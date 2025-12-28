खेल पर भारी पड़ी सियासत; भारतीय टीम से खेलने पर Pak ने उबैदुल्लाह को किया बैन

Pakistan News: खेलों को आमतौर पर सरहदों से ऊपर और राजनीति से दूर माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान में एक बार फिर खेल के मैदान में दुश्मनी और सियासत को घुसा दिया गया है. जिस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर खेलते हुए खुद को साबित किया, उसी को अब सजा का सामना करना पड़ रहा है. पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन ने बिना इजाजत भारतीय टीम की ओर से खेलने और तिरंगा फहराने वाले उबैदुल्लाह राजपूत पर प्रतिबंध लगाकर यह साफ कर दिया कि यहां खेल से ज्यादा अहम राजनीतिक सोच और दुश्मनी को माना जाता है. इस फैसले ने पाकिस्तान के खेल जगत में हलचल मचा दी है.

कराची से सामने आई इस खबर के मुताबिक, पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन ने कबड्डी खिलाड़ी उबैदुल्लाह राजपूत पर आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध लगा दिया है. आरोप है कि उबैदुल्लाह ने फेडरेशन की इजाजत के बिना भारतीय कबड्डी टीम की ओर से खेला और मैच के बाद भारतीय तिरंगा भी फहराया. इस कार्रवाई को लाहौर में आयोजित पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन की जनरल काउंसिल की बैठक में मंजूरी दी गई.

लाहौर में हुई इस बैठक में फेडरेशन के पदाधिकारियों ने पूरे मामले पर चर्चा की और इसके बाद उबैदुल्लाह राजपूत के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया. पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के चेयरमैन चौधरी शाफ़े हुसैन ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि उबैदुल्लाह ने बिना अनुमति भारतीय टीम की ओर से खेला और भारतीय झंडा लहराया, जो फेडरेशन के नियमों के खिलाफ है.

चौधरी शाफे हुसैन ने बताया कि उबैदुल्लाह राजपूत का मामला अब पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन की डिसिप्लिनरी कमेटी को सौंप दिया गया है. डिसिप्लिनरी कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई तय करेगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि खिलाड़ी को इस प्रतिबंध के खिलाफ अपील करने का पूरा अधिकार होगा और वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी अपील दायर कर सकता है.

फेडरेशन चेयरमैन ने भविष्य की योजनाओं पर भी बात की. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन वर्ष 2026 में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुल 13 कबड्डी इवेंट्स का आयोजन करेगी. इन आयोजनों के जरिए खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा का बेहतर मंच देने की योजना है. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि किसी भी खिलाड़ी को बिना एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) के देश से बाहर खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी. फेडरेशन का कहना है कि सभी खिलाड़ियों को नियमों और तय प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा.

गौरतलब है कि उबैदुल्लाह राजपूत ने बहरीन में आयोजित एक कबड्डी टूर्नामेंट में भारतीय कबड्डी टीम का प्रतिनिधित्व किया था. इस टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने भारतीय टीम की ओर से खेलते हुए मैच में हिस्सा लिया और मैच के बाद भारतीय झंडा भी फहराया था. इसी घटना के सामने आने के बाद पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन ने मामले का संज्ञान लिया और फिर जनरल काउंसिल की बैठक में उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया.

