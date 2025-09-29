Advertisement
Pakistan में शहबाज सरकार के खिलाफ भारी बवाल, सड़कों पर क्यों उतरे हैं लोग?

Pakistan Protest: पाकिस्तान में शहबाज़ शरीफ के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे हुए हैं. अवामी एक्शन कमेटी (AAC)  ने 'शटर-डाउन और व्हील-जाम' हड़ताल का ऐलान किया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 29, 2025, 03:52 PM IST

Pakistan में शहबाज सरकार के खिलाफ भारी बवाल, सड़कों पर क्यों उतरे हैं लोग?

Pakistan News: पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सोमवार से शुरू हुआ अवामी एक्शन कमेटी (AAC) का आंदोलन अब बड़े विरोध प्रदर्शनों में बदल गया है. AAC ने 'शटर-डाउन और व्हील-जाम' हड़ताल का आह्वान किया है, जिसे अनिश्चितकाल तक बढ़ाया भी जा सकता है. हालात को देखते हुए इस्लामाबाद ने भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात किए हैं और आधी रात से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं.

सरकार और ACC की बातचीत नाकामयाब

AAC और स्थानीय सरकार के बीच बातचीत नाकामयाब हो गई, जिसके बाद संगठन ने मूलभूत अधिकारों से दशकों से वंचित रखने के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन का ऐलान किया है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब सब्र का बांध टूट चुका है. AAC ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो जनता का गुस्सा भड़क सकता है. डॉन ने यह भी लिखा कि मौजूदा बंद आंदोलन सिर्फ 'प्लान ए' है, जबकि संगठन ने प्लान बी, सी और डी भी तैयार कर रखे हैं.

पाकिस्तान प्रशासन ने किया ऐलान

पाकिस्तानी प्रशासन ने औपचारिक योजना का ऐलान नहीं की है, लेकिन रिपोर्टों में कहा गया है कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. 27 सितंबर को शनिवार के दिन पुलिस और अर्धसैनिक बलों के बड़े काफिलों ने कई शहरों में फ्लैग मार्च किया. शहरों के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और अहम जगहों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

पीओके में सरकार विरोधी आंदोलन की तादाद बढ़ी

पिछले महीनों में PoK में सरकार विरोधी आंदोलनों की संख्या बढ़ी है. स्थानीय लोग शहबाज शरीफ सरकार पर आर्थिक उपेक्षा का आरोप लगाते हैं. जून में गिलगित-बाल्टिस्तान में हजारों लोगों ने कराकोरम हाईवे को कई दिनों तक जाम किया था. यह वही हाईवे है जो चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के तहत इस्लामाबाद को बीजिंग से जोड़ता है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

