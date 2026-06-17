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पाकिस्तान चला भारत की राह, औरतों का यह सामान होगा Tax Free, करोड़ों को मिलेगा फायदा!

Sanitary Pads Tax Free in Pakistan: पाकिस्तान सरकार ने भी औरतों तक स्वास्थ्य सुविधाओं पहुंचाने के लिए अहम फैसला सुनाया है. भारत की तर्ज पर पाकिस्तान ने सभी तरह के सैनिटरी प्रोडक्ट्स पर सेल्स टैक्स खत्म करने की योजना पर काम कर रहा है. सरकार का कहना है कि यह कदम स्वास्थ्य, सम्मान और परिवार नियोजन से जुड़ा है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 17, 2026, 10:43 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:46 PM IST
पाकिस्तान चला भारत की राह, औरतों का यह सामान होगा Tax Free, करोड़ों को मिलेगा फायदा!
Image Credit: पाकिस्तान वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब (फाइल फोटो)

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