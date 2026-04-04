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पाकिस्तान की मध्यस्थता फेल; ईरान ने ट्रंप की शर्त मानने से किया इनकार, टकराव बना ग्लोबल संकट

Iran War Update: मिडिल ईस्ट चल रही जंग के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिश विफल हो गई, क्योंकि ईरान ने अमेरिका-समर्थित किसी भी प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया. इससे संकट के समाधान की उम्मीदें कमजोर पड़ गई हैं. इसी दौरान ईरान-अमेरिका टकराव और गहरा गया है, जिसमें ईरान ने अमेरिकी विमानों को मार गिराने का दावा किया है. डोनाल्ड ट्रंप ने संभावित जवाबी कार्रवाई पर चुप्पी साध रखी है। वहीं, ईरान ने इजरायल के ठिकानों पर हमले तेज करते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लंबे समय तक प्रभावित करने की क्षमता जताई है, जिससे वैश्विक चिंता बढ़ गई है.

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 04, 2026, 08:27 AM IST

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पाकिस्तान की मध्यस्थता फेल; ईरान ने ट्रंप की शर्त मानने से किया इनकार, टकराव बना ग्लोबल संकट

Iran War Update: मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच खुद को मध्यस्थ के तौर पर पेश करने की पाकिस्तान की कोशिश नाकाम हो गई है, क्योंकि ईरान ने पाकिस्तान में अमेरिका के नेतृत्व वाले किसी भी प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया है. ईरान ने अमेरिका की मांगों की सूची को भी अस्वीकार्य बताया है, जिससे संकट के जल्द समाधान की संभावना पीछे चली गई है. पाकिस्तान ने खुद को मध्यस्थ के तौर पर पेश करके अपनी कूटनीतिक ताकत दांव पर लगाई थी, और दावा किया था कि ईरान और अमेरिका दोनों पक्षों के बीच संदेश पहुंचाने में उसका हाथ था. हालांकि, ऐसा लगता है कि भरोसे की इस बड़ी कमी के चलते ईरान, इस्लामाबाद को बातचीत में कोई भी भूमिका निभाने देने को लेकर हिचकिचा रहा है.

इस बीच, क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसकी वजह ये रिपोर्टें हैं कि ईरान द्वारा एक अमेरिकी विमान को मार गिराए जाने के बाद एक अमेरिकी वायुसैनिक लापता हो गया है, और एक अन्य अमेरिकी A-10 विमान को भी मार गिराया गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि यदि ईरान के ऊपर विमान से बाहर eject करने पर मजबूर हुआ कोई लापता चालक दल का सदस्य घायल हो जाता है या उसे पकड़ लिया जाता है, तो अमेरिका क्या जवाबी कार्रवाई करेगा. शुक्रवार (3 अप्रैल) को 'द इंडिपेंडेंट' के साथ एक संक्षिप्त टेलीफोन साक्षात्कार के दौरान राष्ट्रपति ने अपनी कार्ययोजना के बारे में विस्तार से बताने से इनकार कर दिया.

जब 'द इंडिपेंडेंट' ने उनसे पूछा कि यदि ईरानी सेनाएं उस वायुसैनिक के साथ दुर्व्यवहार करती हैं, तो वह क्या कदम उठाएंगे, तो ट्रम्प ने कहा, "खैर, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि हमें उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा." ईरान का कहना है कि उसकी सेनाओं ने अब अमेरिका-इजरायल के खिलाफ अपने जवाबी अभियान की 93वीं लहर को अंजाम दिया है. IRGC ने दावा किया कि उसने कब्जे वाले क्षेत्रों के काफी अंदर स्थित इजरायल के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं.

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इस दौरान IRGC ने बताया कि पश्चिमी गैलिली, हाइफ़ा, काफ़्र कन्ना और क्रायोट में स्थित इजरायलियों के जमावड़ा केंद्रों और युद्धक सहायता ठिकानों को सटीक रूप से निशाना बनाया गया। अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए और भी ज़्यादा मुसीबत खड़ी करते हुए, ईरान ने कहा है कि उसके पास होर्मुज़ जलडमरूमध्य में मौजूदा हालात को सालों तक बनाए रखने की क्षमता है.

ईरान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने प्रेस टीवी को बताया कि इस रणनीतिक जलमार्ग को लेकर ईरान की बढ़ी हुई संवेदनशीलता की वजह यह है कि इस पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और छावनियों को सामान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ज़्यादातर उपकरण, ऐतिहासिक रूप से, समुद्र के रास्ते ही लाए-ले जाए जाते रहे हैं.

इस अधिकारी ने कहा, "ईरान के पास इस स्थिति को सालों तक बनाए रखने की क्षमता है," और उनका इशारा अमेरिका तथा उसके सहयोगी देशों के जहाज़ों के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग के प्रभावी रूप से बंद हो जाने की ओर था।
अधिकारी ने आगे कहा कि ईरान का मानना ​​है कि उसे अब इस तरह की लॉजिस्टिक सहायता को जारी रहने की अनुमति नहीं देनी चाहिए.

 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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