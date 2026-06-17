पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने कहा कि ऐसे सामान महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और उनके रोजमर्रा के जिंदगी में भागीदारी के लिए बहुत जरूरी हैं. उन्होंने यह भी कहा कि देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए परिवार नियोजन सरकार की तरजीह है. इसी वजह से गर्भनिरोधक वस्तुओं पर भी टैक्स खत्म करने का फैसला लिया गया है. पाक वित्त मंत्री के मुताबिक, पाकिस्तान दुनिया का पांचवां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, इसलिए परिवार नियोजन को लेकर सरकार गंभीर कदम उठा रही है.