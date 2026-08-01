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US-ईरान के बीच शांति की बात, लेकिन अपने ही मुल्क में गोलीबारी! पाकिस्तान के दोहरे रवैये पर उठे सवाल

Pakistan News: यूरोपियन टाइम्स की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान पर विदेशों में खुद को शांति और मध्यस्थता का समर्थक दिखाने, जबकि देश के भीतर विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इल्जाम लगाया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि PoJK में प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग और सियासी असंतोष के प्रति रवैया पाकिस्तान की नीतियों पर सवाल खड़े करता है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 01, 2026, 10:33 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:33 PM IST
US-ईरान के बीच शांति की बात, लेकिन अपने ही मुल्क में गोलीबारी! पाकिस्तान के दोहरे रवैये पर उठे सवाल
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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