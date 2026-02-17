Advertisement
पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला; खैबर पख्तूनख्वा में कयामत जैसा मंजर, 10 की मौत

Khyber Pakhtunkhwa Attack: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक मिलिट्री चेकपॉइंट पर हुए सुसाइड कार बम हमले में कम से कम 10 सिक्योरिटी गार्ड मारे गए और कई दूसरे घायल हो गए. धमाके में बिल्डिंग तबाह हो गई, जबकि मलबे में फंसे लोगों की तलाश जारी है.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 17, 2026, 09:14 AM IST

Pakistan News: पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक और बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है. बाजौर जिले के मलंगी इलाके में एक मिलिट्री चेकपॉइंट को निशाना बनाकर किए गए आत्मघाती हमले में कम से कम 10 सुरक्षाकर्मी मारे गए और कई अन्य घायल हो गए. मरने वालों में एक पुलिसकर्मी और नौ फ्रंटियर कॉर्प्स (पैरामिलिट्री) के जवान शामिल हैं. स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में अभी भी लोगों के फंसे होने की आशंका है, और बचाव अभियान जारी है.

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जिस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया वह पहले एक मदरसा था, लेकिन बाद में उसे सिक्योरिटी चेकपॉइंट में बदल दिया गया. हमलावरों ने विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी को तेज गति से चेकपॉइंट में घुसा दिया, जिससे एक शक्तिशाली धमाका हुआ. धमाका इतना शक्तिशाली था कि इससे बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया और आसपास के इलाके को नुकसान पहुंचा. इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया.

किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली जिम्मेदारी
पुलिस अधिकारियों ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि यह एक आत्मघाती हमला था, जिसमें हमलावर ने विस्फोटकों से लदी गाड़ी का इस्तेमाल किया. घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. प्रशासन ने इमरजेंसी की स्थिति घोषित कर दी है और मेडिकल सुविधाओं को अलर्ट पर रखा है. अभी तक किसी भी आतंकवादी संगठन ने हमले की ज़िम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इस इलाके में सक्रिय आतंकवादी समूहों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने हमले की निंदा की
पाकिस्तानी सुरक्षा बल कई सालों से खैबर पख्तूनख्वा और उसके सीमावर्ती इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियान चला रहे हैं, फिर भी समय-समय पर ऐसे हमले होते रहते हैं. खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने हमले की कड़ी निंदा की, इसे कायरतापूर्ण हरकत बताया और वादा किया कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर सज़ा दी जाएगी. उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों को सबसे अच्छे इलाज का आश्वासन दिया. घटना पर पाकिस्तानी सेना की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं.

