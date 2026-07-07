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14 महीने तक गायब रखा, फिर मिली लाश! ग्वादर के युवक की हत्या पर पाकिस्तानी सेना पर फूटा गुस्सा

Balochistan News: बलूचिस्तान में एक बार फिर पाकिस्तानी सेना पर संगीन इल्जाम लगे हैं. बलूच यकजेहती कमेटी (BYC) का दावा है कि ग्वादर का 25 साल के दुकानदार 14 महीने तक लापता रहा और अब उसकी हत्या कर दी गई. संगठन ने इस घटना के लिए पाकिस्तानी सेना को जिम्मेदार ठहराया है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 07, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 01:09 PM IST
14 महीने तक गायब रखा, फिर मिली लाश! ग्वादर के युवक की हत्या पर पाकिस्तानी सेना पर फूटा गुस्सा
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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