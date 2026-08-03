/पाकिस्तान में बारिश बनी इम्तिहान, बुनियादी ढांचे की कमजोरियां आईं सामने

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Pakistan News: पाकिस्तान भर में बुनियादी ढांचे की लगातार कमियों, नागरिक मिसमैनेजमेंट और सार्वजनिक सुरक्षा के बढ़ते जोखिमों को उजागर करते हुए, सरगोधा में सड़क दुर्घटनाओं, संरचनात्मक नाकामियों और शहरी बाढ़ की घटनाओं का सिलसिला देखा गया है. M2 मोटरवे पर भेरा इंटरचेंज के पास एक बड़ी सड़क दुर्घटना में, तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस का नियंत्रण खो गया और वह सड़क के किनारे टायर बदलने के लिए खड़ी एक गाड़ी से टकरा गई, जिससे यात्री बस पलट गई.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को 13 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए, जिनमें रईस, मुख्तार, मुहम्मद सामी, फैज़ान एजाज़, अली वारिस, कमर ज़ुल्फ़िकार, महमूद हसन, तसव्वुर एजाज़, नदीम, ज़हीर अहमद, उस्मान अली, शोएब और मुहम्मद इक़बाल शामिल हैं. रेस्क्यू 1122 के कर्मचारियों ने पांच गंभीर रूप से घायल पीड़ितों को स्वास्थ्य केंद्र ले जाने से पहले शुरुआती आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान की, जबकि स्थानीय अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है. सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में गंभीर प्रशासनिक खामियों और भ्रष्ट प्रथाओं को उजागर करते हुए, सरगोधा के डिप्टी कमिश्नर ने शहर के बाज़ार सौंदर्यीकरण अभियान में घटिया सामग्री और डी-फेक्टिव परफॉर्मेंस के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की, जहां मानसून की बारिश के बाद नए बने फुटपाथ ढह गए और तूफानी पानी दुकानों के बेसमेंट में भर गया.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के आधिकारिक प्रतिनिधियों ने दावा किया कि कदाचार के संबंध में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, और गुणवत्ता मानकों को लागू करने के लिए शहरी नियोजन में संरचनात्मक खामियों को दूर करने का वादा किया. इस बीच सरगोधा डिवीजन कमिश्नर हाफ़िज़ शौकत अली सहित क्षेत्रीय प्रशासकों ने नगरपालिका, हाईवे और जल स्वच्छता नेतृत्व के साथ मिलकर विभिन्न नगरपालिका स्थलों का निरीक्षण किया और जर्जर सड़क नेटवर्क, विफल जल निकासी बुनियादी ढांचे और नजरअंदाज शहरी सहूलियत का जायजा लिया.
कमिश्नर ने सिलनवाली डिस्पोज़ल स्टेशन, ईदगाह डिस्पोज़ल स्टेशन, सिटी रोड और शाहीन चौक पर चल रही विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया और फील्ड अधिकारियों को टिकाऊ सामग्री का इस्तेमाल करके काम में तेज़ी लाने के निर्देश दिए, साथ ही जल प्रबंधन एजेंसियों को भारी बारिश के दौरान शहरी व्यवस्था को ठप होने से बचाने के लिए डिस्पोज़ल पंपों को चालू हालत में रखने का निर्देश दिया. घर की सुरक्षा में कमियों को उजागर करने वाली एक और घटना में मुरादाबाद कॉलोनी की गली नंबर 12 में भारी बारिश के बाद आधी रात को घर की छत गिरने से दो भाई-बहन - 18 साल के समिन अशरफ और 20 साल की फरवा अशरफ - गंभीर रूप से घायल हो गए.
पारंपरिक TR गर्डरों से बनी यह इमारत अचानक ढह गई, जिससे दोनों पीड़ित भारी मलबे के नीचे दब गए. बाद में उन्हें मलबे से निकालकर एक प्राइवेट मेडिकल सेंटर ले जाया गया. जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों और आपदा से बचाव के कमजोर उपायों की ओर इशारा करते हुए, चिनाब और झेलम नदियों में जलस्तर बढ़ने से आसपास के किनारों पर बाढ़ आ गई, जिससे खेती की जमीन बर्बाद हो गई और ग्रामीण आबादी पर खतरा मंडराने लगा. इमरजेंसी टीमों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से लगभग तीन दर्जन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, जबकि स्थानीय अधिकारियों का दावा है कि अलग-अलग एजेंसियों के बीच तैयारी को बेहतर बनाने के लिए पहले ही बाढ़ से निपटने के मॉक ड्रिल किए गए थे.