/दुनिया को इंसाफ का पाठ पढ़ाने वाला पाकिस्तान खुद कठघरे में, अदालतों में बदउनवानी की खुली पोल!

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Pakistan News Today: दूसरों को कानून, इंसाफ और जम्हूरियत का सबक देने वाला पाकिस्तान अब खुद अपनी अदालती निजाम को लेकर कठघरे में खड़ा दिखाई दे रहा है. हालिया रिपोर्ट ने ऐसा दावा किया है जिसने पाकिस्तान की अदालतों, अदालती निजाम और इंसाफ के पूरे तरीका-ए-का पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक वहां बदउनवानी सिर्फ कुछ लोगों तक महदूद नहीं है, बल्कि अदालतों के कई स्तरों में गहराई तक जड़ें जमा चुका है. इसका असर न सिर्फ अदालतों की आजादी पर पड़ रहा है, बल्कि आम लोगों के बुनियादी हक, बराबरी और इंसाफ पाने के मौके भी कमजोर हो रहे हैं.
यह रिपोर्ट इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स (FIDH) और द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान (HRCP) ने जारी की है. पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक "अंडर द बेंच: मैपिंग करप्शन रिस्क्स इन पाकिस्तान जस्टिस सिस्टम" शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की अदालती निजाम में बदउनवानी अब एक संस्थागत शक्ल अख्तियार कर चुका है. इससे अदालतों की आजादी कमजोर हुई है और इंसाफ देने की पूरी प्रक्रिया पर लोगों का एतमाद भी कम हुआ है.
हुकूमत और इंतजामिया के दिग्गजों से बातचीत पर आधारित है रिपोर्ट
रिपोर्ट तैयार करने के लिए 30 लोगों से बातचीत की गई. इनमें वकील, जज, सहाफी, तालीमी माहिर और सिविल सोसायटी से जुड़े अफराद शामिल थे. इन लोगों की राय और तजुर्बों की बुनियाद पर यह नतीजा सामने आया कि पाकिस्तान का ज्यूडिशियल सिस्टम कई तरह की गड़बड़ियों से जूझ रही है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि बदउनवानी सिर्फ रिश्वत लेने या माली गड़बड़ियों तक महदूद नहीं है. इसमें पक्षपात, रिश्तेदारी को तरजीह देना, सियासी दखलअंदाजी और अदालतों के इंतजाम में मौजूद कमजोरियां भी शामिल हैं. इन वजहों से अदालतों की आजादी लगातार प्रभावित हुई है. रिपोर्ट का दावा है कि इन हालात ने ऊंची अदालतों पर भी सरकारी असर बढ़ने का खतरा पैदा कर दिया है.
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान में अदालती बदउनवानी अब इतना गहरा हो चुका है कि उसे वसीअ पैमाने पर और मुनज्जम बदउनवानी की शक्ल माना जा सकता है. यानी यह किसी एक-दो अफसर या अदालत तक महदूद मसला नहीं, बल्कि पूरे निजाम को मुतास्सिर करने वाली परेशानी बन चुकी है.
"पाकिस्तान के संविधान में संशोधन कर अदालिया को किया गया कमजोर"
रिपोर्ट में पाकिस्तान के संविधान में किए गए 26वें और 27वें संशोधनों पर भी गंभीर चिंता जताई गई है. इसमें कहा गया है कि इन बदलावों ने अदालतों की खुदमुख्तारी को और कमजोर किया है. रिपोर्ट के मुताबिक इन संशोधनों के जरिए जजों की तैनाती के तरीके में बदलाव किया गया और उन्हें पद से हटाने के दायरे को भी बढ़ा दिया गया. इससे अदालतों की आजादी पर असर पड़ा है.
ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशंस का कहना है कि पाकिस्तान में पहले से मौजूद जवाबदेही का निजाम भी बदउनवानी की जांच करने या उसे रोकने में नाकाम साबित हुआ है. यही वजह है कि अदालतों के भीतर फैली गड़बड़ियों पर असरदार कार्रवाई नहीं हो पा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस पूरे हालात का सबसे ज्यादा असर कमजोर तबकों पर पड़ा है. इसमें मजहबी अल्पसंख्यक, कम आमदनी वाले लोग और औरतें शामिल हैं. रिपोर्ट का कहना है कि इन तबकों के लिए इंसाफ हासिल करना और कानूनी प्रक्रिया तक पहुंच बनाना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है.
पाकिस्तान के हालात को लेकर एक्सपर्ट ने क्या कहा?
रिपोर्ट ने पाकिस्तान की जस्टिस सिस्टम को दूसरे गंभीर मसलों से भी जोड़ा है. इसमें कहा गया है कि अदालतों की कमजोरियों का रिश्ता हिरासत में होने वाले जुल्म, मौत की सजा और कानूनी पेशे में औरतों के साथ मौजूद गैर-बराबरी जैसे मसलों से भी है. पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग के महासचिव हारिस खलीक ने कहा कि अगर हालात को सचमुच बदलना है तो सिर्फ इंतजामी कदम काफी नहीं होंगे. उनके मुताबिक सबसे पहले अदालतों की आजादी को पूरी तरह बहाल करना होगा, तभी इंसाफ का निजाम मजबूत बन सकेगा.
रिपोर्ट में कई अहम सिफारिशें भी की गई हैं. इसमें कहा गया है कि संविधान के 26वें और 27वें संशोधनों को वापस लिया जाए. अदालतों में मुकदमों के बंटवारे का तरीका पूरी तरह साफ और पारदर्शी बनाया जाए. सभी जज अपनी प्रॉपर्टी का खुला एलान करें. अवामी अहमियत वाले मामलों में सुप्रीम अदालत की सुनवाई का सीधा प्रसारण किया जाए और अदालती जवाबदेही के लिए एक आजाद निगरानी निजाम बनाया जाए, ताकि अदालतों में फैले बदउनवानी पर असरदार तरीके से लगाम लगाई जा सके.