/पाकिस्तान में सैलाब ने मचाई तबाही, मौतों का आंकड़ा 100 के पार

राज्य चुनें
Pakistan Monsoon Crisis: पाकिस्तान में पिछले महीने मॉनसून की बारिश और अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की तादाद सोमवार (27 जुलाई) को 100 के पार पहुँच गई. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस हफ़्ते के आखिर में मुल्क भर में और भारी बारिश हो सकती है. पाकिस्तान की नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया कि 26 जून से अब तक पूरे देश में 109 लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें से ज़्यादातर मौतें घर और छत गिरने की वजह से हुईं, लगभग आधी मौतें अफ़गानिस्तान सीमा से सटे उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुईं.
यह ताज़ा जानकारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जरिए मुल्क भर में बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करने के एक दिन बाद आई है. अधिकारियों ने नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को समय पर चेतावनी देने की योजनाओं पर चर्चा की, ताकि बाढ़ का पानी उनके इलाकों में भरने से पहले वे अपनी मर्ज़ी से सुरक्षित जगहों पर जा सकें या उन्हें वहाँ से निकाला जा सके. पिछले हफ़्ते देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिसमें पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी लाहौर भी शामिल है. वहाँ कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को लंबे रास्ते से होकर जाना पड़ा.
सोशल मीडिया पर आई तस्वीरों में लोगों को पानी में चलते हुए देखा गया. लोगों ने इसकी आलोचना की और सरकार की तैयारियों तथा खराब मौसम से निपटने के तरीकों पर सवाल उठाए. अधिकारियों ने हाल के महीनों में चेतावनी दी है कि वे उस तरह के खराब मौसम के दोबारा आने की संभावना से इनकार नहीं कर सकते, जिसकी वजह से 2022 में पाकिस्तान में भयानक बाढ़ आई थी. उस आपदा में देश का लगभग एक-तिहाई हिस्सा पानी में डूब गया था, 1,737 लोगों की मौत हुई थी और लाखों लोग बेघर हो गए थे.