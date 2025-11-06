Pakistan: नमाज पढ़कर घर जा रहे मौलाना सलाम पर अंधाधुन फायरिंग, मौके पर ही मौत

Pakistan Maulana Killing: खैबर पख्तूनख्वा के चारसद्दा जिले में मंगलवार को अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने जमीयत उलमा-ए-इस्लाम (JUI) के प्रांतीय परिषद मेंबर हाफिज मौलाना अब्दुल सलाम आरिफ की गोली मारकर हत्या कर दी. वह संगठन का अहम चेहरा माने जाते थे.

पाकिस्तान में मौलाना की सरेआम हत्या

जांच अधिकारी सफदर खान के मुताबिक, JUI मेंबर मस्जिद में नमाज अदा करके अपने घर लौट रहे थे, इसी दौरान दो हथियारबंद संदिग्धों मोटरसाइकिल पर आए और उन पर अंधाधुन फायरिंग करनी शुरू कर दी. उनकी कार का शीशा टूटा और गोलियां उनके सीने को छलनी करती हुई चली गईं.

IO ने कहा, “इस घटना की हर मुमकिन एंगल से जांच की जा रही है. पुलिस ने क्राइम सीन से सबूत इकट्ठा किए हैं और विशेषज्ञों की एक टीम इस केस की गुत्थी सुलझाने में मदद कर रही है. उन्होंने यह भी बताया कि मरने वाले के बेटे ने मंडानी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया.

अब्दुल सलाम था एक अहम चेहरा

अब्दुल सलाम केवल प्रांतीय परिषद सदस्य ही नहीं थे, बल्कि वे पाकिस्तान की तहसील टांगी में मदरसा अबु बकर सिद्दीक़ के चीफ और जमालाबाद डेरी फार्म के इलाके में स्थित मस्जिद के कैंपेनर भी थे.

जुलाई में हुई थी नेता की हत्या

इस साल जुलाई में एक ऐसा ही मामला सामने आया था. जहां, खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ौर जिले में अवामी नेशनल पार्टी (ANP) के नेता मौलाना खान जेब और एक पुलिसकर्मी की भी अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. बाज़ौर जिला पुलिस अधिकारी (DPO) वक़ास रफ़ीक़ ने डॉन को बताया कि नेता को 13 जुलाई की शांति परेड के लिए प्रचार करते वक्त गोली मारी गई थी. इस हमले में एक पुलिसकर्मी की भी मौत हुई थी.