/मोहर्रम में इस्लाम विरोधी कंटेंट दिखाने पर इस न्यूज चैनल पर गिरी गाज, पाकिस्तान ने 15 दिनों के लिए लाइसेंस किया सस्पेंड

मोहर्रम, इस्लामिक लूनर कैलेंडर का पहला महीना, इस्लाम में सबसे पवित्र और संवेदनशील समय में से एक है. पाकिस्तान आमतौर पर इस महीने के दौरान सुरक्षा कड़ी कर देता है और मीडिया कंटेंट पर कड़ी नजर रखता है ताकि सुन्नी और शिया समुदायों के बीच सांप्रदायिक तनाव को रोका जा सके. पाकिस्तान में पैगंबर मुहम्मद और इस्लाम की अन्य सम्मानित हस्तियों के चित्रण को लेकर अक्सर विवाद होता रहा है. धार्मिक विवादों की वजह से कई बार सार्वजनिक विरोध-प्रदर्शन हुए हैं और अधिकारियों ने ऐसे कंटेंट को रोकने के लिए कड़े नियम लागू किए हैं जिनसे सांप्रदायिक या धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं. यह मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि इराक के शिया मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग मोहर्रम के दौरान ताज़िया जुलूस निकालते हैं और शुरुआती इस्लामी हस्तियों की भूमिका निभाते हुए नाटक करते हैं. सुन्नी स्कॉलर अक्सर इस प्रथा को सही नहीं मानते. वहीं, पाकिस्तान सुन्नी-बहुल देश है, जहां शिया मुसलमानों की आबादी लगभग 10 फीसद है और यहां समय-समय पर सांप्रदायिक तनाव हिंसा में बदल जाता रहा है.