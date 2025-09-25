Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2936326
Zee SalaamMuslim World

Pakistan: तीन ट्रांसजेंडर की हत्या के बाद कराची में हुआ तांडव, पाकिस्तानी फौज में हड़कंप

Pakistan News: पाकिस्तान में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. अपराध दर लगातार बढ़ रही है. इसी बीच, पाकिस्तान में तीन ट्रांसजेंडर लोगों की हत्या कर दी गई. इस घटना से इलाके में अशांति फैल गई.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 25, 2025, 05:22 PM IST

Trending Photos

Pakistan: तीन ट्रांसजेंडर की हत्या के बाद कराची में हुआ तांडव, पाकिस्तानी फौज में हड़कंप

Pakistan News: पाकिस्तान के कराची में 3 ट्रांसजेंडर की हत्या के विरोध में ट्रांसजेंडर समुदाय और सिविल सोसाइटी के सदस्य सड़क पर उतर आए हैं. स्थानीय मीडिया ने गुरुवार को बताया कि न्याय की मांग करते हुए, उन्होंने स्पष्ट किया है कि हत्यारों की गिरफ्तारी होने तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा.

पाकिस्तान के द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, एक विरोध प्रदर्शन कराची प्रेस क्लब के बाहर 'ख्वाजा सिरा समुदाय के लिए न्याय' के बैनर तले आयोजित किया गया था. चांदनी शाह, सारा गुल, एडवोकेट निशा राव, कामी चौधरी और बंदिया राणा सहित ट्रांसजेंडर नेताओं और अवामी वर्कर्स पार्टी के समर्थकों ने इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया. प्रदर्शनकारियों ने संघीय और प्रांतीय सरकारों से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और हत्या के दोषियों को सजा दिलाने का अनुरोध किया.

जीआईए की अध्यक्ष बंदिया राणा ने कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय अपनी शिकायतों को उजागर करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहा है. उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर लोगों की टारगेट किलिंग जारी है और बताया कि हाल ही में हुई हत्याओं को लेकर हैदराबाद और सुक्कुर में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. राणा ने कहा कि कई ट्रांसजेंडर बेरोजगार हैं और सरकारी नौकरियों से वंचित हैं, जिससे कुछ लोग जीविका के लिए भीख मांगने को मजबूर हैं. उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय को बुनियादी चीजें नहीं मिल पा रही हैं और कुछ तत्वों द्वारा फैलाए जा रहे झूठे प्रचार के कारण उन्हें और भी नुकसान उठाना पड़ रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

पिछले महीने पाकिस्तान के ट्रांसजेंडर समुदाय ने देश में खासकर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बढ़ते हिंसक हमलों के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया. ट्रांस एक्शन अलायंस की अध्यक्ष फरजाना रियाज और मंजिल फाउंडेशन की कार्यकारी निदेशक आरजू खान ने मर्दान प्रेस क्लब के बाहर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और कहा कि पुलिस समुदाय की सुरक्षा करने में असमर्थ रही है.

प्रदर्शन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, फरजाना ने कहा कि 2015 से खैबर पख्तूनख्वा में 158 ट्रांसजेंडर लोगों की हत्या हो चुकी है और अब तक एक भी मामले में न्याय नहीं मिला है. पाकिस्तान के प्रमुख दैनिक डॉन ने फरजाना के हवाले से कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय पर गोलीबारी आम बात हो गई है क्योंकि सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है.

इनपुट-आईएएनएस

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Pakistan News

Trending news

Pakistan News
PAK: तीन ट्रांसजेंडर की हत्या के बाद कराची में हुआ तांडव, पाकिस्तानी फौज में हड़कंप
I Love Mohammed Poster
'I love Mohammed' पर गुजरात के बाद कर्नाटक में बवाल, आपस में भिड़े दो पक्ष
BJP Minister Raghuraj Singh
"राम की भूमि पर मुसलमानों को रहने का अधिकार नहीं"...BJP के इस मंत्री ने दी धमकी
azam khan
'हवा बदलने वाली हैं और सरकार...', आजम खान की रिहाई पर पगला रहे छुटभैये नेता!
Delhi News
दिल्ली HC ने की ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज; IB ऑफिसर मर्डर से जुड़ा है मामला
Pakistan News
गुजरांवाला: बाढ़ से महा सिंह की समाधि छतिग्रस्त; GSC ने Pak से लगाई मदद की गुहार
Uttarakhand news
UKSSSC पेपर लीक पर उत्तराखंड में भारी बवाल; हिरासत में मुख्य आरोपी खालिद और साबिया
Delhi News
दिल्ली में दम तोड़ रही है उर्दू! UDO ने सरकार से की खास मांग, जानें पूरी डीटेल्स
Ayodhya Masjid Layout
अयोध्या मस्जिद की Layout पास नहीं होने पर बवाल, इस मुस्लिम संस्था का बड़ा ऐलान
Uttar Pradesh news
Aligarh: मस्जिद के इमाम की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश;जमीयत ने SSP से कर दी बड़ी मांग
;