Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3052421
Zee SalaamMuslim World

हमारी मिसाइलें दूर नहीं हैं; बांग्लादेश के समर्थन में पाकिस्तान के इस नेता ने दी भारत को गीदड़ भभकी

Pakistani Leader Threatens India: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के यूथ विंग का नेता  कामरान सईद उस्मानी ने बांग्लादेश के छात्र नेता उस्समान हादी की मौत के बाद मंगलवार (23 दिसंबर) को भारत को धमकी देते हुए एक बयान जारी किया और कहा कि अगर कोई बांग्लादेश पर दबाव बनाने या उसके संप्रभुता पर अटैक करने की कोशिश की तो पाकिस्तान की मिसाइलें दूर नहीं है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 24, 2025, 11:16 PM IST

Trending Photos

हमारी मिसाइलें दूर नहीं हैं; बांग्लादेश के समर्थन में पाकिस्तान के इस नेता ने दी भारत को गीदड़ भभकी

Pakistani Leader Threatens India: बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट होने के बाद से वहां भारत विरोधी गतिविधियां तेज हो गई और पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ गई है. हाल ही में बांग्लादेश में छात्र नेता उस्समान हादी को अज्ञात हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी. इस घटना के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएँ भड़ गई हैं. इसी कड़ी में मंगलवार (23 दिसंबर) पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के यूथ विंग का नेता  कामरान सईद उस्मानी ने बांग्लादेश के समर्थन और भारत को धमकी देते हुए एक बयान जारी किया है. 

कामरान सईद उस्मानी ने एक वीडियो के जरिए अपना बयान सोशल मीडिया पर जारी किया. इस वीडियो में पाकिस्तान, बांग्लादेश और PML-N का झंडा दिख रहा है. कामरान सईद उस्मानी ने कहा कि वह आज एक राजनेता के तौर पर नहीं बल्कि, उस शख्स के तौर पर बात करूंगा, जो बांग्लेदश के मिट्टी, तारीख, कुरबानी और हिम्मत को सलाम करता है. कामरान ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि अगर भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ गंदी निगाह से आँख उठाकर देखा भी तो पाकिस्तान की मिसाइलें उससे ज्यादा दूर नहीं हैं. कामरान ने कहा कि बांग्लादेश की अवाम के साथ पाकिस्तान की पूरी अवाम खड़ी है. 

कामरान सईद उस्मानी ने कहा कि आज मुकम्मल तौर पर बांग्लादेश की अवाम भारती आजादारी को नाकार चुकी है. उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर कोई बांग्लादेश पर दबाव या खुदमुख्तारी पर अटैक करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान की पूरी आवाम बांग्लादेश के साथ खड़ी होगी. उन्होंने कहा कि वह अपने बांग्लादेशी भाई-बहनों को यह कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज और अवाम आपके साथ खड़ी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कामरान ने कहा कि अब बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ तालीम, तिजारत और टेक्नोलॉजी और रक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि यह किसी देश के खिलाफ एकजूटता नहीं है, बल्कि हमारा बूनियादी रक्षा का अधिकार है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ रिश्ता 1947 में किसी एक सरकार के लिए नहीं बना था, बल्कि एक सोच और विचार के लिए था.

कामरान सईद उस्मानी ने बांग्लादेश के छात्र नेता उस्समान हादी का जिक्र करते हुए कहा कि उस्मान हादी एक सोच था, जो यह कहता था कि वह बांग्लादेश को किसी का आर्थिक गुलाम नहीं बनने दूंगा. कामरान ने कहा कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब कोई मुसलमान नवजवान उठता है और मजबूत आवाज बनता है, तो उसे दबा दिया जाता है. कामरान ने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का बच्चा-बच्चा उस्मान हादी है. उन्होंने कहा कि उस्मान हादी को तो शहीद कर दिया गया, लेकिन उसके विचारों को शहीद नहीं किया जा सके. उन्होंने कहा कि उस्मान हादी ने अपनी शहादत के बाद यह एक साफ संदेश दे दिया कि कौमें गोलियों से नहीं बल्कि खामौसी से गुलाम बनती है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Pakistani Leader Threatens Indiamuslim world newsToday News

Trending news

Pakistani Leader Threatens India
हमारी मिसाइलें दूर नहीं हैं; बांग्लादेश के समर्थन में Pak के ने दी IND को धमकी
Indonesia News
टी20I में मलिंगा का रिकॉर्ड टूटा, इंडोनेशिया के गेंदबाज ने एक ओवर में झटके 5 विकेट
australia news
ऑस्ट्रेलिया शर्मसार! Bondi Beach के बाद उस्मान ख्वाजा और उनके बच्चों पर नस्लीय हमला
Bangladesh news
बम बलास्ट से दहला बांग्लादेश, भीषण विस्फोट में एक की मौत
Air Indian
पुराने भारतीय चावल आरिफ हबीब ने खरीदा पाकिस्तान का सरकारी एयर लाइन्स (PIA)
Ajmer News
अजमेर उर्स में शाकाहारी लंगर की धूम, देग चखने के लिए उमड़ी जायरीनों की भीड़
Uttar Pradesh Crime News
दरिंदगी की हदें पार; 6 साल के मासूम के साथ हैवानियत, आरोपी अमन गिरफ्तार
Pakistan News
तोशाखाना से लेकर 9 मई हिंसा तक, कोर्ट से इमरान खान और उनकी बीवी को मिली बड़ी राहत
Changez Khan
इस्लाम नहीं, इस धर्म का अनुयायी था चंगेज खान; मुस्लिमों को भी देता था क्रूर सजा!
Hindu Raksha Dal
बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या, ललित शर्मा ने की मुसलमानों की नरसंहार करने की मांग