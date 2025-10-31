Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2983006
Zee SalaamMuslim World

पाकिस्तान की नई साजिश! IS 1,000 आतंकियों को कर रहा तैयार, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Pakistan News: हाल के महीनों में पाकिस्तान में खास तौर से आईएसकेपी के आतंकियों को प्रशिक्षण देने के लिए ट्रेनिंग कैंप की संख्या बढ़ाई है. इस बीच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 31, 2025, 05:30 PM IST

Trending Photos

पाकिस्तान की नई साजिश! IS 1,000 आतंकियों को कर रहा तैयार, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Pakistan News: पाकिस्तान की सेना इस्लामिक स्टेट (IS) के आतंकवादियों को तैयार कर रही है. IS आतंकियों को पाकिस्तानी सेना न सिर्फ हथियार मुहैया करा रही है, बल्कि आतंकी संगठन के कमांडरों को स्पेशल ट्रेनिंग देने का काम भी कर रही है. पाकिस्तान का मकसद अपने पड़ोसियों के खिलाफ आईएसआई आतंकियों का इस्तेमाल करना है. इसके लिए पाकिस्तान ने चार शिविर स्थापित किए हैं.

एक्सपर्ट का कहना है कि पाकिस्तान धीरे-धीरे इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत के कुछ आतंकवादियों को जम्मू-कश्मीर की ओर मोड़ सकता है. डूरंड रेखा को लेकर अफगान तालिबान के साथ तनाव बढ़ने के बाद से पाकिस्तान और आईएसकेपी के आतंकवादियों के बीच बीते कुछ समय में नजदीकी बढ़ी है. यही कारण है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले भी किए हैं और तालिबान ने भी इसका कड़ा जवाब दिया.

हाल के महीनों में पाकिस्तान में खास तौर से आईएसकेपी के आतंकियों को प्रशिक्षण देने के लिए ट्रेनिंग कैंप की संख्या बढ़ाई है. खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है कि आईएसआई अफगान तालिबान पर हमले करने के इरादे से आईएसकेपी के 1,000 से ज्यादा आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने की योजना बना रही है. वहीं भारतीय एजेंसियों का कहना है कि आतंकियों को अलग-अलग प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं. आतंकवादियों को जमीन पर लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे तालिबान लड़ाकों का सामना कर सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

विशेषज्ञों का कहना है कि आत्मघाती हमलावरों के लिए भी प्रशिक्षण शिविर हैं. पाकिस्तानी सेना के कई वर्तमान और पूर्व अधिकारी, इस प्रशिक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं. आईएसकेपी जब से अस्तित्व में आया है, तब से वह तालिबान के साथ संघर्षरत है. आईएसकेपी का मकसद अफगानिस्तान से तालिबान शासन को उखाड़ फेंककर शासन करने का है. विशेषज्ञों की मानें तो आईएसकेपी के कई सदस्यों को अफगानिस्तान से पाकिस्तान लाया जा रहा है और फिर उन्हें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में स्थित कैंपों में भेजा जा रहा है.

अफगान सुरक्षा अधिकारियों ने मोहम्मद नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया. मोहम्मद की गिरफ्तारी से इस दावे की पुष्टि हो गई कि पाकिस्तान आईएसकेपी आतंकवादियों के लिए प्रशिक्षण का केंद्र बन गया है. हिरासत में लिए गए आतंकवादी ने सुरक्षा अधिकारियों को बताया कि उसने पाकिस्तान के क्वेटा में युद्ध प्रशिक्षण लिया था. जब वह फर्जी पहचान पत्र के साथ अफगानिस्तान में दाखिल हुआ था, तब उसका नाम मोहम्मद था. आईएसआई ने उसे अपने विचारों से प्रभावित करने के लिए काफी प्रयास किए थे.

एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल आईएसकेपी का पूरा फोकस अफगानिस्तान पर है. एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि भविष्य में इसका पूरे क्षेत्र पर असर पड़ सकता है. आईएसकेपी की नजर भारत पर भी है और आने वाले समय में अफगानिस्तान से बाहर भी अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार कर सकता है. जब आईएसकेपी की स्थापना हुई थी, तब उसका फोकस तालिबान को हराना था, हालांकि उसने यह भी साफ कर दिया था कि वह एक खिलाफत स्थापित करने में रुचि रखता है जिसमें भारत भी शामिल हो. इस आतंकी समूह ने जम्मू-कश्मीर में तनाव पैदा करने में काफी रुचि दिखाई है.

विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान धीरे-धीरे आईएसकेपी के कुछ आतंकवादियों को जम्मू-कश्मीर भेज सकता है. आईएसआई को लगता है कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के अलावा घाटी में एक और आतंकी समूह होने से उनकी लड़ाई और मजबूत हो जाएगी. जिस तरह से पाकिस्तानी सेना आतंकी संगठनों के साथ खुलकर प्रशिक्षण का काम कर रहा है, इससे भारतीय एजेंसियों के लिए एक और चिंता जरूर बढ़ गई है. अटकलें लगाई जा रही है कि आईएसकेपी सीमा से सटे इलाकों से भारतीय युवाओं को टारगेट करेगा और उनका ब्रेनवॉश करके उन्हें ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजेगा.

इनपुट-आईएएनएस

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Pakistan News

Trending news

Pakistan News
पाकिस्तान में के इस राज्य में फिर इंटरनेट शटडाउन! बलूचिस्तान में 24 घंटे का ब्लैकआउट
Azam Khan news
Z सिक्योरिटी भी नहीं बचा सकती है मेरी जान? आखिर आजम खान ने ऐसा क्यों दिया बयान?
Jharkhand news
मुस्लिम देश ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के 48 मजदूर, लगाई वतन वापसी की गुहार
Maharashtra news
'वंदे मातरम' बना BJP का नया एजेंडा? फडणवीस के स्कूलों में अनिवार्य करने पर सपा भड़की
Jammu and Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में नशे के खिलाफ वार, कठुआ में असलम की करोड़ों की संपत्ति जब्त
Delhi News
इंसाफ की चौखट से उमर खालिद और शरजील को आज फिर मिली निराशा; आखिरी उम्मीद बरकरार!
Dhaka Assembly Election 2025
Bihar: जनसुराज ने ढाका में BJP का बिगाड़ा खेल, जीत के करीब हैं मुस्लिम कैंडिडेट!
Indira Gandhi Death Prediction
मौत से पहले इंदिरा ने कर दी थी शेख मुजीबुर्रहमान की तरह अपनी हत्या की भविष्वाणी!
mali news
माली बन सकता है दुनिया का पहला देश, जहां आतंकवादी संगठन अल-कायदा की होगी सरकार!
azam khan
लड़की छेड़ने के केस में Azam Khan गए जेल, नवाब हमज़ा मियां का जोरदार हमला