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पाकिस्तान में बारिश बनी इम्तिहान, बुनियादी ढांचे की कमजोरियां आईं सामने

Pakistan News: पाकिस्तान भर में बुनियादी ढांचे की लगातार कमियों, नागरिक मिसमैनेजमेंट और सार्वजनिक सुरक्षा के बढ़ते जोखिमों को उजागर करते हुए, सरगोधा में सड़क दुर्घटनाओं, संरचनात्मक नाकामियों और शहरी बाढ़ की घटनाओं का सिलसिला देखा गया है. M2 मोटरवे पर भेरा इंटरचेंज के पास एक बड़ी सड़क दुर्घटना में, तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस का नियंत्रण खो गया और वह सड़क के किनारे टायर बदलने के लिए खड़ी एक गाड़ी से टकरा गई, जिससे यात्री बस पलट गई.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 03, 2026, 08:43 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:43 AM IST
पाकिस्तान में बारिश बनी इम्तिहान, बुनियादी ढांचे की कमजोरियां आईं सामने
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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