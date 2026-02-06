ट्रंप को पाकिस्तान ने दिया गच्चा? ईरान के खुलकर समर्थन से शहबाज शरीफ की वफादारी पर सवाल

Pakistan Supports Iran: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है और अमेरिका के सहयोगी पाकिस्तान ने ट्रंप को धोखा दिया है. शाहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई से हाथ मिला लिया है और खुलेआम उनका समर्थन कर रहे हैं. पाकिस्तान के इस कदम की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं और लोग मांग कर रहे हैं कि उसे किसी भी अंतरराष्ट्रीय शांति पैनल से बाहर रखा जाए.

एक रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि तेहरान के साथ बढ़ते जुड़ाव को देखते हुए, पाकिस्तान को किसी भी अंतरराष्ट्रीय शांति बोर्ड से बाहर रखा जाना चाहिए और वॉशिंगटन के नेतृत्व वाली ईरान के साथ बातचीत में भाग लेने से रोका जाना चाहिए. अमेरिका स्थित मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान को राजनयिक सुरक्षा देने की पाकिस्तान की आदत उसे एक अविश्वसनीय मध्यस्थ बनाती है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्लामाबाद को अब अमेरिका का भरोसेमंद पार्टनर नहीं माना जाना चाहिए. रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के मेजर नॉन-नाटो सहयोगी (MNNA) के दर्जे पर गंभीरता से फिर से विचार किया जाना चाहिए और अगर जरूरी हो तो इसे रद्द कर देना चाहिए. रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को MNNA का दर्जा दिया है, जिससे पाकिस्तान को अमेरिकी सेना और खास मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ सहयोग करने में आसानी होती है. इसके अलावा, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 15 जनवरी, 2026 को, बोर्ड ऑफ़ पीस नाम का एक अमेरिकी नेतृत्व वाला इंटरगवर्नमेंटल संगठन बनाया गया. फिर, 18 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संगठन के चेयरमैन के तौर पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को संगठन में शामिल होने के लिए इनवाइट किया.

बातचीत में हिस्सा लेगा पाकिस्तान?

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, "पाकिस्तान को 6 फरवरी को तुर्की में ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली बातचीत में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है, जहां उससे सहायक भूमिका निभाने की उम्मीद है. हालांकि, पाकिस्तान ने बार-बार संयुक्त राज्य अमेरिका के रणनीतिक साझेदार के रूप में अपनी अविश्वसनीयता साबित की है." रिपोर्ट में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि ईरान द्वारा नागरिकों की कथित सामूहिक हत्याओं की रिपोर्ट के बावजूद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तेहरान के समर्थन को दोहराया है.

पाकिस्तान ने की ईरान की तारीफ

रिपोर्ट के मुताबिक, “13 जनवरी, 2026 को ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ईरान हमेशा से पाकिस्तान का प्रिय पड़ोसी और भाई रहा है और उसकी सुरक्षा और संप्रभुता पाकिस्तान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. इस बीच, 20 जनवरी को इस्लामाबाद में ईरानी राजदूत रजा अमीरी मोघद्दाम के साथ एक बैठक में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान सभी परिस्थितियों में ईरान के साथ मज़बूती से खड़ा है.” रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 24 जनवरी को ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एक प्रस्ताव के खिलाफ वोट देने के लिए पाकिस्तान का आभार व्यक्त किया, जिसमें ईरान में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक कार्रवाई की अंतरराष्ट्रीय जांच का विस्तार किया गया था.

ईरान को खुला समर्थन से घबराया

रिपोर्ट के मुताबिक, इसका एक साफ उदाहरण जून 2025 के 12-दिवसीय युद्ध के दौरान देखने को मिला, जब ईरान और इजरायली-अमेरिकी गठबंधन के बीच सीधा सशस्त्र संघर्ष छिड़ गया. इस दौरान, अमेरिकी सेना ने ईरान की प्रमुख परमाणु सुविधाओं पर हवाई हमलों में हिस्सा लिया, लेकिन पाकिस्तान ने ईरान को खुला और अटूट समर्थन दिया. रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध के बाद यह रुख और मजबूत हुआ. ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान ने 2-3 अगस्त, 2025 को पाकिस्तान का दौरा किया, जो युद्ध के बाद उनकी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा थी. दोनों देशों के अधिकारियों, थिंक टैंक और मीडिया ने इस यात्रा को एक बड़ी सफलता बताया और सालाना द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की महत्वाकांक्षाओं पर ज़ोर दिया

इनपुट-IANS