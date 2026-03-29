Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3158160
Zee SalaamMuslim Worldपाकिस्तान बना कूटनीतिक केंद्र, ईरान युद्ध रोकने को इस्लामाबाद में 4 मुस्लिम देशों की बैठक

पाकिस्तान बना कूटनीतिक केंद्र, ईरान युद्ध रोकने को इस्लामाबाद में 4 मुस्लिम देशों की बैठक

Iran War Update: पाकिस्तान में सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की के विदेश मंत्रियों ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात की. पाकिस्तान इन देशों के साथ मिलकर इजरायल अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर कराने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है.

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 29, 2026, 07:16 PM IST

Trending Photos

पाकिस्तान बना कूटनीतिक केंद्र, ईरान युद्ध रोकने को इस्लामाबाद में 4 मुस्लिम देशों की बैठक

Iran War Update: अमेरिका इजरायल और ईरान के बीच लगभग एक महीने से युद्ध जारी है. इस युद्ध को रोकने के लिए पाकिस्तान मध्यस्थता कराने की पेशकश की थी. आज पाकिस्तान में सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच इस युद्ध को खत्म कराने के लिए बैठक हो रही है. ये तीनों मुल्क इस युद्ध को खत्म कराने में मध्यस्थ की भूमिका निभाने को तैयार हैं. 

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सऊदी के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान और तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार से मुलाकात की. मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलत्ती ने भी इशहाक डार से मुलाकात की. इसके साथ ही सऊदी के विदेश मंत्री और तुर्की के विदेश मंत्री अलग से एक बैठक भी करेंगे. इन बैठकों के बाद तीनों देशों के विदेश मंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे.

पाकिस्तान ने एक हफ्ते पहले अमेरिका के 15-प्वॉइंट प्लान ईरान को दिया था. हालांकि इस प्लान को लेकर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर आज रविवार (29 मार्च) को एक बयान दिया है. उन्होंने कहा कि यह प्लान अमेरिका की इच्छा है, जिस काम को ट्रंप ताकत के दम पर नहीं कर पाए. उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता है कि ईरान आत्मसमर्पण करे. उन्होंने कहा कि हम अपमान स्वीकार नहीं करेंगे. इस 15-प्वाइंट प्लान में मुख्य मांग ये है कि ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह बंद करना होगा, मिसाइल कार्यक्रम घटाना होगा, क्षेत्रीय प्रॉक्सी ग्रुप्स से समर्थन रोकना और अन्य मुद्दे शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान पिछले वर्ष 13 जून को इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और सीनियर मिलिट्री कमांडरों पर हमला किया. इस हमले में ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचा और कई सीनीयर कमांडरों की मौत हुई. इस हमले के बाद ईरान ने पलटवार किया, जिसके बाद अमेरिका ने इजरायल की मदद करते हुए ईरान पर हमला किया. इस युद्ध के बीच भी पाकिस्तान का दावा है कि मध्यस्थ की भूमिका निभाई और युद्ध को खत्म कराया था. दरअसल पाकिस्तान का संबंध अमेरिका, सऊदी अरब और ईरान समेत मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों के साथ अच्छे हैं. इसलिए पाकिस्तान आसानी से मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Iran War UpdatePakistan Mediation On Iran WarMinortiy NewsToday News

Trending news

Iran War Update
पाकिस्तान बना कूटनीतिक केंद्र, ईरान जंग रोकने को इस्लामाबाद में 4 देशों की बैठक
Iran War Update
ईरान में कदम रखते ही होगा ये अंजाम, स्पीकर ने US को दी खुली धमकी
Uttar Pradesh news
कश्मीर के बाद UP में ईरान के लिए डोनेशन कैंप, मदद को उमड़ा जनसैलाब
Bihar News
BSEB Result: मुस्लिम बेटियों का कमाल! शबरीन परवीन 10वीं परीक्षा में बनीं स्टेट टॉपर
mp news
कमाल मौला मस्जिद विवाद; जजों का ऑन-साइट निरीक्षण, HC के फैसले पर टिकी निगाहें
Kerala News
वोट दिलाओ, UAE घुमाओ! केरल में IUML नेता के ऑफर पर मचा बवाल, पुलिस ने दर्ज की FIR
Middle East Tension
साफेद में हिज्बुल्लाह का हमला, इजरायली फौज के ठिकानों पर मिसाइलों की बरसात!
Pakistan News
आतंक का अड्डा बना पाकिस्तान; US रिपोर्ट ने भारत के आरोपों पर लगाई मुहर
Assam news
'BJP के जीतने के बाद मियां...' हिमंता बिस्वा सरमा की धमकी से अल्पसंख्यकों में दहशत
Uttarakhand news
धामी सरकार का नया फरमान; उत्तराखंड में सख्त शर्तों पर ही मदरसा संचालन की परमिशन