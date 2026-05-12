बम धमाके से दहला खैबर पख्तूनख्वा; बाजार में हुए धमाके में 9 की मौत कई घायल

Pakistan Market Bomb Blast: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लक्की मरवत बाजार में हुए भीषण बम धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। रिक्शे में हुए इस धमाके के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। पुलिस जांच में जुटी है और हमले के पीछे TTP का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Pakistan Market Bomb Blast: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के एक बाजार में भीषण बम धमाका हुआ है, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत और 20 अन्य लोग घायल हो गए हैं. यह बम धमाका मंगलवार (12 मई) को बाजार के बीच एक रिक्शे में हुआ. इस बम धमाके के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई. इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी संगठन ने नहीं ली है.
स्थानीय पुलिस प्रमुख अज़मत उल्लाह ने बताया कि यह हमला खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लक्की मरवत ज़िले में हुआ. जानकारी के मुताबिक मरने वालों में एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी भी शामिल है. बम धमाका के बाद इलाके में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है और जांच जारी है. इस बम धमाके के पीछे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) का हाथ हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान में TTP ऐसी घटनाएं कर चुका है.
गौरतलब है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत में विद्रोही ग्रुप्स तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार हमले कर रहे हैं. खासकर ये संगठन पाकिस्तानी मिलिट्री ठिकानों, सैन्य जवानों को निशाना बनाते हैं. इन हमलों में पाकिस्तान के आम नागरिकों की भी मौत होती है. वहीं, पाकिस्तान की फौज भी इन ग्रुप्स के खिलाफ खौफनाक तरीके से ऑपरेशन कर रही है. पाकिस्तान फौज पर आरोप भी लगते हैं कि फौज द्वारा इन दो प्रांतों में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहे हैं.