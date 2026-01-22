Pakistan News: एक दुकान से मिले 30 लाशें, कराची अग्निकांड में दिल दहला देने वाला खुलासा

Advertisement
Karachi Shopping Plaza Fire: पाकिस्तान के कराची के सदर इलाके में गुल शॉपिंग प्लाजा में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या 61 हो गई है. एक दुकान से 30 शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 22, 2026, 09:55 AM IST

Pakistan News: पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची में एक शॉपिंग प्लाजा में भीषण आग लगी थी. इस आग ने भयानक रूप ले लिया है.  कराची के सदर इलाके के गुल शॉपिंग प्लाजा में हुई इस घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है. अधिकारियों का कहना है कि मलबा हटाने और सर्च ऑपरेशन पूरा होने के बाद यह संख्या 100 से ज़्यादा हो सकती है.

दरअसल, 17 जनवरी की रात को गुल शॉपिंग प्लाजा के बेसमेंट में आग लगी थी. यह प्लाजा एक थोक और खुदरा बाजार के तौर पर काम करता था, जिसमें सैकड़ों दुकानें और गोदाम थे. आग इतनी तेज़ी से फैली कि कुछ ही समय में पूरी इमारत आग की लपटों में घिर गई. स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आग पर काबू पाने में लगभग 36 घंटे लगे. 

एक दुकान से 30 लाशें बरामद
कराची साउथ के डीआईजी असद रजा ने बताया कि मेजानाइन फ्लोर पर 'दुबई क्रॉकरी' नाम की एक दुकान से 30 शव बरामद किए गए हैं. शुरुआती जांच से पता चलता है कि आग लगने के बाद, वहां मौजूद दुकानदारों और ग्राहकों ने धुएं और आग से बचने के लिए दुकान के शटर बंद कर दिए होंगे, लेकिन इससे वे अंदर फंस गए और बाहर नहीं निकल पाए. अधिकारियों के अनुसार, दिन में पहले तीन और शव मिलने के बाद मरने वालों की संख्या 28 से बढ़कर 31 हो गई थी. एक ही दुकान से बड़ी संख्या में शव मिलने के बाद मरने वालों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हुई. घटनास्थल से बरामद मोबाइल फोन और अन्य सामान से पुष्टि होती है कि ये लोग शनिवार रात से मेज़ानाइन फ़्लोर पर मौजूद थे.

शवों की पहचान के लिए सरकार कर रही है ये काम
शवों की बुरी तरह जली हुई हालत के कारण उनकी पहचान करना एक बड़ी चुनौती बन गया है. पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने बताया कि अब तक 21 शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए उनके पास लाया गया है. इनमें से ज़्यादातर शव इतने बुरी तरह जले हुए हैं कि पहचान करना लगभग नामुमकिन है. इसके लिए डीएनए टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है. इस बीच, जिस दुकान से शव बरामद किए गए हैं, वहां चल रहे ऑपरेशन के कारण अन्य फ़्लोर पर मलबा हटाने और सर्च ऑपरेशन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि पहले इस हिस्से को पूरी तरह से सुरक्षित किया जाएगा, जिसके बाद इमारत के बाकी हिस्सों में सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू किया जाएगा.

सरकार ने जांच के लिए बनाई कमेटी
सिंध सरकार द्वारा गठित जांच समिति के संयोजक और कराची के कमिश्नर सैयद हसन नकवी ने घटनास्थल का दौरा किया. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इमारत में आग से सुरक्षा के इंतज़ाम अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से नहीं थे. फायर अलार्म, इमरजेंसी एग्जिट और सही वेंटिलेशन जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी साफ दिख रही थी. सरकार ने पहले ही 73 लापता लोगों की लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में महिलाएं, बच्चे और 10 से 69 साल के पुरुष शामिल हैं. लापता लोगों में से कम से कम 16 लड़के 10 से 18 साल के हैं, जो या तो दुकानों में काम करते थे या शॉपिंग के लिए प्लाजा आए थे.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

Pakistan NewsKarachi shopping plaza fireGul Plaza blaze

