/पाकिस्तान में सैलाब ने मचाई तबाही, मौतों का आंकड़ा 100 के पार

यह ताज़ा जानकारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जरिए मुल्क भर में बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करने के एक दिन बाद आई है. अधिकारियों ने नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को समय पर चेतावनी देने की योजनाओं पर चर्चा की, ताकि बाढ़ का पानी उनके इलाकों में भरने से पहले वे अपनी मर्ज़ी से सुरक्षित जगहों पर जा सकें या उन्हें वहाँ से निकाला जा सके. पिछले हफ़्ते देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिसमें पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी लाहौर भी शामिल है. वहाँ कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को लंबे रास्ते से होकर जाना पड़ा.