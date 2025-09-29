Pakistan में शहबाज सरकार के खिलाफ भारी बवाल, सड़कों पर क्यों उतरे हैं लोग?

Pakistan Protest: पाकिस्तान में शहबाज़ शरीफ के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे हुए हैं. अवामी एक्शन कमेटी (AAC) ने 'शटर-डाउन और व्हील-जाम' हड़ताल का ऐलान किया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.
Pakistan News: पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सोमवार से शुरू हुआ अवामी एक्शन कमेटी (AAC) का आंदोलन अब बड़े विरोध प्रदर्शनों में बदल गया है. AAC ने 'शटर-डाउन और व्हील-जाम' हड़ताल का आह्वान किया है, जिसे अनिश्चितकाल तक बढ़ाया भी जा सकता है. हालात को देखते हुए इस्लामाबाद ने भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात किए हैं और आधी रात से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं.
AAC और स्थानीय सरकार के बीच बातचीत नाकामयाब हो गई, जिसके बाद संगठन ने मूलभूत अधिकारों से दशकों से वंचित रखने के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन का ऐलान किया है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब सब्र का बांध टूट चुका है. AAC ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो जनता का गुस्सा भड़क सकता है. डॉन ने यह भी लिखा कि मौजूदा बंद आंदोलन सिर्फ 'प्लान ए' है, जबकि संगठन ने प्लान बी, सी और डी भी तैयार कर रखे हैं.
पाकिस्तानी प्रशासन ने औपचारिक योजना का ऐलान नहीं की है, लेकिन रिपोर्टों में कहा गया है कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. 27 सितंबर को शनिवार के दिन पुलिस और अर्धसैनिक बलों के बड़े काफिलों ने कई शहरों में फ्लैग मार्च किया. शहरों के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और अहम जगहों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.
पिछले महीनों में PoK में सरकार विरोधी आंदोलनों की संख्या बढ़ी है. स्थानीय लोग शहबाज शरीफ सरकार पर आर्थिक उपेक्षा का आरोप लगाते हैं. जून में गिलगित-बाल्टिस्तान में हजारों लोगों ने कराकोरम हाईवे को कई दिनों तक जाम किया था. यह वही हाईवे है जो चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के तहत इस्लामाबाद को बीजिंग से जोड़ता है.