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Pakistan News Today: पाकिस्तान सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए सैनिटरी प्रोडक्ट्स पर लगने वाले सेल्स टैक्स को खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी है. इससे पाकिस्तान की करोड़ों महिलाओं को फायदा मिलेगा, और गरीब महिलाओं की पहुंच सैनिटरी प्रोडक्ट्स आसान होगी.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान सरकार महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के मकसद से सैनिटरी प्रोडक्ट्स पर लगाए जाने वाले 18 फीसदी सेल्स टैक्स को खत्म करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं. यह कदम महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और उनके प्रजनन अधिकारों को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चा का हिस्सा माना जा रहा है.
इसे औरतों से जुड़े पुराने सामाजिक गलत धारणाओं को कम करने की दिशा में एक अहम बदलाव के रूप में देखा जा रहा है. यह प्रस्ताव पाकिस्तान के हाल ही में पेश किए गए बजट का हिस्सा है. इसमें सैनिटरी पैड और गर्भनिरोधक वस्तुओं पर लगाए गए टैक्स को हटाने की बात कही गई है.
पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने कहा कि ऐसे सामान महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और उनके रोजमर्रा के जिंदगी में भागीदारी के लिए बहुत जरूरी हैं. उन्होंने यह भी कहा कि देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए परिवार नियोजन सरकार की तरजीह है. इसी वजह से गर्भनिरोधक वस्तुओं पर भी टैक्स खत्म करने का फैसला लिया गया है. पाक वित्त मंत्री के मुताबिक, पाकिस्तान दुनिया का पांचवां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, इसलिए परिवार नियोजन को लेकर सरकार गंभीर कदम उठा रही है.
इस मुद्दे पर पाकिस्तान में कानूनी स्तर पर भी काफी आंदोलन हुआ है. एडवोकेट अहसन जहांगीर खान और महनूर ओमर ने इस मुद्दे पर अदालत में एक याचिका दायर की थी. उन्होंने मांग की थी कि सैनिटरी प्रोडक्ट्स को महंगी या लग्जरी चीज न माना जाए, बल्कि जरूरी सामान माना जाए और उस पर लगने वाला "पीरियड टैक्स" खत्म किया जाए.
यूनाइटेड नेशन की संस्था यूनिसेफ के मुताबिक, पाकिस्तान में सिर्फ लगभग 12 फीसदी औरतें और लड़कियां ही बाजार से सैनिटरी प्रोडक्ट्स खरीदती हैं. बाकी महिलाएं कपड़े या घरेलू तरीकों का इस्तेमाल करती हैं. इसकी एक बड़ी वजह इन उत्पादों की ज्यादा कीमत बताई जाती है.
कानूनी दस्तावेजों के मुताबिक, पाकिस्तान में इन उत्पादों पर 18 फीसदी सेल्स टैक्स लगाया जाता है, और बाहर से आने वाले उत्पादों पर 25 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी भी जुड़ जाता है. इस तरह कुल मिलाकर टैक्स लगभग 40 फीसदी तक पहुंच जाता है, जिससे गरीब औरतों पर सबसे ज्यादा बोझ पड़ता है.
लोगों ने सरकार के इस प्रस्ताव का स्वागत किया है, लेकिन याचिकाकर्ता महनूर ओमर और उनके वकील अहसन जहांगीर खान का कहना है कि सिर्फ सेल्स टैक्स हटाना काफी नहीं है. उनका कहना है कि इन प्रोडक्ट्स को बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर लगने वाले सभी टैक्स भी खत्म होने चाहिए.
अहसन जहांगीर खान का कहना है कि यह टैक्स व्यवस्था औरतों और लड़कियों के स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकारों को प्रभावित करती है और उन्हें सामान्य जिंदगी जीने से रोकती है. यह पाकिस्तान के संविधान के ऑर्टिकल 25 का भी उल्लंघन है, जिसमें लिंग के आधार पर भेदभाव को गलत बताया गया है.
अहसन जहांगीर खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर यह मामला अदालत में नहीं उठाया गया होता, तो शायद सरकार इस मुद्दे पर ध्यान ही नहीं देती. उनके मुताबिक, इस केस ने टैक्स व्यवस्था में मौजूद असमानता को उजागर किया है.
दुनिया के कई देशों जैसे भारत, नेपाल, स्कॉटलैंड और अमेरिका के कई राज्यों में पहले ही ऐसे सुधार किए जा चुके हैं, जहां सैनिटरी प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम या खत्म कर दिया गया है, ताकि औरतों को राहत मिल सके और उन्हें जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से मिल सकें. भारत में सैनिटरी प्रोडक्ट्स पर टैक्स जीरो है.