पाकिस्तान में बढ़ती हिंसा के बीच कराची में फिर चली गोलियां, कई इलाकों में अफरा-तफरी

Pakistan News: पाकिस्तान में इन दिनों उथल-पुथल मची हुई है. देश में हर जगह आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं. इस बीच, कराची के अलग-अलग हिस्सों में गोलीबारी हुई है. इन घटनाओं में कम से कम चार लोग मारे गए हैं और पांच अन्य घायल हो गए हैं. ARY न्यूज़ के मुताबिक, मेमन गोथ इलाके में दो आदमियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और एक महिला घायल हो गई.

पुलिस के मुताबिक, दोनों मृतकों के सिर पर जानलेवा चोटें आईं. घायल महिला सुपर हाईवे के पास एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के पास झाड़ियों वाले इलाके में मिली.

अपने शुरुआती बयान में सर्वाइवर ने दावा किया कि दो अनजान लोगों ने भागने से पहले फायरिंग की. जांचकर्ताओं को मौके से कई 9mm पिस्टल के खोल और शराब की खाली बोतलें मिलीं. ARY न्यूज़ के मुताबिक, अभी मकसद का पता नहीं चला है.

लूट का विरोध करते समय पेट में गोली लगने से हुज़ैफ़ा नाम के एक युवक की हालत गंभीर हो गई. पास की भीड़ ने भाग रहे लुटेरों को रोका, उन्हें "मॉब जस्टिस" के तौर पर पीटा, और बाद में पुलिस को सौंप दिया. दिल्ली कॉलोनी में फायरिंग की घटना में तीन लोगों के घायल होने की खबर है. ARY न्यूज़ के मुताबिक, चारों घटनाओं की जांच चल रही है. ARY न्यूज़ ने बताया कि इससे पहले 11 फरवरी को स्वात में बच्चों के बीच झगड़े की वजह से हुई हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और सात अन्य घायल हो गए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

ARY न्यूज़ के मुताबिक, मरने वाले की पहचान शना करपा हाजी आबाद इलाके के एडवोकेट अताउल्लाह जान के तौर पर हुई है. मरने वाले की बॉडी और घायल लोगों को पास के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां बचे हुए लोगों का मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है. पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और झड़प का CCTV फुटेज सामने आया है. इससे पहले, ARY न्यूज़ के मुताबिक, लाहौर हाई कोर्ट ने बसंत की घटनाओं पर एक पिटीशन पर सुनवाई करते हुए होम सेक्रेटरी, पंजाब और CCPO से रिपोर्ट तलब की थी.

इनपुट- ANI