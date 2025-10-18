पाकिस्तानी हवाई हमले में तीन अफगानी क्रिकेटरों की मौत, गुस्से में तालिबान

Pak Afghan War: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले हफ्ते से जंग चल रही है. पाकिस्तानी वायु सेना अफगानिस्तान में भीषण बमबारी कर रही है, जिसमें आम लोगों की जान माल का नुकसान हुआ है. पाकिस्तान ने शुक्रवार को अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के उरगुन में बमबारी की, जिसमें तीन अफगान क्रिकेटरों की मौत हो गई है.

दरअसल, शुक्रवार को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आगामी 48 घंटों के लिए सीजफायर पर सहमति बनी थी, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ घंटों के अंदर ही अफगानिस्तान में जोरदार बमबारी की, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए. मरने वालों में दो बच्चे और तीन क्रिकेटर भी शामिल हैं. इस हमले में जिन क्रिकेटरों की मौत हुई उनका नाम कबीर, सिबघतुल्लाह और हारून है.

इस घटना के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने शोक व्यक्त किया है और श्रीलंका के साथ होने वाली आगामी क्रिकेट सीरीज से अपना नाम वापिस ले लिया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मारे गए तीनों अफगान क्रिकेटर उरगुन के बरमल जिले के शराना में एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेलने के बाद अपने घर लौट रहे थे, तभी पाकिस्तानी युद्धक विमान से बमों की वर्षा हो गई और 8 लोगों के साथ ये तीन अफगान क्रिकेटर भी मारे गए.

Add Zee News as a Preferred Source

अफगान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने इस घटना की जानकारी देते हुए शोक व्यक्त किया और मारे गए अफगान क्रिकेटरों के सम्मान में श्रीलंका के साथ होने वाली आगामी क्रिकेट सीरीज से अपना नाम वापिस लेने का ऐलान किया. वहीं, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान राशिद खान ने इस हमले की कड़ी निंदा की है. उन्होंने इस हमले को मानवता के खिलाफ हमला करार दिया है.

राशिद खान ने कहा कि उन्हें हाल ही में हुए पाकिस्तानी हवाई हमले में लोगों की मौत से गहरा दुख हुआ है. उन्होंने कहा कि नागरिकों को निशाना बनाना मानवाधिकारों का उल्लंघन है. उन्होंने ACB के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि मैं ACB द्वारा श्रीलंका के साथ होने वाली सीरीज से हटने के फैसले का समर्थन करता हूँ. उन्होंने कहा कि हमारे लोगों की गरिमा किसी भी टूर्नामेंट से बड़ी है.