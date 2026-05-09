Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3210230
Zee SalaamMuslim Worldपाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल के दामों में बड़ा धमाका, घर चलाना हुआ मुश्किल

पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल के दामों में बड़ा धमाका, घर चलाना हुआ मुश्किल

Pakistan Fuel Prices: पाकिस्तान में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में फिर बड़ी बढ़ोतरी हुई है. नई दरों के बाद पेट्रोल 414.78 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है. सिर्फ दो महीनों में पेट्रोल की कीमतों में पांच बार बढ़ोतरी हुई है, जिससे महंगाई और आर्थिक संकट और गहरा गया है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 09, 2026, 09:22 AM IST

Trending Photos

पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल के दामों में बड़ा धमाका, घर चलाना हुआ मुश्किल

Pakistan News: ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष के कारण दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी उछाल आया है. इस बीच पाकिस्तान में एक बार फिर पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में बड़ा इजाफा किया गया है. 8 मई को पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 14.92 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर और हाई स्पीड डीज़ल की कीमत में 15 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ऐलान किया. नई कीमतें 9 मई से लागू हो गई हैं.

नई दरों के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 414.78 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीज़ल की कीमत 414.58 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है. लगातार बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है. पाकिस्तान के पेट्रोलियम डिवीजन की ओर से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और आर्थिक दबावों की वजह से यह फैसला लिया गया है. सरकार का कहना है कि मौजूदा हालात में ईंधन की कीमतें बढ़ाना जरूरी हो गया था।

सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश
हालांकि आम जनता इस फैसले से काफी नाराज दिखाई दे रही है. सोशल मीडिया पर लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले से महंगाई से जूझ रहे लोगों पर अब ईंधन की कीमतों का अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया है. सबसे बड़ी बात यह है कि मार्च महीने में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत करीब 255 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर थी. लेकिन सिर्फ दो महीनों के भीतर पेट्रोल की कीमतों में पांच बार बढ़ोतरी की गई. अब कीमत 414 रुपये से ज्यादा पहुंच चुकी है. यानी दो महीने में पेट्रोल करीब 60 प्रतिशत से ज्यादा महंगा हो गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

आर्थिक तंगी से जूझ रहा है पाकिस्तान
ईंधन की कीमतें बढ़ने का असर सिर्फ वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहेगा. पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट, खाद्य सामग्री, रोजमर्रा के सामान और उद्योगों की लागत भी बढ़ सकती है. विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है. पाकिस्तान पहले से आर्थिक संकट, विदेशी कर्ज और बढ़ती महंगाई से जूझ रहा है. ऐसे में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी ने आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. कई लोग कह रहे हैं कि अब रोजमर्रा की जिंदगी चलाना मुश्किल होता जा रहा है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Pakistan NewsPakistan Fuel Pricespetrol price hike Pakistan

Trending news

Pakistan News
पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल के दामों में बड़ा धमाका, घर चलाना हुआ मुश्किल
Varanasi News
वाराणसी के दालमंडी में मुसलमानों के मकानों और दुकानों पर चलेगा बुलडोजर! जानें डिटेल
UP News
मुस्लिम संगठन ने जनगणना के लिए शुरू की हेल्प डेस्क, मुसलमानों से खास अपील
muslim news
4 साल की बच्ची से दरिंदगी के बाद हत्या; अरबाज खान ने आरोपी के खिलाफ कर दी बड़ी मांग
muslim news
Delhi: मुसलमान होने की वजह से सिलेंडर देने से इनकार? गैस एजेंसी पर भेदभाव के आरोप
Israel Attack Lebanon
इजरायली हमले में पांच लेबनानियों की मौत; हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई में दागे रॉकेट
muslim news
बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए लड़कियों के साथ मथुरा आए युवकों पर लव जिहाद का आरोप, पिटाई
muslim news
अजमेर दरगाह केस में अदालत का एक्शन; कई दावेदारों पर जुर्माना, नए पक्षकार शामिल
muslim news
बुलडोजर एक्शन का खौफ! बाप मरा तो घर के अंदर ही लाश दफ्न कर बना दी मज़ार
muslim news
वक्फ, विरासत और इंसाफ की आवाज़; मुहम्मदी मिशन की बैठक में उठे कई अहम मुद्दे