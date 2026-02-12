Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3106462
Zee SalaamMuslim Worldपाकिस्तान में बढ़ती हिंसा के बीच कराची में फिर चली गोलियां, कई इलाकों में अफरा-तफरी

पाकिस्तान में बढ़ती हिंसा के बीच कराची में फिर चली गोलियां, कई इलाकों में अफरा-तफरी

Karachi Firing News: पाकिस्तान में जारी हिंसा के बीच कराची के अलग-अलग इलाकों में हुई गोलीबारी में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए. ARY न्यूज के मुताबिक, मेमन गोथ इलाके में दो पुरुषों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और एक महिला घायल हो गई. 

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 12, 2026, 07:44 AM IST

Trending Photos

पाकिस्तान में बढ़ती हिंसा के बीच कराची में फिर चली गोलियां, कई इलाकों में अफरा-तफरी

Pakistan News: पाकिस्तान में इन दिनों उथल-पुथल मची हुई है. देश में हर जगह आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं. इस बीच, कराची के अलग-अलग हिस्सों में गोलीबारी हुई है. इन घटनाओं में कम से कम चार लोग मारे गए हैं और पांच अन्य घायल हो गए हैं.  ARY न्यूज़ के मुताबिक, मेमन गोथ इलाके में दो आदमियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और एक महिला घायल हो गई. 

पुलिस के मुताबिक, दोनों मृतकों के सिर पर जानलेवा चोटें आईं. घायल महिला सुपर हाईवे के पास एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के पास झाड़ियों वाले इलाके में मिली.
अपने शुरुआती बयान में सर्वाइवर ने दावा किया कि दो अनजान लोगों ने भागने से पहले फायरिंग की. जांचकर्ताओं को मौके से कई 9mm पिस्टल के खोल और शराब की खाली बोतलें मिलीं. ARY न्यूज़ के मुताबिक, अभी मकसद का पता नहीं चला है.

लूट का विरोध करते समय पेट में गोली लगने से हुज़ैफ़ा नाम के एक युवक की हालत गंभीर हो गई. पास की भीड़ ने भाग रहे लुटेरों को रोका, उन्हें "मॉब जस्टिस" के तौर पर पीटा, और बाद में पुलिस को सौंप दिया. दिल्ली कॉलोनी में फायरिंग की घटना में तीन लोगों के घायल होने की खबर है. ARY न्यूज़ के मुताबिक, चारों घटनाओं की जांच चल रही है. ARY न्यूज़ ने बताया कि इससे पहले 11 फरवरी को स्वात में बच्चों के बीच झगड़े की वजह से हुई हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और सात अन्य घायल हो गए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

ARY न्यूज़ के मुताबिक, मरने वाले की पहचान शना करपा हाजी आबाद इलाके के एडवोकेट अताउल्लाह जान के तौर पर हुई है. मरने वाले की बॉडी और घायल लोगों को पास के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां बचे हुए लोगों का मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है. पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और झड़प का CCTV फुटेज सामने आया है. इससे पहले, ARY न्यूज़ के मुताबिक, लाहौर हाई कोर्ट ने बसंत की घटनाओं पर एक पिटीशन पर सुनवाई करते हुए होम सेक्रेटरी, पंजाब और CCPO से रिपोर्ट तलब की थी.

इनपुट- ANI

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Pakistan NewsKarachi FiringKarachi Firing News

Trending news

Pakistan News
पाकिस्तान में बढ़ती हिंसा के बीच कराची में फिर चली गोलियां, कई इलाकों में अफरा-तफरी
muslim news
व्हाट्सएप-ईमेल से तलाक का मामला पहुँचा सुप्रीम कोर्ट, CJI ने कह दी ये बड़ी बात
muslim news
सऊदी अरब में साजिद ने की आत्महत्या; पत्नी से वीडियो कॉल पर हुई थी नोकझोंक
muslim news
मुस्लिम विरोधी वीडियो मामले में बैकफुट पर BJP, सोशल मीडिया को-कन्वीनर पर की कार्रवाई
Babri Masjid
मुसलमान ही नहीं चाहता एक और 'बाबरी मस्जिद'; अब हुमायू कबीर निकालेंगे ‘बाबरी यात्रा’
muslim news
14 फरवरी को AIMIM मनाएगी 'दारुस्सलाम दिवस'; औरंगाबाद से हैदराबाद तक होगी मेगा रैली
muslim news
मदरसा टीचर के घर पर ED की छापेमारी; पाकिस्तान कनेक्शन का आरोप
muslim news
बाराबंकी में मजार–मदरसा आमने-सामने; प्रतिबंधित संगठन PFI से संबंधों की होगी जांच
muslim news
KGMU में स्थित मजारों के बचाव में AIMIM; कार्रवाई होने पर दी ये बड़ी चेतावनी!
Violence in Train
एसी कोच में रेलवे स्टाफ ने यात्री की दाढ़ी खींची, टोपी फेंकी और मारा; मोबाइल भी छीना