पाकिस्तानी नेवी चीफ नवीद अशरफ पहुंचे बांग्लादेश, जानें किन मुद्दों पर होगी चर्चा

Pakistan Navy Chief Bangladesh Visit: पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ बांग्लादेश के तीन दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने रविवार को बनानी स्थित नौसेना मुख्यालय में बांग्लादेशी नौसेना प्रमुख एडमिरल एम. नजमुल हसन से शिष्टाचार भेंट की. इससे पहले नौसेना मुख्यालय पहुंचने पर नौसेना प्रमुख ने उनका स्वागत किया. इस दौरान बांग्लादेशी नौसेना की एक सुसज्जित टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया.

इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने रविवार को एक बयान में कहा कि उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया और सलामी ली. बैठक के दौरान दोनों देशों के नौसेना प्रमुखों ने एक-दूसरे का अभिवादन किया और दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच पेशेवर और प्रशिक्षण संबंधी मुद्दों पर चर्चा की. इसके अलावा, उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच मौजूदा संबंधों को और मजबूत करने के लिए निरंतर आपसी सहयोग की आशा व्यक्त की.

आईएसपीआर ने बताया कि उस समय पाकिस्तानी नौसेना का एक प्रतिनिधिमंडल, पाकिस्तानी उच्चायुक्त, नौसेना मुख्यालय के रक्षा अताशे और निजी सुरक्षा अधिकारी, तथा उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी मौजूद थे. उसी दिन उन्होंने सेना प्रमुख से शिष्टाचार भेंट की. आईएसपीआर ने बताया कि अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान, पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख वायुसेना प्रमुख, सशस्त्र बल प्रभाग के प्रधान कर्मचारी अधिकारी, राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के कमांडेंट और चटगांव के नौसेना प्रशासनिक अधिकारियों से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे.

इसी दौरान, पाकिस्तानी नौसेना का जहाज पीएनएस सैफ भी सद्भावना यात्रा पर चटगांव आ रहा है. जहाज के कप्तान, अन्य अधिकारी और नौसेना कर्मी चटगांव स्थित बांग्लादेश नौसेना अकादमी, नौसेना बेस और चटगांव के मुख्तलिफ पर्यटन स्थलों का दौरा करेंगे. बांग्लादेशी नौसेना के सदस्य पाकिस्तानी नौसेना के जहाज पीएनएस सैफ का भी दौरा करेंगे. इससे दोनों देशों के नौसैनिकों को पेशेवर कौशल और अनुभवों का आदान-प्रदान करने का अवसर मिलेगा. आईएसपीआर ने बताया कि इस यात्रा के बाद पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख और पाकिस्तानी नौसेना का जहाज 12 नवंबर को बांग्लादेश से रवाना होंगे.