 10 अक्टूबर को स्वीकार कर लिया. उस समय से गज़ा में पहले चरण का सीजफायर लागू था, हाल ही दूसरे चरण का सीजफायर भी लागू हो गया है. अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा को रीबिल्डिंग और शासन को कंट्रोल करने, उस पर नजर रखने के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस नाम से एक ग्रुप बना रहे हैं, जिसमें लगभग 60 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को शामिल होने का न्योता दिया गया है. इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए पाकिस्तान को भी न्योता दिया गया था. पाकिस्तान ने इस न्योते को स्वीकार कर लिया है.

पाकिस्तान की फेमस डॉन मीडिया आउटलेट के मुताबिक, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार (21 जनवरी) को कहा कि पाकिस्तान ने गाजा में स्थायी शांति हासिल करने के मकसद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के "बोर्ड ऑफ पीस" में शामिल होने का न्योता स्वीकार कर लिया है.

पाकिस्तान को ये न्योता पिछले हफ्ते दिया गया था, जब ट्रंप प्रशासन ने युद्ध के बाद गाजा में शासन और रीबिल्डिंग की देखरेख करने वाले बोर्ड और संबंधित निकायों में शामिल होने के लिए दुनिया भर की हस्तियों से संपर्क किया था.

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री मोहम्मद शहबाज शरीफ को बोर्ड ऑफ पिस में शामिल होने का न्योता दिया गया. मंत्रालय ने आगे कहा कि इस न्योते के जवाब में पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803 के ढांचे के तहत और गाजा शांति योजना के कार्यान्वयन का समर्थन करने के अपने प्रयासों के हिस्से के रूप में बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की घोषणा है.

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान में आगे कहा कि पाकिस्तान को उम्मीद है कि इस ग्रुप के बनने से गज़ा में स्थायी रूप से सीजफायर लागू होगा, फिलिस्तीनियों के लिए मानवीय सहायता को और बढ़ाने, साथ ही गज़ा के रीबिल्डिंग की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे.

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि पाकिस्तान को यह भी उम्मीद है कि ये प्रयास एक विश्वसनीय, समयबद्ध राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से फिलिस्तीन के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को साकार करने में मदद करेंगे, जो अंतरराष्ट्रीय वैधता और संबंधित संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के अनुरूप होगा."

न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है कि उसने उन दस्तावेजों को देखा है, जो अमेरिकी प्रशासन द्वारा लगभग 60 देशों को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए भेजे गए एक ड्राफ्ट चार्टर में कहा गया है कि बॉर्ड ऑफ पीस में शामिल होने वाले देश, अगर अपनी सदस्यता तीन साल से ज्यादा समय तक रखना चाहते हैं, तो उन्हें 1 बिलियन डॉलर कैश में देना होगा.

पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के इस बोर्ड ऑफ पिस शामिल होने का ऐलान कर दिया है. इस ऐलान के साथ पाकिस्तान उन कुछ देशों की फेहरिस्त में शामिल हो गया है, जिन्होंने इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए हामी भरी है. इन देशों का नाम हंगरी, इजरायल और यूनाइटेड अरब अमीरात समेत कुछ अन्य देशों ने अब तक बिना किसी शर्त के बोर्ड में शामिल होने का न्योता स्वीकार कर लिया है.