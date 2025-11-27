Advertisement
वायरल होने की कीमत जान का खतरा? महिला क्रिएटर्स के लिए पाकिस्तान बना जहन्नुम

Pakistan Female Influencers Harassment: पाकिस्तान में महिला सोशल मीडिया क्रिएटर्स को ऑनलाइन ट्रोलिंग ही नहीं, बल्कि हैरेसमेंट, स्टॉकिंग और जान से मारने की धमकियों का भी सामना करना पड़ रहा है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Nov 27, 2025, 05:05 PM IST

Pakistan News: पाकिस्तान के डिजिटल आसमान में महिलाओं की आवाज जितनी तेजी से बुलंद हो रही है, खतरे की आंधी उतनी ही बेरहमी से उनके पीछे दौड़ रही है. रील, पोस्ट और लाइव वीडियो के जरिए पहचान बनाने वाली महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आज सिर्फ ट्रोलिंग नहीं, बल्कि हैरसमेंट, स्टॉकिंग और जान से मारने की धमकियों का भी सामना कर रही हैं. फ्रांस 24 द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में लाहौर की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर साहिबा अर्सलान ने अपनी परेशानी खुलकर बताई है. साहिबा पिछले आठ साल से अपने ब्यूटी सैलून से मेकअप, फैशन और लिप-सिंक वीडियो बना रही हैं. टिकटोक पर उनके 33 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं. लेकिन बढ़ती पहचान के साथ उनकी परेशानी भी बढ़ गई है. 

साहिबा ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर गंदे कमेंट्स, बदसलूकी और पब्लिक शेमिंग का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा, “लोग बुरे कमेंट करते हैं और कई बार तो मेरे घर तक मेरा पीछा भी करते हैं.” इस डर की वजह से अब वह खुले में वीडियो शूट करने से कतराने लगी हैं. उन्होंने बताया कि अनचाही नजरों और खतरे से बचने के लिए अब वह ज्यादातर वीडियो अपने घर के अंदर या फिर सुनसान पार्कों में शूट करती हैं. 

फ्रांस 24 के मुताबिक, पाकिस्तान में 50 मिलियन से ज़्यादा टिकटोक यूज़र्स हैं, जो इसे ऐप का सातवां सबसे बड़ा ग्लोबल मार्केट बनाता है. लेकिन, ऐसे देश में जहां 25 फीसद से भी कम औरतें लेबर फ़ोर्स में हिस्सा लेती हैं, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म उन कुछ जगहों में से हैं जो औरतों को ब्रांड एंडोर्समेंट के ज़रिए विज़िबिलिटी और इनकम दोनों देते हैं. इसके बावजूद, लोकल राइट्स ग्रुप्स के मुताबिक, हैरान करने वाली 40 फीसद औरतें ऑनलाइन हैरेसमेंट का सामना करने की रिपोर्ट करती हैं.

टिकटोक स्टार सना यूसुफ की हत्या
जून 2024 में हालात तब और बुरे हो गए, जब 17 साल की टिकटोक स्टार सना यूसुफ, जिसके लगभग दस लाख फ़ॉलोअर्स थे, उसकी कराची में एक ऐसे आदमी ने हत्या कर दी, जिसके रोमांटिक ऑफर को उसने मना कर दिया था. कातिल उसके घर में घुसा और उसे गोली मार दी. उसके पिता ने कहा, "मैं सिर्फ़ अपनी बेटी के लिए ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाली सभी लड़कियों के लिए इंसाफ चाहता हूं."

भाई ने ही बहन की कर दी हत्या
पाकिस्तान के सख़्त साइबरक्राइम कानूनों के बावजूद, लीगल एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जेंडर-बेस्ड वायलेंस के लिए सज़ा की दर 2.5 फीसद से कम है. 2016 में कंदील बलूच के मामले में, जो पाकिस्तान की पहली महिला सोशल मीडिया स्टार्स में से एक थीं, उनके भाई ने उनकी "ऑनर किलिंग" की बात कबूल की थी, लेकिन बाद में कानूनी कमियों की वजह से बच निकले. डिजिटल अधिकारों की हिमायती निघत दाद चेतावनी देती हैं कि ऑनलाइन गलत इस्तेमाल अक्सर मारपीट में बदल जाता है. 

एक फोटो और हो जाती है हत्या
उन्होंने कहा, "यह हमेशा साफ़ तस्वीरों के बारे में नहीं होता. एक साधारण फोटो भी जानलेवा नतीजे पैदा कर सकती है." पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 2024 में लगभग 600 कथित ऑनर किलिंग दर्ज कीं, जो इस बात पर रोशनी डालती हैं कि फेमिनिस्ट ग्रुप उन महिलाओं को चुप कराने की एक सिस्टमैटिक कोशिश कहते हैं जो पब्लिक में आने की हिम्मत करती हैं, जैसा कि फ्रांस 24 ने रिपोर्ट किया है.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है.

Pakistan NewsPakistan Female Influencers Harassment

