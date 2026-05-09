पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल के दामों में बड़ा धमाका, घर चलाना हुआ मुश्किल

Pakistan News: ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष के कारण दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी उछाल आया है. इस बीच पाकिस्तान में एक बार फिर पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में बड़ा इजाफा किया गया है. 8 मई को पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 14.92 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर और हाई स्पीड डीज़ल की कीमत में 15 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ऐलान किया. नई कीमतें 9 मई से लागू हो गई हैं.

नई दरों के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 414.78 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीज़ल की कीमत 414.58 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है. लगातार बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है. पाकिस्तान के पेट्रोलियम डिवीजन की ओर से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और आर्थिक दबावों की वजह से यह फैसला लिया गया है. सरकार का कहना है कि मौजूदा हालात में ईंधन की कीमतें बढ़ाना जरूरी हो गया था।

सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश

हालांकि आम जनता इस फैसले से काफी नाराज दिखाई दे रही है. सोशल मीडिया पर लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले से महंगाई से जूझ रहे लोगों पर अब ईंधन की कीमतों का अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया है. सबसे बड़ी बात यह है कि मार्च महीने में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत करीब 255 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर थी. लेकिन सिर्फ दो महीनों के भीतर पेट्रोल की कीमतों में पांच बार बढ़ोतरी की गई. अब कीमत 414 रुपये से ज्यादा पहुंच चुकी है. यानी दो महीने में पेट्रोल करीब 60 प्रतिशत से ज्यादा महंगा हो गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

आर्थिक तंगी से जूझ रहा है पाकिस्तान

ईंधन की कीमतें बढ़ने का असर सिर्फ वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहेगा. पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट, खाद्य सामग्री, रोजमर्रा के सामान और उद्योगों की लागत भी बढ़ सकती है. विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है. पाकिस्तान पहले से आर्थिक संकट, विदेशी कर्ज और बढ़ती महंगाई से जूझ रहा है. ऐसे में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी ने आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. कई लोग कह रहे हैं कि अब रोजमर्रा की जिंदगी चलाना मुश्किल होता जा रहा है.