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Pakistan News: पाकिस्तान का विदेशों में खुद को दुश्मनों के बीच मध्यस्थ के तौर पर पेश करना और साथ ही अपने देश में कारोबारियों और वकीलों को "दहशतगर्द" करार देना और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में शांतिपूर्ण नागरिकों पर गोली चलाना, ये दो अलग-अलग नीतियां नहीं हैं, बल्कि एक ही नीति है जिसे दो अलग-अलग तरह के लोगों (ऑडियंस) के लिए बनाया गया है. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में घरेलू जनता की कोई अहमियत नहीं है; यहाँ जो कोई भी आवाज़ उठाता है या "धांधली वाले" सिस्टम पर सवाल उठाता है, उसे पाकिस्तानी फौज के चीफ आसिम मुनीर के नेतृत्व में सैन्य प्रतिष्ठान की हिंसा का सामना करना पड़ता है.
'यूरोपियन टाइम्स' की रिपोर्ट में कहा गया है, "पाकिस्तान बैनुल-अकवामी मंच पर खुद को बातचीत और शांति का समर्थक बताता है, जबकि देश के अंदर उसके काम हिंसा से भरे होते हैं. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करके विदेशों में अपनी पहचान बनाई है. इसी दौरान देश के अंदर प्रतिबंधों के आदेश जारी किए गए, संचार व्यवस्था ठप की गई और नागरिकों को हिंसा का निशाना बनाया गया. लाठी और गोली से सड़क तो खाली कराई जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान में जनता की शिकायतों को खत्म नहीं किया जा सकता."
रिपोर्ट में कहा गया है, "पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बेरहमी से बल प्रयोग की भयावह खबरें आ रही हैं. ये नवंबर 2024 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों के जरिए की गई हिंसा और गोलीबारी जैसी ही हैं. बाहर शांतिदूत बनने और घर में खुली तानाशाही चलाने का यह दोहरापन सैन्य प्रतिष्ठान के लिए लंबे समय तक नहीं चल पाएगा." रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का "दोहरापन" तब सामने आया जब उसके नेता वाशिंगटन और तेहरान के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि PoJK में नागरिकों के साथ बातचीत करने से इनकार कर रहे थे और हिंसा का सहारा ले रहे थे.
एक टीवी चैनल से बात करते हुए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वह प्रदर्शनकारियों को भारत के "समान श्रेणी" में रखते हैं और बातचीत की संभावना को खारिज करते हुए उन्हें "राज्य का दुश्मन" बताते हैं. उनके ये बयान PoK में बढ़ते अशांति के माहौल के बीच आए हैं, जहाँ पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तानी सेना की बेरहम कार्रवाई में 50 से ज़्यादा नागरिकों के मारे जाने और सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर है. "बाहरी रिकॉर्ड के साथ इसका अंतर साफ़ देखा जा सकता है. मुनीर संकट के सबसे खतरनाक दौर में तेहरान गए, अप्रैल में अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे चली बातचीत की अध्यक्षता की, और जून 2026 में इस्लामाबाद मेमोरैंडम (14-सूत्रीय समझौता) की मेजबानी की.
यूरोपियन टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों को तबाही के कगार से पीछे लाने की उनकी कोशिशों की सार्वजनिक रूप से तारीफ़ की. जिस सैन्य संस्थान ने विदेशों में संयम बरतने की बात की, उसी ने उसी तिमाही में मुल्क के भीतर गोलीबारी (लाइव फायर) की इजाज़त दी. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि PoJK में हुए दिखावटी चुनावों का स्थानीय लोगों के लिए कोई मतलब नहीं है; बल्कि ये चुनाव कब्ज़ा करने वाली सेनाओं की क्रूरता की याद दिलाते हैं.
इसमें तर्क दिया गया है कि पूरी तरह से संचार व्यवस्था ठप होने के बीच, और क्षेत्र के सबसे बड़े नागरिक आंदोलन तथा जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) पर आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत प्रतिबंध होने की स्थिति में कराए गए मतदान को वैधता नहीं मिल सकती. इसमें कहा गया, "मुनीर की हालिया कूटनीतिक कोशिशों से असल में उन्हें जो हासिल हुआ है, वह है बैनुल-अकवामी जांच-पड़ताल से खुद को बचाना."