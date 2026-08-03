/पाकिस्तान में बारिश बनी इम्तिहान, बुनियादी ढांचे की कमजोरियां आईं सामने

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को 13 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए, जिनमें रईस, मुख्तार, मुहम्मद सामी, फैज़ान एजाज़, अली वारिस, कमर ज़ुल्फ़िकार, महमूद हसन, तसव्वुर एजाज़, नदीम, ज़हीर अहमद, उस्मान अली, शोएब और मुहम्मद इक़बाल शामिल हैं. रेस्क्यू 1122 के कर्मचारियों ने पांच गंभीर रूप से घायल पीड़ितों को स्वास्थ्य केंद्र ले जाने से पहले शुरुआती आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान की, जबकि स्थानीय अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है. सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में गंभीर प्रशासनिक खामियों और भ्रष्ट प्रथाओं को उजागर करते हुए, सरगोधा के डिप्टी कमिश्नर ने शहर के बाज़ार सौंदर्यीकरण अभियान में घटिया सामग्री और डी-फेक्टिव परफॉर्मेंस के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की, जहां मानसून की बारिश के बाद नए बने फुटपाथ ढह गए और तूफानी पानी दुकानों के बेसमेंट में भर गया.