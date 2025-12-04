माइनॉरिटीज के अधिकारों की रक्षा करेगा पाकिस्तान, संसद से पास हुआ नया कानून

Pakistan News: पाकिस्तान में वहाँ की माइनॉरिटी कम्यूनिटी के खिलाफ जुल्म किसी से ढका-छिपा नहीं है. पाकिस्तान में आए दिन वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा, अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन जैसे घटनाएँ होती हैं. इसी बीच पाकिस्तान के संसद ने अपने देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक बिल पास किया है.

बीते मंगलवार (2 दिसंबर) को पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने पाकिस्तान की संसद में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज राइट्स बिल 2025 पेश किया. इस बिल के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फ़ज़ल (JUI-F) और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेताओं ने संसद में विरोध किया. 160 सदस्यों ने इस बिल के समर्थन में वोट किया, जबकि 79 सदस्यों ने इस बिल के खिलाफ वोट किया. इस प्रकार बहुमत के साथ पाकिस्तान की संसद ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज राइट्स बिल 2025 पास कर दिया.

इस बिल के मुताबिक पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक कमिशन बनाया जाएगा. कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने कहा कि यह कदम बहुत पहले उठना चाहिए था. उन्होंने कहा कि इस बिल को लाने में 10 साल की देरी हुई है. कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने वहां के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में माइनॉरिटी के लिए एक कमीशन बनाने की बात कही गई थी.

इस बिल के मुताबिक पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए बनने वाला कमीशन अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी और सेफ़गार्ड को लागू करने का असेसमेंट और मॉनिटर करने का अधिकार होगा.