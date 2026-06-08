Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /अदालत के फैसले पर POK में भड़का प्रदर्शन, 4 जवान समेत 7 की मौत

अदालत के फैसले पर POK में भड़का प्रदर्शन, 4 जवान समेत 7 की मौत

POK Violent Protest​: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) में शरणार्थियों के लिए आरक्षित सीटों पर अदालत के फैसले के बाद विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प में 4 सैनिकों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। राजनीतिक अधिकारों और प्रतिनिधित्व को लेकर क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 08, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:00 PM IST
अदालत के फैसले पर POK में भड़का प्रदर्शन, 4 जवान समेत 7 की मौत

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
असम: नाम की स्पेलिंग बनी मुसीबत, विदेशी घोषित महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
Assam news2 hrs ago
2
muslim news2 hrs ago
3
muslim news2 hrs ago
4
iran news3 hrs ago
5
Uttar Pradesh news8:17 AM IST