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खैबर पख्तूनख्वा में स्वास्थ्य व्यवस्था पर संकट, प्रशासनिक कैडर धीरे-धीरे हो रहा कमजोर

Pakistan News: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में स्वास्थ्य विभाग का प्रशासनिक कैडर नई भर्तियां न होने और नीतिगत बदलावों की वजह से कमजोर पड़ता जा रहा है. प्रशिक्षित डॉक्टरों की जगह कम अनुभवी अधिकारियों को जिम्मेदारी मिलने पर सवाल उठ रहे हैं. वहीं, अस्पतालों के आउटसोर्स होने से इस व्यवस्था के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 15, 2026, 07:56 PM IST

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Pakistan News: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वास्थ्य विभाग में बड़े प्रशासनिक पद संभालने के लिए बनाया गया कैडर पिछले कई वर्षों से नई भर्तियां न होने की वजह से धीरे-धीरे कमजोर और बेअसर होता जा रहा है. 2009 में शुरू किया गया यह कैडर मूल रूप से स्वास्थ्य प्रशासन में प्रशिक्षित डॉक्टरों को जिला स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा अधीक्षक और निदेशक जैसे शीर्ष प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करने के लिए बनाया गया था.

पाकिस्तान के स्वास्थ्य विभाग में तीन समूह होते हैं: सामान्य कैडर, विशेषज्ञ कैडर और प्रबंधन कैडर. जहाँ सामान्य और विशेषज्ञ डॉक्टर मुख्य रूप से मरीजों की देखभाल के लिए जिम्मेदार होते हैं, वहीं, प्रबंधन कैडर विशेष रूप से अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों के भीतर प्रशासनिक और वित्तीय मामलों की देखरेख के लिए बनाया गया था.

पिछली प्रांतीय सरकार द्वारा किए गए पॉलिसी बदलावों ने सामान्य कैडर के डॉक्टरों को प्रशासनिक पदों पर बैठने की अनुमति दे दी, जिससे प्रशिक्षित प्रबंधन पेशेवरों की स्थिति काफी कमजोर हो गई. इसके परिणामस्वरूप, स्वास्थ्य प्रशासन में डिग्री रखने वाले कई योग्य डॉक्टर (जिनमें विदेशी योग्यता वाले भी शामिल हैं) हाशिए पर पड़े हैं, जबकि कम अनुभवी अधिकारी महत्वपूर्ण पदों को संभाल रहे हैं.

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अधिकारियों ने दावा किया कि कई जूनियर डॉक्टर वर्तमान में DHO, क्षेत्रीय निदेशक, उप चिकित्सा अधीक्षक और निदेशक-स्तर के कार्यालयों जैसे वरिष्ठ पदों पर काम कर रहे हैं, जबकि उनके पास विशेष प्रशासनिक प्रशिक्षण की कमी है। इन पदों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन और UNICEF सहित अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय शामिल होता है.

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि प्रशासनिक कैडर के कई डॉक्टरों को 'विशेष ड्यूटी पर अधिकारी' (OSD) घोषित किया जा रहा है, जिससे उन्हें दोबारा नियुक्ति मिलने तक कम वेतन और निलंबित भत्ते मिलते हैं. सूत्रों ने बताया कि सरकारी अस्पतालों को आउटसोर्स करने का बढ़ता चलन इस कैडर के पतन को और तेज कर रहा है. डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 25 अस्पतालों को कथित तौर पर पहले ही आउटसोर्स किया जा चुका है, जबकि दर्जनों और अस्पतालों के साथ भी ऐसा ही होने की उम्मीद है.

चिकित्सा शिक्षण संस्थान भी इस समस्या में योगदान दे रहे हैं, क्योंकि प्रशासनिक कैडर के डॉक्टरों को, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, ऐसे संस्थानों में शामिल होने से पहले इस्तीफा देना पड़ता है; ये संस्थान बड़े पैमाने पर निजी बाजार से संविदात्मक नियुक्तियों को प्राथमिकता देते हैं, जैसा कि डॉन ने रिपोर्ट किया है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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