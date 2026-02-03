पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की तिराह घाटी में फिर डर का साया, खून-खराबे की आहट तेज

Pakistan Khyber Pakhtunkhwa Violence Threat News: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के खैबर कबायली जिले की तिराह घाटी एक बार फिर बड़े पैमाने पर विस्थापन का सामना कर रही है. प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्तावित "सीमित सैन्य अभियान" की चर्चाओं के बीच स्थानीय लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है. यह पलायन तिराह घाटी के अशांत इतिहास में एक और अध्याय जोड़ता है, जहां आम नागरिकों को संघीय सरकार और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेतृत्व वाली प्रांतीय सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप का खामियाजा भुगतना पड़ा है.

पाकिस्तान के प्रमुख अखबार, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में प्रकाशित एक लेख में इस्लामाबाद स्थित पत्रकार और विश्लेषक एहसानुल्लाह टीपू महसूद ने लिखा कि पिछले दो दशकों में कबायली इलाकों और मलकंद डिवीजन में कम से कम 12 बड़े आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए गए हैं. हर बार यह दावा किया गया कि तालिबान को खत्म कर दिया गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि खत्म होने के बजाय, हिंसा और भी जटिल और तीव्र हो गई है. तिराह घाटी सहित पूरे कबायली क्षेत्र के लोग लगातार यह सवाल कर रहे हैं कि क्या हिंसा का यह चक्र कभी खत्म होगा.

यह मुद्दा अब एक राजनीतिक संघर्ष बन गया है. संघीय और प्रांतीय सरकारें एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रही हैं, जबकि स्थानीय लोगों के घर नष्ट हो गए हैं, आजीविका तबाह हो गई है और उनका जीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है. हर सैन्य अभियान के बाद स्थिरता, पुनर्निर्माण और पुनर्वास के वादे किए गए, लेकिन बाद के चरणों में लगातार इनकी अनदेखी की गई. नतीजतन, कड़ाके की ठंड के बावजूद, लोग एक बार फिर सरकारी आश्वासनों पर भरोसा करके अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं.

लेख में यह भी कहा गया है कि हाल के महीनों में खैबर पख्तूनख्वा और पूर्व FATA के पश्तूनों की नकारात्मक और रूढ़िवादी छवियां मुख्यधारा और सोशल मीडिया पर बनाई गई हैं. इससे अलगाव बढ़ रहा है और FATA के 2018 के विलय के उद्देश्यों को कमजोर किया जा रहा है. आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार अपनी विफलताओं के लिए स्थानीय निवासियों को दोषी ठहराने के लिए मीडिया का इस्तेमाल कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत से अनजान विश्लेषकों का इस्तेमाल राष्ट्रीय विमर्श को आकार देने के लिए किया जा रहा है.

कुछ गैर-राजनीतिक स्थानीय निवासियों का कहना है कि तिराह घाटी को नशीली दवाओं की खेती, तस्करी और आतंकवाद के वित्तपोषण के केंद्र के रूप में बदनाम किया गया है, जबकि क्षेत्र की जटिल परिस्थितियों को समझने का कोई प्रयास नहीं किया गया है. उनके मुताबिक, यह मौजूदा ऑपरेशन आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश से ज़्यादा फेडरल और प्रांतीय सरकारों के बीच एक राजनीतिक समझौता लग रहा है. 24 सदस्यों वाली लोकल जिरगा का 10 जनवरी तक इलाका खाली करने का फैसला भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि FATA के खैबर पख्तूनख्वा में विलय के बाद ऐसा फैसला लेने का अधिकार सिर्फ़ प्रांतीय सरकार के पास है. इस बीच, मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार शफी जान ने दावा किया कि जिरगा के बुजुर्गों पर साइन करने का दबाव डाला गया था, हालांकि अधिकारियों ने इस आरोप से इनकार किया है.

