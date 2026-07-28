Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /पाकिस्तान में सैलाब ने मचाई तबाही, मौतों का आंकड़ा 100 के पार

पाकिस्तान में सैलाब ने मचाई तबाही, मौतों का आंकड़ा 100 के पार

Pakistan Monsoon Crisis: पाकिस्तान में मॉनसून की तेज बारिश और अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. पिछले एक महीने में 109 लोगों की मौत हो चुकी है. मौसम विभाग ने और बारिश की चेतावनी दी है. सरकार बाढ़ से बचाव की तैयारियों की समीक्षा कर रही है, जबकि लोगों ने राहत और प्रबंधन व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 28, 2026, 10:49 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:49 AM IST
पाकिस्तान में सैलाब ने मचाई तबाही, मौतों का आंकड़ा 100 के पार
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गोवा में उमर खालिद-शरजील इमाम के समर्थन में तख्ती दिखाने पर दो नौजवान गिरफ्तार
Goa News1 hr ago
2
ghazipur news2 hrs ago
3
Netanyahu Meets Donald Trump2 hrs ago
4
Allahabad High Court on Jauhar University2 hrs ago
5
muslim news3 hrs ago