पाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वा में बाढ़ ने मचाया क़हर, सरकार ने किया इमरजेंसी का ऐलान; सैंकड़ों लोग हुए बेघर
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2885117
Zee SalaamMuslim World

पाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वा में बाढ़ ने मचाया क़हर, सरकार ने किया इमरजेंसी का ऐलान; सैंकड़ों लोग हुए बेघर

Pakistan Flood News:पाकिस्तान में अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. इस घटना में कम से कम 324 लोगों की मौत हो गई है. इस बीच, खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Aug 17, 2025, 04:30 PM IST

Trending Photos

पाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वा में बाढ़ ने मचाया क़हर, सरकार ने किया इमरजेंसी का ऐलान; सैंकड़ों लोग हुए बेघर

Pakistan Flood News: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भयानक बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. इस तबाही के बाद खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने आपातकाल घोषित कर दिया है. बाढ़ की वजह से अब तक 324 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 156 लोग घायल हैं। सैकड़ों परिवार विस्थापित हो चुके हैं. बुनेर, स्वात, शांगला और मनसेहरा में बड़ा नुकसान हुआ है. यहां तक कि दर्जनों शवों के मलबे में फंसे होने की संभावना है.

रिपोर्ट के मुताबिक, सिर्फ बुनेर जिले में 209 मौतें और 120 लोग घायल हुए हैं, जबकि शांगला में 36 मौतें और 21 घायल हुए हैं. मानसेहरा में कुल 24 मौतें और पांच घायल हुए हैं, जबकि बाजौर में भी 21 मौतें और पांच घायल हुए हैं. वहीं, स्वात में 16 लोगों की मौत हुई और दो घायल हुए हैं. लोअर दीर में वज्रपात और छत गिरने से पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हुए हैं. बट्टाग्राम में भी वज्रपात से तीन लोगों की मौत हुई है. कुल 159 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 62 पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं. खैबर पख्तूनख्वा में 57 स्कूल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं.
बुनेर उपायुक्त कार्यालय के मुताबिक, प्रभावित क्षेत्रों में मशीनरी तैनात कर दी गई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, गोकंद और पीर बाबा क्षेत्रों में प्रभावित स्थानों पर जिला अधिकारियों और बचाव दलों को भेजा गया है. स्वात में, स्थानीय अधिकारियों ने दो महिलाओं और कई स्कूली छात्रों को सुरक्षित बचाया. खैबर पख्तूनख्वा रेस्क्यू 1122 के प्रवक्ता बिलाल अहमद फैजी ने एएफपी को बताया कि मलबे में फंसे लोगों को बचाने का अभियान जारी है. मलबे में दबे लोगों के बचने की संभावना बहुत कम है. उन्होंने आगे बताया कि लगभग 2,000 बचावकर्मी मलबे से शव निकालने और नौ जिलों में राहत अभियान चलाने में लगे हुए हैं, जहां बारिश अभी भी रेस्क्यू में बाधा डाल रही है.

बुनेर रेस्क्यू 1122 के अपडेट के मुताबिक, 850 से ज्यादा लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. बुनेर के गद्दीजी, बिशोनी, मलिकपुर, बालोखान और आसपास के अन्य प्रभावित इलाकों से 181 शव बरामद किए गए हैं. बुनेर की राजधानी डग्गर, गोकंद, कोट और अन्य जिलों में 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि महिलाओं और बच्चों सहित 202 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. पंजाब पीडीएमए ने मुर्री में पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. इस संबंध में पंजाब राजस्व बोर्ड की तरफ से पंजाब सरकार के सचिव, पर्यटन विभाग, रावलपिंडी संभाग आयुक्त और मुर्री उपायुक्त को एक पत्र भेजा गया है.

इनपुट-आईएएनएस

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

pakistan flood newsKhyber Pakhtunkhwa News

Trending news

Bihar Election 2025
Bihar: राघोपुर में नहीं है 'MY' समीकरण; फिर भी लालू के किले को भेद नहीं पाई BJP
Uttarakhand news
दाढ़ी खींची, JSR के नारे लगवाए; मनीष और उसके साथियों ने रिजवान के साथ की हैवानियत
Maharashtra news
मुंबई में मस्जिद की दुकानों को MHADA ने ढहाया; ट्रस्टियों ने बताई BJP की साजिश
UP News
चेहल्लुम से लौट रहे मुस्लिम नौजवानों को भीड़ ने पीटा; पुलिस के रोकने पर काटा बवाल
jammu kashmir news
कठुआ में कुदरत का कहर; तिनके की तरह बह गई सड़कें-घर, 4 की मौत
Maharashtra news
SIMI कनेक्शन निकला झूठा; 18 साल बाद नागपुर कोर्ट ने 8 मुस्लिम नौजवनों को किया बरी
Tipu Sultan News
टीपू सुल्तान की वो बड़ी गलती जिस वजह से NCERT की किताब से होना पड़ा बाहर!
Vice President Election 2025
क्या वाजपेयी की तरह मुस्लिम उपराष्ट्रपति देकर मोदी विपक्ष के साथ कर देंगे खेला?
Pakistan News
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा भारी तबाही, बादल फटने से 324 लोगों की मौत
Raghunathpur Assembly Election 2025
ओसामा की एंट्री से रघुनाथपुर में चुनावी मुकाबला दिलचस्प, MY समीकरण पर सबकी निगाहें
;