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POK Violent Protest: पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर (POK) में पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ खूनी प्रोटेस्ट जारी है. इस दौरान सात प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है. अधिकारियों ने सोमवार (8 जून) को बताया कि POK में एक प्रतिबंधित समूह के समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई, जिनमें चार सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं.
यह घटना रविवार (7 जून) को हुई. POK में सोमवार 8 जून को राजनीतिक अधिकारों और विधायी प्रतिनिधित्व को लेकर प्रदर्शन की योजना थी, लेकिन इससे एक दिन पहले ही पाकिस्तानी सैनिकों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसमें पाक फौज के चार जवान मारे गए. इस दौरान टोटल सात लोगों की मौत हुई है.
यह हिंसा तब भड़की जब पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 विधायी सीटें संवैधानिक रूप से सुरक्षित हैं और उन्हें संवैधानिक संशोधन के बिना खत्म नहीं किया जा सकता. यह अहम फैसला प्रतिबंधित 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' (JAAC) द्वारा मंगलवार को आयोजित की जाने वाली रैली से पहले आया. यह समूह लंबे समय से इस क्षेत्र के लोगों के लिए अधिक राजनीतिक अधिकारों और शरणार्थियों के लिए आरक्षित सीटों को खत्म करने की मांग कर रहा है, क्योंकि उनका तर्क है कि शरणार्थियों का प्रभाव ज़रूरत से ज़्यादा है.
समूह ने हाल के वर्षों में बड़े विरोध प्रदर्शन आयोजित किए हैं, जिनमें से कुछ हिंसक हो गए. पुलिस ने बताया कि मरने वालों में चार सुरक्षाकर्मी और तीन JAAC समर्थक शामिल थे. क्षेत्रीय पुलिस के अनुसार, समूह के हथियारबंद समर्थकों ने पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर के शहर रावलकोट में सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की और बाद में कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल को घेर लिया, जिससे चिकित्सा सेवाएं बाधित हुईं. अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा बलों ने आखिरकार भीड़ को तितर-बितर किया और व्यवस्था बहाल की. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आगजनी करने और सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया.
अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल का कामकाज सामान्य हो गया है और सोमवार तक मुख्य राजमार्ग, बाज़ार और व्यावसायिक केंद्र सामान्य रूप से काम कर रहे थे। अधिकारियों ने कहा कि अशांति में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस क्षेत्र में हफ़्तों से तनाव बढ़ रहा था, लेकिन यह तब और बढ़ गया जब अदालत ने शरणार्थी सीटों और 45 सदस्यीय विधानसभा के आगामी चुनावों से जुड़े संवैधानिक सवालों पर मार्गदर्शन मांगने वाले राष्ट्रपति के संदर्भ के जवाब में अपनी राय दी.
रविवार (7 जून) को अपने फैसले में अदालत ने कहा कि शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को कार्यकारी कार्रवाई के ज़रिए खत्म नहीं किया जा सकता और किसी भी बदलाव के लिए विधानसभा द्वारा संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी. अदालत ने यह भी कहा कि राजनीतिक विरोध के नाम पर सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित नहीं किया जा सकता और चुनाव संविधान द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर ही होने चाहिए.
मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो चुका है और अगले महीने चुनाव होने हैं. क्षेत्रीय सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बताते हुए JAAC पर प्रतिबंध लगा दिया था और पुलिस ने पिछले हफ़्ते इसके दर्जनों समर्थकों को गिरफ्तार किया था. विवाद के केंद्र में मौजूद रिफ्यूजी सीटें उन लोगों के लिए आरक्षित हैं जो दशकों पहले भारत के नियंत्रण वाले कश्मीर से पाकिस्तान चले गए थे.
इन सीटों का मकसद हिमालयी क्षेत्र को लेकर लंबे समय से चल रहे संघर्ष के कारण विस्थापित हुए समुदायों का प्रतिनिधित्व करना है. क्षेत्रीय सरकार का कहना है कि पिछले साल JAAC, क्षेत्रीय अधिकारियों और पाकिस्तान की संघीय सरकार के बीच हुई बातचीत के दौरान उसने JAAC की 38 में से 36 मांगें मान ली थीं। बाकी दो मांगें संवैधानिक मामलों से जुड़ी थीं, जिन्हें केवल विधानसभा ही हल कर सकती थी.
कश्मीर पाकिस्तान और भारत के बीच बंटा हुआ है; दोनों ही देश पूरे इलाके पर अपना दावा करते हैं और 1947 में ब्रिटिश शासन से आज़ादी के बाद से इसे लेकर दो युद्ध लड़ चुके हैं. पिछले साल, पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों में पुलिस अधिकारियों समेत कई लोग मारे गए थे.