Pakistan: नमाज पढ़कर घर जा रहे मौलाना सलाम पर अंधाधुन फायरिंग, मौके पर ही मौत

Pakistan Maulana Killing: पाकिस्तान में सरेआम मौलाना की हत्या की गई है. वह नमाज पढ़कर अपने घर जा रहे थे, इसी दौरान बाइक सवार आए और अंधाधुन फायरिंग शुरू कर दी. मौलाना की मौके पर ही मौत हो गई.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 06, 2025, 10:51 AM IST

Pakistan: नमाज पढ़कर घर जा रहे मौलाना सलाम पर अंधाधुन फायरिंग, मौके पर ही मौत

Pakistan Maulana Killing: खैबर पख्तूनख्वा के चारसद्दा जिले में मंगलवार को अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने जमीयत उलमा-ए-इस्लाम (JUI) के प्रांतीय परिषद मेंबर हाफिज मौलाना अब्दुल सलाम आरिफ की गोली मारकर हत्या कर दी. वह संगठन का अहम चेहरा माने जाते थे.

पाकिस्तान में मौलाना की सरेआम हत्या

जांच अधिकारी सफदर खान के मुताबिक, JUI मेंबर मस्जिद में नमाज अदा करके अपने घर लौट रहे थे, इसी दौरान दो हथियारबंद संदिग्धों मोटरसाइकिल पर आए और उन पर अंधाधुन फायरिंग करनी शुरू कर दी. उनकी कार का शीशा टूटा और गोलियां उनके सीने को छलनी करती हुई चली गईं.

IO ने कहा, “इस घटना की हर मुमकिन एंगल से जांच की जा रही है. पुलिस ने क्राइम सीन से सबूत इकट्ठा किए हैं और विशेषज्ञों की एक टीम इस केस की गुत्थी सुलझाने में मदद कर रही है. उन्होंने यह भी बताया कि मरने वाले के बेटे ने मंडानी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया.

अब्दुल सलाम था एक अहम चेहरा

अब्दुल सलाम केवल प्रांतीय परिषद सदस्य ही नहीं थे, बल्कि वे पाकिस्तान की तहसील टांगी में मदरसा अबु बकर सिद्दीक़ के चीफ और जमालाबाद डेरी फार्म के इलाके में स्थित मस्जिद के कैंपेनर भी थे.

जुलाई में हुई थी नेता की हत्या

इस साल जुलाई में एक ऐसा ही मामला सामने आया था. जहां, खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ौर जिले में अवामी नेशनल पार्टी (ANP) के नेता मौलाना खान जेब और एक पुलिसकर्मी की भी अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. बाज़ौर जिला पुलिस अधिकारी (DPO) वक़ास रफ़ीक़ ने डॉन को बताया कि नेता को 13 जुलाई की शांति परेड के लिए प्रचार करते वक्त गोली मारी गई थी. इस हमले में एक पुलिसकर्मी की भी मौत हुई थी.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

PakistanPakistan Newsmuslim news

