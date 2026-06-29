/मोहर्रम में इस्लाम विरोधी कंटेंट दिखाने पर इस न्यूज चैनल पर गिरी गाज, पाकिस्तान ने 15 दिनों के लिए लाइसेंस किया सस्पेंड

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Pakistan News: पाकिस्तान के मीडिया रेगुलेटर ने मोहर्रम के एक प्रोग्राम के दौरान दिखाए गए कंटेंट की वजह से प्रमुख प्राइवेट उर्दू टीवी चैनल 'जियो न्यूज़' का ब्रॉडकास्ट लाइसेंस 15 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है. रेगुलेटर का कहना है कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो सकता है. पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी (PEMRA) ने शनिवार को सस्पेंशन का ऐलान किया. इसकी वजह "सफर-ए-इश्क" नाम का एक प्रोग्राम था, जिसे मोहर्रम के महीने में 26 जून को दिखाया गया था. मोहर्रम इस्लामिक लूनर कैलेंडर का पहला महीना है और इस्लाम के चार पवित्र महीनों में से एक है.
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के मीडिया वॉचडॉग का कहना है कि प्रोग्राम में ऐसे "धार्मिक दृश्य" दिखाए गए थे जिनमें देश की धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संवेदनाओं का ध्यान नहीं रखा गया. अपने आदेश में PEMRA ने कहा कि इस ब्रॉडकास्ट से दर्शकों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती थीं, धार्मिक सद्भाव बिगड़ सकता था और सार्वजनिक शांति भंग होने का खतरा पैदा हो सकता था. अथॉरिटी ने जियो न्यूज़ को इस संपादकीय चूक की आंतरिक जांच करने का निर्देश भी दिया और मामले को अपनी शिकायत परिषद को सौंप दिया. PEMRA ने यह नहीं बताया कि डॉक्यूमेंट्री के किन दृश्यों ने ब्रॉडकास्टिंग नियमों का उल्लंघन किया.
जियो न्यूज़ पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले उर्दू न्यूज़ चैनलों में से एक है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कराची में स्थित इस संगठन में 1,500 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं. सस्पेंशन पर प्रतिक्रिया देते हुए जियो न्यूज़ ने अपने सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम हटा दिया और रविवार को सार्वजनिक रूप से माफी मांगी. ब्रॉडकास्टर ने अपने मोहर्रम प्रसारण में हुई "संपादकीय चूक" को स्वीकार किया और दिखाए गए कंटेंट पर खेद व्यक्त किया. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जियो न्यूज ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि डॉक्यूमेंट्री में इराक और मध्य पूर्व के कुछ अन्य देशों में सीमित संख्या में शिया समुदाय द्वारा किए जाने वाले रीति-रिवाजों को दिखाया गया था. चैनल का कहना था कि फुटेज का मकसद केवल स्थानीय रीति-रिवाजों और परंपराओं को दिखाना था, न कि किसी खास धार्मिक नजरिए का समर्थन या प्रचार करना. हालांकि, कराची स्थित चैनल ने दिखाए गए खास रीति-रिवाजों के बारे में विस्तार से नहीं बताया.
मोहर्रम, इस्लामिक लूनर कैलेंडर का पहला महीना, इस्लाम में सबसे पवित्र और संवेदनशील समय में से एक है. पाकिस्तान आमतौर पर इस महीने के दौरान सुरक्षा कड़ी कर देता है और मीडिया कंटेंट पर कड़ी नजर रखता है ताकि सुन्नी और शिया समुदायों के बीच सांप्रदायिक तनाव को रोका जा सके. पाकिस्तान में पैगंबर मुहम्मद और इस्लाम की अन्य सम्मानित हस्तियों के चित्रण को लेकर अक्सर विवाद होता रहा है. धार्मिक विवादों की वजह से कई बार सार्वजनिक विरोध-प्रदर्शन हुए हैं और अधिकारियों ने ऐसे कंटेंट को रोकने के लिए कड़े नियम लागू किए हैं जिनसे सांप्रदायिक या धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं. यह मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि इराक के शिया मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग मोहर्रम के दौरान ताज़िया जुलूस निकालते हैं और शुरुआती इस्लामी हस्तियों की भूमिका निभाते हुए नाटक करते हैं. सुन्नी स्कॉलर अक्सर इस प्रथा को सही नहीं मानते. वहीं, पाकिस्तान सुन्नी-बहुल देश है, जहां शिया मुसलमानों की आबादी लगभग 10 फीसद है और यहां समय-समय पर सांप्रदायिक तनाव हिंसा में बदल जाता रहा है.