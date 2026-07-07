/14 महीने तक गायब रखा, फिर मिली लाश! ग्वादर के युवक की हत्या पर पाकिस्तानी सेना पर फूटा गुस्सा

BYC ने लगाया पाकिस्तानी सैनिकों पर संगीन इल्जाम

BYC ने इस घटना को ग्वादर और बलूचिस्तान के दूसरे हिस्सों में आम बलूच नागरिकों को निशाना बनाकर किए जाने वाले ज़ुल्म के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा बताया. उसने कहा कि चकर एक युवा दुकानदार था जिसकी रोज़ी-रोटी उसके बिज़नेस चलाने पर निर्भर थी और वह प्रांत में कथित तौर पर ज़बरदस्ती गायब किए जाने का एक और शिकार बन गया था. संगठन ने आगे दावा किया कि पूरे बलूचिस्तान में मछुआरों, छात्रों, मज़दूरों, टीचरों और दुकानदारों को पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने कथित तौर पर ज़बरदस्ती गायब किया है. उसने आरोप लगाया कि कई परिवार लापता रिश्तेदारों को ढूंढने में महीनों या सालों लगा देते हैं और फिर कुछ मामलों में टॉर्चर के निशान वाली लाशें मिलती हैं. इस घटना को बलूचिस्तान में बिगड़ते मानवाधिकार संकट की झलक बताते हुए BYC ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से इस स्थिति पर ध्यान देने की अपील की. ग्रुप ने आरोप लगाया कि आम लोगों की बार-बार हत्याओं से पूरे प्रांत में गहरा सदमा पहुंचा है.