हमारी मिसाइलें दूर नहीं हैं; बांग्लादेश के समर्थन में पाकिस्तान के इस नेता ने दी भारत को गीदड़ भभकी

Pakistani Leader Threatens India: बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट होने के बाद से वहां भारत विरोधी गतिविधियां तेज हो गई और पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ गई है. हाल ही में बांग्लादेश में छात्र नेता उस्समान हादी को अज्ञात हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी. इस घटना के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएँ भड़ गई हैं. इसी कड़ी में मंगलवार (23 दिसंबर) पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के यूथ विंग का नेता कामरान सईद उस्मानी ने बांग्लादेश के समर्थन और भारत को धमकी देते हुए एक बयान जारी किया है.

कामरान सईद उस्मानी ने एक वीडियो के जरिए अपना बयान सोशल मीडिया पर जारी किया. इस वीडियो में पाकिस्तान, बांग्लादेश और PML-N का झंडा दिख रहा है. कामरान सईद उस्मानी ने कहा कि वह आज एक राजनेता के तौर पर नहीं बल्कि, उस शख्स के तौर पर बात करूंगा, जो बांग्लेदश के मिट्टी, तारीख, कुरबानी और हिम्मत को सलाम करता है. कामरान ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि अगर भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ गंदी निगाह से आँख उठाकर देखा भी तो पाकिस्तान की मिसाइलें उससे ज्यादा दूर नहीं हैं. कामरान ने कहा कि बांग्लादेश की अवाम के साथ पाकिस्तान की पूरी अवाम खड़ी है.

कामरान सईद उस्मानी ने कहा कि आज मुकम्मल तौर पर बांग्लादेश की अवाम भारती आजादारी को नाकार चुकी है. उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर कोई बांग्लादेश पर दबाव या खुदमुख्तारी पर अटैक करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान की पूरी आवाम बांग्लादेश के साथ खड़ी होगी. उन्होंने कहा कि वह अपने बांग्लादेशी भाई-बहनों को यह कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज और अवाम आपके साथ खड़ी है.

कामरान ने कहा कि अब बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ तालीम, तिजारत और टेक्नोलॉजी और रक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि यह किसी देश के खिलाफ एकजूटता नहीं है, बल्कि हमारा बूनियादी रक्षा का अधिकार है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ रिश्ता 1947 में किसी एक सरकार के लिए नहीं बना था, बल्कि एक सोच और विचार के लिए था.

कामरान सईद उस्मानी ने बांग्लादेश के छात्र नेता उस्समान हादी का जिक्र करते हुए कहा कि उस्मान हादी एक सोच था, जो यह कहता था कि वह बांग्लादेश को किसी का आर्थिक गुलाम नहीं बनने दूंगा. कामरान ने कहा कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब कोई मुसलमान नवजवान उठता है और मजबूत आवाज बनता है, तो उसे दबा दिया जाता है. कामरान ने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का बच्चा-बच्चा उस्मान हादी है. उन्होंने कहा कि उस्मान हादी को तो शहीद कर दिया गया, लेकिन उसके विचारों को शहीद नहीं किया जा सके. उन्होंने कहा कि उस्मान हादी ने अपनी शहादत के बाद यह एक साफ संदेश दे दिया कि कौमें गोलियों से नहीं बल्कि खामौसी से गुलाम बनती है.