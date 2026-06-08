यह हिंसा तब भड़की जब पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 विधायी सीटें संवैधानिक रूप से सुरक्षित हैं और उन्हें संवैधानिक संशोधन के बिना खत्म नहीं किया जा सकता. यह अहम फैसला प्रतिबंधित 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' (JAAC) द्वारा मंगलवार को आयोजित की जाने वाली रैली से पहले आया. यह समूह लंबे समय से इस क्षेत्र के लोगों के लिए अधिक राजनीतिक अधिकारों और शरणार्थियों के लिए आरक्षित सीटों को खत्म करने की मांग कर रहा है, क्योंकि उनका तर्क है कि शरणार्थियों का प्रभाव ज़रूरत से ज़्यादा है.