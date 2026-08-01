एक टीवी चैनल से बात करते हुए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वह प्रदर्शनकारियों को भारत के "समान श्रेणी" में रखते हैं और बातचीत की संभावना को खारिज करते हुए उन्हें "राज्य का दुश्मन" बताते हैं. उनके ये बयान PoK में बढ़ते अशांति के माहौल के बीच आए हैं, जहाँ पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तानी सेना की बेरहम कार्रवाई में 50 से ज़्यादा नागरिकों के मारे जाने और सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर है. "बाहरी रिकॉर्ड के साथ इसका अंतर साफ़ देखा जा सकता है. मुनीर संकट के सबसे खतरनाक दौर में तेहरान गए, अप्रैल में अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे चली बातचीत की अध्यक्षता की, और जून 2026 में इस्लामाबाद मेमोरैंडम (14-सूत्रीय समझौता) की मेजबानी की.