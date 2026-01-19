कराची का गुल प्लाजा बना आग का कब्रिस्तान, 10 की मौत, 60 लापता

Pakistan News: पाकिस्तान के कराची में गुल प्लाजा में भीषण आग लग गई. अब तक इस घटना में 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 60 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं. बचाव टीमों ने रविवार रात को चार और शव बरामद किए. तलाशी और बचाव अभियान अभी भी जारी है. बचाव अधिकारियों ने बताया कि टीमों ने ऑपरेशन के दौरान एक बच्चे सहित तीन लोगों के शव भी बरामद किए, जिसके बाद उन्हें सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया.

अधिकारी ने बताया कि आग से प्रभावित शॉपिंग मॉल में सीमित पहुंच मिलने के बाद अग्निशमन कर्मी और बचाव दल अब कटर से खिड़कियां काटकर और हथौड़ों से दीवारों को तोड़कर इमारत के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि जीवित बचे लोगों की तलाश को और बढ़ाया जा सके. घटनास्थल पर कुल 22 फायर ब्रिगेड वाहन, 10 पानी के टैंकर, चार स्नोर्कल और 33 एंबुलेंस तैनात की गई हैं. जियो न्यूज द्वारा उद्धृत अधिकारियों ने बताया कि बचाव दल इमारत के एक छोटे से हिस्से में प्रवेश करने में कामयाब रहे और तलाशी में मदद के लिए थर्मल कैमरे लगाए.

बचावकर्मी हसन अहमद ने कहा कि हम इमारत के 5% से 10% हिस्से तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं. हालांकि, जियो न्यूज के अनुसार, एक अग्निशमन कर्मी ने कहा कि अभी यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि पूरे तलाशी अभियान में कितना समय लगेगा. बचाव अधिकारियों ने बताया कि मलबा हटाने और आग को पूरी तरह बुझाने के प्रयास जारी हैं. उन्होंने कहा कि संरचना तक सीमित पहुंच मिलने के बावजूद टीमें अभी तक पहली मंजिल तक नहीं पहुंच पाई हैं. अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने लापता लोगों के परिवारों के मोबाइल नंबर प्राप्त कर लिए हैं और 20 से अधिक लोगों के स्थानों का पता इमारत के अंदर लगाया गया है.

जियो न्यूज के मुताबिक, सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने रविवार शाम को बचाव और अग्निशमन अभियानों की समीक्षा करने के लिए शॉपिंग मॉल का दौरा किया. घटना के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 58 से 60 लोग अभी भी लापता हैं और कहा कि उन्हें बचाने के प्रयास जारी हैं. मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार प्रभावित लोगों को पारदर्शी तरीके से मुआवजा देगी. सिंध के वरिष्ठ मंत्री शरजील इनाम मेमन ने कहा कि शॉपिंग मॉल में आग लगने के तुरंत बाद बचाव अभियान शुरू किया गया था. इस बीच, पाकिस्तान सेना भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो गई है, क्योंकि एमए जिन्ना रोड पर गुल प्लाजा में लगी आग एक बड़ी इमरजेंसी बन गई है, अधिकारियों को डर है कि कई लोग अभी भी क्षतिग्रस्त इमारत के अंदर फंसे हो सकते हैं.

पाकिस्तान सेना की यूनिट्स को फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गनाइजेशन के साथ मिलकर सिविल अधिकारियों, फायरफाइटर्स और रेस्क्यू टीमों की मदद के लिए तैनात किया गया है ताकि मलबा हटाया जा सके और उन इलाकों तक पहुंचा जा सके जो स्ट्रक्चरल नुकसान के कारण पहुंच से बाहर हो गए हैं. भारी मशीनरी और स्पेशल टीमों को लाया गया है, जबकि एक आर्मी इंजीनियरिंग यूनिट को बिल्डिंग की स्थिरता का आकलन करने और रेस्क्यू कर्मियों के लिए सुरक्षित एंट्री सुनिश्चित करने के लिए स्टैंडबाय पर रखा गया है. जियो न्यूज ने पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले से बताया कि पाकिस्तान सेना रेस्क्यू प्रयासों में तेजी लाने के लिए "पूरा समर्थन" दे रही है, सिविल प्रशासन, पुलिस और अन्य सुरक्षा और आपदा राहत एजेंसियों के बीच समन्वय जारी है.

इनपुट - ANI