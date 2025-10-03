बम विस्फोट से दहला पाकिस्तान, पेशावर में 10 लोगों की मौत कई घायल

Pakistan Bomb Blast News: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर में एक जोरदार बम धमाके में लगभग 9 लोगों की मौत हो गई है और चार कानून प्रवर्तन अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर में यह विस्फोट गुरुवार (2 अक्टूबर) को हुआ. यह विस्फोट पुलिस अधिकारियों को निशाना बना कर किया गया था. पेशावर कैपिटल सिटी के पुलिस अधिकारी मियां सईद ने इस बम विस्फोट की पुष्टि करते हुए कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि पुलिस अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने के लिए IED को पुलिस के मार्ग में पहले से ही लगा दिया गया था.

इस विस्फोट के बाद बचावकर्मियों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया. फिलहाल घायलों की हालात गंभीर बताई जा रही है. विस्फोट के बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने इलाके की घेरबंदी करके जांच अभियान शुरू कर दिया है. वहीं, पुलिस अधीक्षक मसूद बंगश ने मीडिया को बताया कि कानून प्रवर्तन अधिकारी घटनास्थल की जाँच कर रहे हैं और मामले में सबूत इकट्ठा कर रहे हैं. अभी तक किसी भी संगठन ने इस विस्फोट की जम्मेदारी नहीं ली है.

बता दें कि पाकिस्तान में उग्रवादी हमलों का दौर जारी है. पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और उग्रवादियों में जंग जैसी स्थिति बन गई है. इससे पहले 30 सितंबर को बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में एक सुसाइड कार बॉम्बिंग में 10 लोगों की मौत हो गई और लगभग 32 अन्य लोग घायल हो गए.

यह हमला क्वेटा में मौजूद पाकिस्तानी अर्धसैनिक बल के हेडक्वाटर के सामने हुआ था. इस हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने कार्रवाई करते हुए चार उग्रवादियों को मौके पर ही ढेर कर दिया. क्वेटा में हुए सुसाइड कार बॉम्बिंग को बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज ने आतंकवादी हमला बताया था. उन्होंने कहा कि इन कायरतापूर्ण आतंकवादी हमलों से पाकिस्तान के संकल्प को कमजोर नहीं किया जा सकता.