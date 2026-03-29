पाकिस्तान बना कूटनीतिक केंद्र, ईरान युद्ध रोकने को इस्लामाबाद में 4 मुस्लिम देशों की बैठक

Iran War Update: अमेरिका इजरायल और ईरान के बीच लगभग एक महीने से युद्ध जारी है. इस युद्ध को रोकने के लिए पाकिस्तान मध्यस्थता कराने की पेशकश की थी. आज पाकिस्तान में सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच इस युद्ध को खत्म कराने के लिए बैठक हो रही है. ये तीनों मुल्क इस युद्ध को खत्म कराने में मध्यस्थ की भूमिका निभाने को तैयार हैं.

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सऊदी के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान और तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार से मुलाकात की. मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलत्ती ने भी इशहाक डार से मुलाकात की. इसके साथ ही सऊदी के विदेश मंत्री और तुर्की के विदेश मंत्री अलग से एक बैठक भी करेंगे. इन बैठकों के बाद तीनों देशों के विदेश मंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे.

पाकिस्तान ने एक हफ्ते पहले अमेरिका के 15-प्वॉइंट प्लान ईरान को दिया था. हालांकि इस प्लान को लेकर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर आज रविवार (29 मार्च) को एक बयान दिया है. उन्होंने कहा कि यह प्लान अमेरिका की इच्छा है, जिस काम को ट्रंप ताकत के दम पर नहीं कर पाए. उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता है कि ईरान आत्मसमर्पण करे. उन्होंने कहा कि हम अपमान स्वीकार नहीं करेंगे. इस 15-प्वाइंट प्लान में मुख्य मांग ये है कि ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह बंद करना होगा, मिसाइल कार्यक्रम घटाना होगा, क्षेत्रीय प्रॉक्सी ग्रुप्स से समर्थन रोकना और अन्य मुद्दे शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान पिछले वर्ष 13 जून को इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और सीनियर मिलिट्री कमांडरों पर हमला किया. इस हमले में ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचा और कई सीनीयर कमांडरों की मौत हुई. इस हमले के बाद ईरान ने पलटवार किया, जिसके बाद अमेरिका ने इजरायल की मदद करते हुए ईरान पर हमला किया. इस युद्ध के बीच भी पाकिस्तान का दावा है कि मध्यस्थ की भूमिका निभाई और युद्ध को खत्म कराया था. दरअसल पाकिस्तान का संबंध अमेरिका, सऊदी अरब और ईरान समेत मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों के साथ अच्छे हैं. इसलिए पाकिस्तान आसानी से मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है.