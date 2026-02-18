Pakistan News: बलूचिस्तान में खून की सियासत? फराज की हत्या से उठे बड़े सवाल

Balochistan Violence: बलूचिस्तान में एक युवक की हत्या से सरकार की हिंसा के आरोप लगे हैं. BYC ने इसे टारगेटेड किलिंग बताया है और इंटरनेशनल जांच की मांग की है. इस इलाके में लाशें मिलने और लोगों के गायब होने को लेकर चिंता बढ़ गई है.
Pakistan News: बलूचिस्तान में सरकार की तरफ से हिंसा के नए आरोप सामने आए हैं. बलूच यकजेहती कमेटी (BYC) का दावा है कि टम्प इलाके में एक 23 साल के लड़के को गोली मार दी गई, उस पर एक हथियारबंद ग्रुप में शामिल होने का आरोप है. संगठन का कहना है कि यह ग्रुप कथित तौर पर सरकार के सपोर्ट से काम करता है. द बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक, यह घटना हाल के महीनों में सामने आए टारगेटेड किलिंग और लाशों के मिलने के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है.
BYC ने मरने वाले की पहचान फराज के तौर पर की है, जो टम्प के कोशकलात इलाके का रहने वाला था और बहादुर का बेटा था. संगठन का आरोप है कि उसे स्थानीय तौर पर "डेथ स्क्वाड" नाम के एक ग्रुप ने गोली मारी थी. BYC का दावा है कि ऐसे ग्रुप खास तौर पर असहमति को दबाने और युवा बलूच पुरुषों को डराने के मकसद से काम करते हैं. संगठन का यह भी आरोप है कि प्रशासन इन हथियारबंद नेटवर्क पर रोक लगाने में नाकाम रहा है, जिससे वे बिना किसी डर के काम कर रहे हैं.
फराज को एक कुशल कढ़ाई कारीगर बताया गया है जो अपने परिवार का आर्थिक रूप से गुज़ारा करता था. BYC के मुताबिक, उनकी हत्या आम लोगों के खिलाफ बढ़ती हिंसा का एक चिंताजनक संकेत है. ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइज़ेशन ने भी बार-बार इस इलाके में लोगों को जबरन गायब करने और गैर-कानूनी हत्याओं की वजह से बिगड़ती सिक्योरिटी की स्थिति पर चिंता जताई है. इस बीच, पंजगुर ज़िले से भी लाशें मिलने की खबरें आई हैं.
चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) रूट पर मौजूद पंजगुर गैस प्लांट के पास एक लाश मिली, जिसे पहचान के लिए हॉस्पिटल भेजा गया. इससे पहले शापतन इलाके से मिली दो लाशों की पहचान अब्दुल रशीद के बेटे जांजियन और मोलादाद के बेटे सईद के तौर पर हुई थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल कई कथित गैर-कानूनी हत्याओं को डॉक्यूमेंट किया गया है, जिनमें करीम जान, जसीम जान, पज़ीर बलूच, नवाब अब्दुल्ला और जांजियन बलूच की हत्याएं शामिल हैं. इससे पहले जनवरी में ज़ोहैब नाम के एक आदमी की लाश भी मिली थी, जो कथित तौर पर लापता था.