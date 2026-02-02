पाकिस्तान ने पोलियो के खिलाफ शुरू किया 'जिहाद', इतने मिलियन बच्चे होंगे टारगेट पर

Pakistan Polio Vaccination Campaign: पाकिस्तान ने पोलियो बीमारी के खिलाफ देशव्यापी वैक्सीनेशन अभियान शुरू करने का ऐलान किया है. यह अभियान आज यानी 2 फरवरी से 8 फरवरी तक चलेगा, जिसका मकसद 45 मिलियन से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगाना है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Pakistan Polio Vaccination Campaign: भारत ने पोलियो बीमारी के खिलाफ युद्धस्तर पर अभियान चलाकर पोलियो का पराजित किया और भारत को पोलियो मुक्त बनाने में कामयाब हुआ. वर्ष 2011 से 2014 के बीच भारत में एक भी पोलियो का मामला सामने नहीं आया, जिसके बाद वर्ष 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया. वहीं, पोड़ोसी देश पाकिस्तान में अभी भी पोलियो बीमारी से लोग प्रभावित हैं. इस बीच पाकिस्तान ने पोलियो के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाने का ऐलान किया है.
पाकिस्तान ने सोमवार 2 फरवरी 2026 को पोलियो के खिलाफ अपना पहला देशव्यापी अभियान चलाने का ऐलान किया है. इस देशव्यापी अभियान के तहत वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू किया गया है, जिसका मकसद 2 फरवरी से 8 फरवरी तक 45 मिलियन से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगाना है. इस बात की जानकारी पाकिस्तान के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन्स सेंटर ने दी.
इस कैंपेन का उद्घाटन राजधानी इस्लामाबाद में आयशा रज़ा फारूक ने किया, जिसमें UNICEF और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन के प्रतिनिधि भी शामिल हुए. इस समारोह में बोलते हुए, फारूक ने कहा कि पोलियो उन्मूलन सरकार की टॉप प्रायोरिटी बनी हुई है. उन्होंने इस वैक्सीनेशन अभियान को पोलियो को पाकिस्तान से खत्म करने के लिए ज़रूरी बताया.
इस अभियान में 400,000 से ज़्यादा वर्कर हिस्सा लेंगे, जो देश भर में घर-घर जाकर वैक्सीनेशन और उससे जुड़ी एक्टिविटीज़ करेंगे. पाकिस्तान उन कुछ देशों में से एक है जहाँ पोलियो एंडेमिक है, जिससे अधिकारियों को देशव्यापी वैक्सीनेशन की कोशिशों को तेज़ करने के लिए मोटिवेट किया गया है.
पोलियो बीमारी के लक्षण क्या हैं?
पोलियो एक बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है जो एक वायरस से होती है. इस बीमारी की शुरुआती लक्षण में बुखार, थकान, सिरदर्द, उल्टी, गर्दन में अकड़न और हाथ-पैरों में दर्द शामिल हैं. 200 में से एक इन्फेक्शन से ऐसा पैरालिसिस होता है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता (आमतौर पर पैरों में). पैरालिसिस वाले लोगों में से 5-10 प्रतिशत की मौत तब होती है जब उनकी सांस लेने की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं.