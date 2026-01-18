Pakistan: नालों के पानी में वायरस! सिंध से इस्लामाबाद तक अलर्ट, पोलियो ने बजाया खतरे का सायरन

Pakistan News: पाकिस्तान में पोलियो के खिलाफ चल रही मुहिम के बीच एक बार फिर चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है. दिसंबर महीने में देश के अलग-अलग हिस्सों से लिए गए सीवेज (नालों के पानी) के कई नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी पाई गई है. डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, इस्लामाबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) की पोलियो लैब के एक अधिकारी ने बताया कि दिसंबर 2025 में देश के 87 जिलों से कुल 127 सीवेज सैंपल लिए गए थे. इन सभी सैंपलों की जांच पोलियो वायरस के लिए की गई. इनमें से 87 सैंपल नेगेटिव निकले, जबकि 40 सैंपल में पोलियो वायरस पाया गया.

NIH पोलियो लैब के अधिकारी के मुताबिक, बलूचिस्तान से 23 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 21 नेगेटिव और दो पॉजिटिव पाए गए. खैबर पख्तूनख्वा से 34 सैंपल लिए गए, जिनमें 26 नेगेटिव और आठ पॉजिटिव निकले. पंजाब से 31 सैंपल लिए गए, जिनमें 25 नेगेटिव और छह पॉजिटिव पाए गए. सिंध में हालात ज्यादा गंभीर दिखे, जहां 29 सैंपल में से 23 पॉजिटिव और छह नेगेटिव पाए गए. इस्लामाबाद से लिए गए पांच सैंपल में से एक पॉजिटिव निकला. वहीं, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) और पाकिस्तान अधिकृत गिलगित-बाल्टिस्तान (PoGB) से लिए गए पांचों सैंपल नेगेटिव पाए गए.

एक सवाल के जवाब में NIH अधिकारी ने साफ किया कि अगर सीवेज के पानी में पोलियो वायरस मिलता है तो उस सैंपल को पॉजिटिव माना जाता है, जबकि किसी बच्चे में पोलियो की वजह से लकवा होना एक कन्फर्म केस माना जाता है. उन्होंने कहा, "किसी इलाके के सीवेज के पानी की जांच यह जानने का एक बुनियादी तरीका है कि वहां पोलियो टीकाकरण अभियान सही ढंग से चल रहा है या नहीं. अगर कोई सैंपल पॉजिटिव आता है, तो उस इलाके में तुरंत पोलियो उन्मूलन अभियान शुरू किया जाता है."

अधिकारी ने यह भी बताया कि लोगों के एक जगह से दूसरी जगह आने-जाने की वजह से किसी भी शहर में पोलियो का मामला सामने आ सकता है, लेकिन अगर सीवेज में वायरस मिलता है, तो इसका मतलब है कि उस इलाके में टीकाकरण अभियान अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया. उन्होंने कहा, "सीवेज में वायरस मिलने का मतलब यह भी है कि उस इलाके के बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है और वे इस बीमारी के खतरे में हैं."

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2025 में पाकिस्तान सरकार के नेतृत्व में नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर फॉर पोलियो इरेडिकेशन ने कुल छह टीकाकरण अभियान चलाए. इनमें पांच देशव्यापी और एक उप-राष्ट्रीय अभियान शामिल था। इन अभियानों के जरिए 45 मिलियन से ज्यादा बच्चों तक पोलियो की दवा पहुंचाई गई.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि साल 2026 का पहला देशव्यापी पोलियो टीकाकरण अभियान 2 फरवरी से 8 फरवरी तक चलाया जाएगा. यह अभियान चारों प्रांतों, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत गिलगित-बाल्टिस्तान और इस्लामाबाद में होगा. इसका मकसद पांच साल से कम उम्र के 45 मिलियन से ज्यादा बच्चों को पोलियो की खुराक देना है.

एक बयान में कहा गया कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करने के लिए पाकिस्तान सरकार दो साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त नियमित टीकाकरण सेवाएं देती रहती है. बयान के मुताबिक, नियमित टीकाकरण और बार-बार होने वाले पोलियो अभियान मिलकर बच्चों को पोलियो और दूसरी रोकी जा सकने वाली बीमारियों से सबसे मजबूत और भरोसेमंद सुरक्षा देते हैं.

